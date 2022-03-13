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Как удалить застарелые, пригоревшие пятна в духовке при помощи монетки

Нагар в духовке бывает трудно очистить до конца даже специализированными средствами. Однако есть небольшой трюк, который, хоть и кажется странным, но действительно работает — проверьте сами!

Как удалить застарелые, пригоревшие пятна в духовке при помощи монетки

Для этого трюка вам понадобится любая монетка.

Как удалить застарелые, пригоревшие пятна в духовке при помощи монетки

А также простая чистящая смесь, состоящая из 1 части соды, 1 части воды и 1 части уксуса.

Как удалить застарелые, пригоревшие пятна в духовке при помощи монетки

Нанесите чистящую смесь на загрязнения в духовке, включая решётку.

Как удалить застарелые, пригоревшие пятна в духовке при помощи монетки

Остатки смеси поставьте в духовку в жаропрочной миске. Включите 100 градусов и дайте духовке прогреться в течение 40 минут. После этого остатки соды удалите влажной тряпкой.

Как удалить застарелые, пригоревшие пятна в духовке при помощи монетки

Большая часть загрязнений уйдёт после этой процедуры. Если же остались пригоревшие пятна, то просто потрите их монеткой. Найдите удобный угол, под которым загрязнения будут очищаться проще всего монетой, и очистите духовку.

Как удалить застарелые, пригоревшие пятна в духовке при помощи монетки

Вот так можно почистить духовку даже от застарелых пригоревших пятен!

Как удалить застарелые, пригоревшие пятна в духовке при помощи монетки
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