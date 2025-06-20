Виды из окон, от которых захватывает дух

Сегодня мы предлагаем вам открыть для себя невероятной красоты пейзажи, которые можно наблюдать из окон отелей и частных домов со всех уголков света.



1. Горы Грос-Питон и Пти-Питон, Сент-Люсия. (© 4tololo) 2. Панва, Таиланд. (© lifestyleinshavasana) 3. Залив Марина, Сингапур. (© 4tololo) 4. Сент-Люсия, Вест-Индия.