Эксклюзивный плавучий дом в восточном стиле может осуществить заветную мечту

Эксклюзивный плавучий дом Haida Bird в восточном стиле и стильным интерьером выставлен на продажу (Сиэтл, США). | Фото: littlelivingblog.com.

Очаровательный плавучий дом Haida Bird расположен на озере Юнион (Сиэтл).

Haida Bird Houseboat имеет надстройку в виде частичного второго уровня для увеличения жилой площади.

Из окон и палуб Haida Bird Houseboat открываются захватывающие виды на Сиэтл и озеро Юнион. | Фото: goodshomedesign.com.

В Haida Bird Houseboat предусмотрено две палубы и две входных двери.

Основная жилая зона Haida Bird Houseboat имеет открытую планировку. | Фото: littlelivingblog.com.

Компактная кухня оснащена всем необходимым (Haida Bird Houseboat).

Встроенные шкафы разгрузили пространство (Haida Bird Houseboat).

Стильная и вполне благоустроенная ванная комната Haida Bird Houseboat.

Обилие окон делает пространство Haida Bird Houseboat более воздушным и объемным. | Фото: itinyhouses.com.

Зона гостиной в плавучем доме Haida Bird. | Фото: seattlerefined.com.

Такой обеденной зоной мало кто может похвастаться (Haida Bird Houseboat).

Из гостиной-столовой можно попасть на вторую палубу Haida Bird Houseboat. | Фото: goodshomedesign.com.

Уютная спальня находится на втором уровне Haida Bird Houseboat.