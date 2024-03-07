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Экстремальный отдых с палаткой

Для многих из нас даже обычный выезд за город с палатками может стать настоящим приключением. Наш фотоматериал расскажет вам о 14 местах на Земле для незабываемого отдыха с палатками на случай, если вы захотите привнести в свою жизнь элемент экстрима.

Экстремальный отдых с палаткой

Исследователи спят в палатках, закреплённых на отвесной скале в Йосемитском национальном парке в Калифорнии.

Экстремальный отдых с палаткой

Кемпинг Waldseilgarten Hollschlucht в Баварских Альпах предлагает своим гостям провести ночь в гондоле, подвешенной к верхушке дерева.

Экстремальный отдых с палаткой

Тем туристам, которых не впечатлили гондолы, кемпинг Waldseilgarten Hollschlucht предлагает разместиться на платформах, закреплённых на отвесных скалах в Баварских Альпах.

Экстремальный отдых с палаткой

На одной платформе могут разместиться два человека.

Экстремальный отдых с палаткой

В 2016 году группа туристов разместила около 100 палаток на платформе, опоясывающей гору Laojun в провинции Юньнань в Китае.

Экстремальный отдых с палаткой

Пещера Шондонг во Вьетнаме является крупнейшей в мире. В некоторых местах пещера достигает 200 метров в высоту и 150 метров в ширину, а её длина составляет порядка 9 тысяч метров. Туристы, которым не жаль распрощаться с несколькими тысячами долларов, могут принять участие в экспедиции с палатками.

Экстремальный отдых с палаткой

Грот в леднике Аппа в Британской Колумбии, Канада.

Экстремальный отдых с палаткой

Гора Говерла в Карпатах, Украина.

Экстремальный отдых с палаткой

Ледяная пещера Tellbreen на архипелаге Шпицберген в Норвегии.

Экстремальный отдых с палаткой

Территориальный парк Тумстон в Канаде.

Экстремальный отдых с палаткой

Антарктика – последний бастион, который ещё не пал под натиском индустрии туризма. Пассажиры круизных лайнеров могут остановиться в кемпинге на одну ночь, в то время как полярные исследователи и учёные месяцами живут здесь в таких палатках.

Экстремальный отдых с палаткой

Туристы, жаждущие уединения, могут разместить палатку среди дюн в пустыне Сахара в Африке.

Экстремальный отдых с палаткой

Пещера Амарнатх в индийском штате Джамму и Кашмир является одной из важнейших индуистских святынь. Каждый год к ней устремляются тысячи паломников и туристов, которые арендуют палатки у местных жителей.

Экстремальный отдых с палаткой

Каждый год во время проведения фестиваля Burning Man в пустыне Блэк-Рок в штате Невада образуются кемпинг, в котором проживают тысячи участников мероприятия.

Экстремальный отдых с палаткой

В 2009 году на крыше высотного здания в центре Лондона появился первый экстремальный городской кемпинг для желающих встретить рассвет на высоте 70 метров.

Экстремальный отдых с палаткой

Шотландское высокогорье.

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