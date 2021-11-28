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Под мраморной кожей бьется живое сердце

Говорят, камень не может ожить. Но великие мастера своего дела давно доказали, что это не так. В их чутких руках рождаются непревзойденные шедевры — смотришь на них, и кажется, что вот-вот послышится тихий вздох и дрогнут ресницы.

Мы собрали для вас скульптуры со всего мира, поражающие своей красотой и реалистичностью.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Расправь крылья (© Willem Havenaar)
Один из ангелов кладбища Стальено в Генуе.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Галатея в руках Ациса (© Yvan LEMEUR)
Скульптура фонтана Медичи в Люксембургском саду в Париже. Огюст Оттен, 1863.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Вирсавия (© benvictor)
Бенджамин Виктор, 2013.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Сатир и вакханка
Жан-Жак Прадье, 1833.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Погибший Авель
Джованни Дюпре, 1842.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Леда и Лебедь (© William (Bill) McClung)
Альбер-Эрнест Каррье-Беллёз, 1870. Музей Метрополитен.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Нимфа Салмакис (© Monica Michelle)
Франсуа Жозеф Бозио, 1826. Лувр.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Похищение Поликсены
Феди Пио, 1865.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Скорбящий ангел
Один из монументов кладбища Стальено в Генуе.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Девушка (© Yvan LEMEUR)
Музей Крозатье.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Женщина в вуали
Джованни Батиста Ломбарди, 1869.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Беатриче Ченчи
Хариет Хосмер, 1857.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Бегущие из Помпеев (© raaen99)
Один из монументов Ботанического сада Балларата.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Девочка с собачкой (© Maurizio)
Скульптура c кладбища Стальено в Генуе.

Под мраморной кожей бьется живое сердце

Архимед (© sissydude)
Симон Луис Буке, 1752. Лувр.

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