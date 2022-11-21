Топ-9 национальной грузинской кухни

Что такое грузинская кухня? Шашлык, харчо, сациви — мясо и мясо. Так считают многие. На самом деле основа грузинского рациона — сыр, фасоль, орехи и зелень. В поездке по Грузии мы спрашивали в ресторанах национальные, но не самые раскрученные в России блюда. Получился такой Топ-9. Впрочем, у любого путешественника этот список может оказаться другим.







Надуги — в переводе слово означает «уваренный». Творог для блюда получают путем кипячения сыворотки, оставшейся после изготовления сыра. Заворачивают в тонкие полотна сыра сулугуни и придают форму мешочков.







Яхнэ — нежная баранина (или говядина) в ореховом соусе с чесноком, луком, кориандром и имеретинским шафраном. В Аджарии это блюдо подают на свадьбу.







Пхали — закуска, которую можно приготовить из шпината, капусты или свекольной ботвы. Нужно только добавить к базовому продукту ореховую пасту с кинзой, смесью харчо-сунели, чесноком, черным перцем и луком.







Борано — омлет по-аджарски. Ингредиенты просты: имеретинский сыр, яйца, молоко и масло (сливочное и растительное). Запекают всё до получаса, а потом подают как пирог.







Аджапсандали — баклажаны, тушенные с болгарским перцем, морковью, помидорами и луком с добавлением уцхо-сунели, шафрана, кориандра, чеснока и базилика.

Мчади — пресные лепешки из кукурузной муки, обжаренные на сковороде кеци. Особенно популярны в Западной Грузии. Подаются горячими с имеретинским сыром или сулугуни.Кучмачи — закуска, которую готовят из говяжьих или куриных потрохов: сердца, печени, легких. Субпродукты сначала отваривают, а затем обжаривают с кориандром, перцем, чесноком, толчеными грецкими орехами и свежевыжатым гранатовым соком.Чкмерули — цыпленок, жаренный на сковороде кеци в мацони с чесноком. По способу приготовления напоминает цыпленка табака.Чашушули — тушеная телятина с помидорами, томатной пастой, болгарским перцем , уцхо-сунели, имеретинским шафраном, кориандром и большим количеством лука.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)