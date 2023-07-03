Почему на Кубе в окнах домов вообще нет стекол

На Кубе хорошо! Страна не самая богатая, однако она с лихвой компенсирует это солнечными пляжами и голубым морем, доступной жизнью, экзотическими местами, богатой историей и множеством интересных людей. Те, кто там бывал, наверняка обращали внимание, что в окнах кубинских домов вообще нет стекол. Однако, даже побывавшие на острове непосредственно не знают, чем именно обусловлено подобное явление.
На кубе в домах не просто так нет стекол. Существует три основные причины, почему местные жители предпочитают именно такое оформление.
Причина первая – материальное положение
Уровень жизни невысокий. /Фото: doseng.org.
Первая и она же самая печальная причина, по которой на большинстве окон нет стекла, это материальное положение местных жителей. Большую часть своей самостоятельной истории Куба находилась под жесточайшими торговыми санкциями и даже прямой морской блокадой со стороны НАТО. Нужно ли говорить, что все это не лучшим образом сказалось на экономике региона притом, что Куба – это настоящая сельскохозяйственная золотая жила. Именно бедность местного населения банально не позволяет остеклять окна, впрочем, это не единственная причина.
Причина вторая – климат
Очень тепло. /Фото: yandex.ru.
Возможно, для кого-то это станет неожиданностью, однако в Карибском бассейне тепло. Очень тепло, причем круглый год. Среднегодовой показатель температуры здесь составляет +25 градусов по Цельсию. Учитывая высокую влажность, находиться в помещении становится очень трудно. Необходимо постоянное проветривание. А для этого достаточно просто не ставить стекла. Куда лучше использовать деревянные ставни с прорезями или обычные жалюзи.
Причина третья – низкий уровень преступности
Обстановка спокойная. /Фото: politforums.net.
Куба действительно удивительная страна в плане преступности. Обычно данный регион ассоциируется в первую очередь с уличным бандитизмом. Но здесь все совсем не так. Важно понимать, что преступность на острове есть, как и в любом другом обществе. Мелкое воровство, коррупция, мошенничество… А вот с «тяжелыми» уголовными статьями здесь дела обстоят совершенно иначе. Кубинцы могут вынести упаковку сигар, работая на конвейере соответствующей фабрики, однако обворовать чей-то дом или ограбить кого-то (в том числе туриста) – нет. Для Кубы подобные преступления всегда события. А потому и на окна домов стекло ставить нет никакой нужды.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии