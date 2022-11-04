Мир живой природы – жестокая среда, где нет места жалости и милосердию. Что делать, если вы маленькое беззащитное существо, которое пытается не стать добычей хищника, или, наоборот, вы хищник, желающий оставаться незаметным для своей будущей жертвы? Ответ эволюции – маскировка. Бытует мнение, что лучше всех в природе маскируется хамелеон, однако, это далеко не так, и наша подборка фотографий убедит вас в этом.
Листохвостый геккон.
Лягушка вида Theloderma corticale. Эндемик Вьетнама.
Заяц-беляк.
Цветочный паук.
Техасский гремучник.
Черепаха.
Моль.
Североамериканская совка.
Морской конёк-тряпичник.
Бабочка.
Бабочка.
Хамелеон вида Calumma gastrotaenia.
Дымчатый лягушкорот.
Ягуар.
Морской конёк.
Нимфалида вида Kallima inachus.
Бородавчатка.
Паук-герсилиида.
Трубкорыл.
Кузнечик.
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Маскировщики 80-го уровня из мира фауны
Мир живой природы – жестокая среда, где нет места жалости и милосердию. Что делать, если вы маленькое беззащитное существо, которое пытается не стать добычей хищника, или, наоборот, вы хищник, желающий оставаться незаметным для своей будущей жертвы? Ответ эволюции – маскировка. Бытует мнение, что лучше всех в природе маскируется хамелеон, однако, это далеко не так, и наша подборка фотографий убедит вас в этом.
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