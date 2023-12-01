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Мировые знаменитости на провокационных фотографиях, так похожих на ловкие кадры папарацци


Мировые знаменитости на провокационных фотографиях Марка Селигера.

Мировые знаменитости на провокационных фотографиях Марка Селигера.

Марк Селигер – любимый фотограф мировых знаменитостей. В Голливуде говорят: если хочешь добиться успеха, сделай несколько фото у Марка Селигера. Известные музыканты и актёры на его снимках всегда выглядят провокационно и смело. Он снял 125 обложек для Rolling Stone, его фотографии красовались на обложках Elle, GQ, Vanity Fair и Vogue.

1. Дрю Бэрримор


Известная американская актриса, продюсер и кинорежиссёр.

Известная американская актриса, продюсер и кинорежиссёр.

 

2. Шарлиз Терон



Главная красавица Голливуда.

 

3. Хью Лори



Британский актер, знакомый публике во всем мире по телесериалу «Доктор Хаус».

 

4. Дэвид Духовны


Американский актёр, писатель и музыкант.

Американский актёр, писатель и музыкант.

 

5. Кристина Агилера


Певица и актриса, которая по праву считается одной из самых голосистых блондинок планеты.

Певица и актриса, которая по праву считается одной из самых голосистых блондинок планеты.

 

6. Анджелина Джоли


Американская актриса и фотомодель.

Американская актриса и фотомодель.

 

7. Лив Тайлер


Знаменитая американская киноактриса и фотомодель.

Знаменитая американская киноактриса и фотомодель.

 

8. Джейк Джилленхол


Актёр, который начал сниматься уже в одиннадцать лет.

Актёр, который начал сниматься уже в одиннадцать лет.

 

9. Джонни Депп


Звезда Голливуда Джонни Депп.

Звезда Голливуда Джонни Депп.

 

10. Энн Хэтэуэй


Хрупкая красавица, которая покорила Голливуд в 15 лет.

Хрупкая красавица, которая покорила Голливуд в 15 лет.

 

11. Обнажённая Дрю Бэрримор



«Ангел и демон».

 

12. Мария де ла Пас Элизабет София Адриана де ла Уэрта


Американская актриса и модель.

Американская актриса и модель.

 

13. Марион Котийяр


Французская актриса театра и кино.

Французская актриса театра и кино.

 

14. Майкл Стайп


Лидер и фронтмен рок-группы R.E.M.

Лидер и фронтмен рок-группы R.E.M.

 

15. Рэй Чарльз


Популярный американский эстрадный певец и пианист.

Популярный американский эстрадный певец и пианист.

 

16. Джулия Робертс


Знаменитая американская актриса с обезоруживающей внешностью.

Знаменитая американская актриса с обезоруживающей внешностью.

 

17. Леонардо Ди Каприо


Известный американский актер, кинопродюсер и активный защитник природы.

Известный американский актер, кинопродюсер и активный защитник природы.

 

18. Джейк Джилленхол


Американский актер, лауреат премии BAFTA и номинант на «Оскар».

Американский актер, лауреат премии BAFTA и номинант на «Оскар».

 

19. Стивен Спилберг


Один из самых успешных кинорежиссёров США в истории.

Один из самых успешных кинорежиссёров США в истории.

 

20. Кристи Тарлингтон


Американская топ-модель.

Американская топ-модель.

 

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