Мировые знаменитости на провокационных фотографиях, так похожих на ловкие кадры папарацци

Мировые знаменитости на провокационных фотографиях Марка Селигера.
Марк Селигер – любимый фотограф мировых знаменитостей. В Голливуде говорят: если хочешь добиться успеха, сделай несколько фото у Марка Селигера. Известные музыканты и актёры на его снимках всегда выглядят провокационно и смело. Он снял 125 обложек для Rolling Stone, его фотографии красовались на обложках Elle, GQ, Vanity Fair и Vogue.
1. Дрю Бэрримор
Известная американская актриса, продюсер и кинорежиссёр.
2. Шарлиз Терон
Главная красавица Голливуда.
3. Хью Лори
Британский актер, знакомый публике во всем мире по телесериалу «Доктор Хаус».
4. Дэвид Духовны
Американский актёр, писатель и музыкант.
5. Кристина Агилера
Певица и актриса, которая по праву считается одной из самых голосистых блондинок планеты.
6. Анджелина Джоли
Американская актриса и фотомодель.
7. Лив Тайлер
Знаменитая американская киноактриса и фотомодель.
8. Джейк Джилленхол
Актёр, который начал сниматься уже в одиннадцать лет.
9. Джонни Депп
Звезда Голливуда Джонни Депп.
10. Энн Хэтэуэй
Хрупкая красавица, которая покорила Голливуд в 15 лет.
11. Обнажённая Дрю Бэрримор
«Ангел и демон».
12. Мария де ла Пас Элизабет София Адриана де ла Уэрта
Американская актриса и модель.
13. Марион Котийяр
Французская актриса театра и кино.
14. Майкл Стайп
Лидер и фронтмен рок-группы R.E.M.
15. Рэй Чарльз
Популярный американский эстрадный певец и пианист.
16. Джулия Робертс
Знаменитая американская актриса с обезоруживающей внешностью.
17. Леонардо Ди Каприо
Известный американский актер, кинопродюсер и активный защитник природы.
18. Джейк Джилленхол
Американский актер, лауреат премии BAFTA и номинант на «Оскар».
19. Стивен Спилберг
Один из самых успешных кинорежиссёров США в истории.
20. Кристи Тарлингтон
Американская топ-модель.
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