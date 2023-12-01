Мировые знаменитости на провокационных фотографиях, так похожих на ловкие кадры папарацци

Мировые знаменитости на провокационных фотографиях Марка Селигера.

1. Дрю Бэрримор

Известная американская актриса, продюсер и кинорежиссёр.

2. Шарлиз Терон

Главная красавица Голливуда.

3. Хью Лори

Британский актер , знакомый публике во всем мире по телесериалу «Доктор Хаус».

4. Дэвид Духовны

Американский актёр, писатель и музыкант.

5. Кристина Агилера

Певица и актриса , которая по праву считается одной из самых голосистых блондинок планеты.

6. Анджелина Джоли

Американская актриса и фотомодель.

7. Лив Тайлер

Знаменитая американская киноактриса и фотомодель.

8. Джейк Джилленхол

Актёр, который начал сниматься уже в одиннадцать лет.

9. Джонни Депп

Звезда Голливуда Джонни Депп.

10. Энн Хэтэуэй

Хрупкая красавица, которая покорила Голливуд в 15 лет.

11. Обнажённая Дрю Бэрримор

«Ангел и демон».

12. Мария де ла Пас Элизабет София Адриана де ла Уэрта

Американская актриса и модель.

13. Марион Котийяр

Французская актриса театра и кино.

14. Майкл Стайп

Лидер и фронтмен рок-группы R.E.M.

15. Рэй Чарльз

Популярный американский эстрадный певец и пианист.

16. Джулия Робертс

Знаменитая американская актриса с обезоруживающей внешностью.

17. Леонардо Ди Каприо

Известный американский актер, кинопродюсер и активный защитник природы.

18. Джейк Джилленхол

Американский актер, лауреат премии BAFTA и номинант на «Оскар».

19. Стивен Спилберг

Один из самых успешных кинорежиссёров США в истории.

20. Кристи Тарлингтон