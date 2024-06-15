Съедобные сорняки, из которых можно приготовить множество разнообразных блюд

Обнаружили во дворе или на огороде очередной сорняк и уже побежали за сапкой? Не спешите полоть грядки, удаляя всё подряд. Остановитесь и присмотритесь, а вдруг это тот самый сорт, который запросто можно использовать в кулинарии.







Рассказываем о том, какие сорняки можно употреблять в пищу, ведь они не только вкусные, а и полезные.

1. Одуванчики

2. Лопух

3. Крапива

4. Подорожник

5. Портулак

6. Лебеда

7. Пырей

8. Цикорий

9. Дикий лук

10. Дикая мята

11. Кипрей

Одуванчики не только полезные, а и вкусные.Одуванчики — это разновидность цветковых растений, которые известны своими ярко-жёлтыми цветами, лопастными листьями и способностью расти в самых разных условиях. Многие считают их сорняками, поскольку они могут быстро разрастаться и их трудно уничтожить на газонах и в садах. Тем не менее они съедобны и хорошо известны своим горьким вкусом, а также высокой питательной ценностью, поэтому их частенько используются в качестве натурального средства от различных заболеваний и в кулинарии. Листья и цветки одуванчика обычно используют в салатах или добавляют в супы и рагу. Стебли одуванчика также можно обжаривать\высушивать и заваривать в виде травяного чая. Кроме того, листья и цветы можно использовать для приготовления вина. При этом важно помнить о том, что они должны быть собраны в месте, где их не обрабатывали пестицидами или другими вредными химическими веществами.Из лопуха можно приготовить множество разнообразных блюд.Лопух — это крупное и крепкое многолетнее растение, известное своими колючими листьями и шаровидными шипами, которые прикрепляются к шерсти животных или одежде. Это растение произрастает в Европе и Азии, но распространилось и в других частях света, включая Северную Америку. Зачастую лопух используется в фитотерапии благодаря своим противовоспалительным и детоксицирующим свойствам. Листья, стебель и корень лопуха съедобны и могут использоваться в салатах или в качестве овоща. Корень лопуха также используется в традиционной китайской медицине из-за его предполагаемых мочегонных свойств. Стоит также упомянуть о том, что корень лопуха можно запечь в духовке для приготовления простого и ароматного гарнира. Листья и стебли можно использовать для приготовления салатов. Смузи, супов, рагу и других лёгких, но при этом питательных блюд. Из соцветий можно заваривать чай и варить компоты. Также всё вышеперечисленное можно мариновать, тушить, варить, жарить, запекать и сушить.из крапивы можно варить супы и готовить салаты.Несмотря на то, что крапиву часто считают неприятной из-за болезненных «укусов» при прикосновении, на протяжении веков её использовали в медицинских и кулинарных целях. Листья и стебли крапивы часто используются в фитотерапии из-за их противовоспалительных, мочегонных и обезболивающих свойств. В некоторых частях света крапиву также используют в кулинарии, например, в супах, рагу и в качестве заменителя шпината. Помимо супов и рагу из крапивы можно приготовить чай, пиво, пирог, пюре и множество других как холодных, так и горячих блюд.Подорожник можно употреблять как в сыром, так и в готовом виде.Подорожник — это разновидность низкорослого многолетнего растения, произрастающего во многих частях света, включая Европу и Северную Америку. Для него характерны широкие, толстые листья и высокие цветоносные стебли. Листья и корни подорожника можно использовать в фитотерапии, поскольку они обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Подорожник также можно употреблять в пищу как в сыром, так и в готовом виде. Его часто используют в качестве заменителя салата-латука, маринуют, жарят, варят, запекают, тушат, делают настойки и заваривают чаи.Портулак можно использовать в качестве приправы, а также заваривать чай.Портулак является суккулентным растением, произрастающим во многих частях света, включая Северную Америку, Европу и Азию. Его часто принимают за сорняк, но на самом деле это съедобное растение с мясистым стеблем и маленькими, толстыми, округлыми листьями. Портулак распространённый ингредиент традиционной медицины во многих культурах, и считается, что он обладает целым рядом полезных свойств для здоровья, включая противовоспалительное, противомикробное и антиоксидантное действие. Он также известен своей высокой питательной ценностью, так как является источником витамина А, витамина С и омега-3 жирных кислот. Из портулака можно готовить первые и вторые блюда, салаты и смузи, десерты и приправы, чаи и настойки.Лебеду можно добавлять в салаты, выпечку и многие другие блюда.Лебеда — это разновидность съедобного многолетнего растения, которое используется как в сыром, так и готовом виде. Листья, стебли и семена используются как в медицине, так и в кулинарии. Листья и стебли обычно используются в салатах и супах, а семена можно измельчить в порошок и использовать в качестве заменителя муки. Из лебеды готовят супы, овощные блюда, пироги, её также квасят и маринуют.Из перея можно готовить смузи и соки.Пырей — это молодая трава растения пшеницы Triticum aestivum, которую часто собирают и употребляют в качестве полезной добавки. Он богат питательными веществами, включая витамины, минералы, ферменты и хлорофилл, и, как полагают, обладает целым рядом полезных свойств для здоровья, таких как улучшение пищеварения, детоксикация и увеличение энергии. Ростки пырея обычно употребляют в виде сока или смузи, а также в виде порошка, который добавляют в пищу или воду. Они имеют слегка горьковатый травянистый вкус и ярко-зелёный цвет. Пырей также сушат, перетирают и используют в выпечке и приготовлении блюд из круп.Цикорий отлично подойдёт к мясному гарниру и овощным блюдам.Цикорий — многолетнее растение, произрастающее в Европе и Азии. Он известен своими высокими, тонкими стеблями с ярко-синими цветами и длинными, узкими, горьковатыми листьями. Корни цикория можно собирать, обжаривать или варить, чтобы использовать в качестве заменителя кофе. Листья часто добавляют в салаты или используют в качестве зелени и приправы. Цикорий также известен своими лечебными свойствами, в том числе как натуральное слабительное и улучшающее пищеварение. Листья цикория также можно использовать для приготовления супов, рагу, овощных блюд, гарнира к мясу, салатов, смузи.Дикий лук можно подавать в качестве закуски, а также использовать для приготовления различных блюд.Дикий лук – это низкорослое многолетнее травянистое растение с длинными, трубчатыми, съедобными листьями и мелкими фиолетовыми или белыми цветами. Allium известен своим мягким луковым или чесночным вкусом и часто используется в качестве гарнира или приправы к различным блюдам. Он является основным ингредиентом многих кухонь мира, включая французскую, итальянскую и азиатскую. Его можно добавлять в салаты, супы, гарниры, а также как в холодные, так и горячие блюда, или же подавать в качестве закуски.Дикая мята хороша не только для чая, а и для десертов.Дикая мята — многолетний кустарник, произрастающий во многих частях света, включая Северную Америку, Европу и Азию. Это инвазивный вид, известный своим сильным, характерным мятным ароматом. У неё листья в форме копья с фиолетовым оттенком и маленькие фиолетовые или белые цветки. Дикую мяту можно использовать в качестве ароматизатора в травяном чае, сладостях и салатах. Она также используется в традиционной медицине благодаря своим успокаивающим свойствам. Также дикую мяту можно добавлять в десерты, салаты, смузи, овощные блюда и даже холодные супы.Иван-чай отлично подойдёт для приготовления супов, салатов и других блюд.Листья и молодые побеги растения известны своим терпким, освежающим вкусом и используются в качестве чая или ароматизатора. Иван-чай также известен своими лечебными свойствами, в том числе как природный источник антиоксидантов и используется для лечения инфекций мочевыводящих путей. Листья и коренья растения добавляют в супы, салаты, овощные рагу и многие другие блюда, также подают в качестве холодных закусок и используют как приправы.