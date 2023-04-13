Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Финская 29-летняя девушка-фотограф по имени Криста Аалто (Krista Aalto) превратила своего немецкого дога по прозвищу Мунка в настоящую звезду интернета. Все, что ей потребовалось – вовремя нажимать на кнопку фотоаппарата.







По словам Кристы Аалто (Krista Aalto), ей не понадобилось ничего делать, чтобы получить такие уморительные фотографии. Жизнерадостность и открытость Мунки сделали всё за нее. У пса есть кровная сестра по имени Луна, которая является полной противоположностью Мунке. Если первая абсолютно спокойно относится ко всему происходящему вокруг, то вторая буквально взрывается радостью в связи с любым происшествием. Голубоглазый арлекин заряжает позитивом только от одного взгляда на него.



























































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