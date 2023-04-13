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Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Финская 29-летняя девушка-фотограф по имени Криста Аалто (Krista Aalto) превратила своего немецкого дога по прозвищу Мунка в настоящую звезду интернета. Все, что ей потребовалось – вовремя нажимать на кнопку фотоаппарата.

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

По словам Кристы Аалто (Krista Aalto), ей не понадобилось ничего делать, чтобы получить такие уморительные фотографии. Жизнерадостность и открытость Мунки сделали всё за нее. У пса есть кровная сестра по имени Луна, которая является полной противоположностью Мунке. Если первая абсолютно спокойно относится ко всему происходящему вокруг, то вторая буквально взрывается радостью в связи с любым происшествием. Голубоглазый арлекин заряжает позитивом только от одного взгляда на него.

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

Уморительная мимика немецкого дога Мунки

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