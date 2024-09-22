Как приготовить пюре, чтобы получилось нежным и воздушным, а не клейстером с комочками

Пюре – одно из самых популярных российских блюд, как говорится, и в пир, и в мир. Хозяйки готовят его по будням, украшают им праздничный стол, и нет ничего лучше, чем любимая пюрешечка с котлеткой. Увы, иногда оно получается клейким и с комочками. Чтобы избежать такого результата, Novate.ru предлагает несколько лайфхаков по приготовлению пюре.
Идеальное картофельное пюре существует. Оно нежное, воздушное, со сливочно-желтым цветом и буквально тает во рту. Но, несмотря на то, что это блюдо невероятно простое в приготовлении – нужно просто размять картофель, добавив масло и молоко, – все равно оно не всегда получается вкусным. Однако, если знать несколько секретов, можно быть на 100 процентов уверенным в том, что пюре покорит гостей и членов семьи.
Секрет 1: Содержание крахмала – это важно
В молодом картофеле мало крахмала, он не подходит для пюре
У вас не получится приготовить нежное и воздушное пюре из картофеля с низким содержанием крахмала. Поэтому когда будете выбирать корнеплод для будущего блюда, проведите эксперимент. Разрежьте одну картофелину на две части, потрите их друг о друга, а затем положите на стол. Если в картофеле много крахмала, половинки слипнутся и не распадутся даже тогда, когда вы перестанете их держать. Именно такой овощ нужен для вкусного пюре с идеальной консистенцией. Обратите внимание, что в молодом картофеле содержится недостаточное количество крахмала, поэтому нужно использовать исключительно старые клубни.
Также можете ориентироваться по цвету. Быстрее всего разваривается картофель с белым телом – в нем много крахмала. А вот в красной картошке его содержание очень маленькое, поэтому такую разновидность овоща лучше жарить. Что касается желтых клубней, то они более твердые и хорошо держат форму – идеально для картошки фри.
Секрет 2: Промывайте картофель
Промывайте картофель, пока он в кожуре. / Фото: svadba1000.ru
Причем делать это нужно до того, как вы очистите клубни от кожуры. Картофель имеет одно неприятное свойство – он хорошо впитывает земляной запах. Если сразу не промыть овощ под проточной водой, вы уже не сможете избавиться от неприятного аромата. Даже если будете полчаса полоскать очищенный картофель в воде.
Секрет 3: Готовьте сразу после чистки
Не оставляйте очищенный картофель надолго на столе. / Фото: legkovmeste.ru
Помните, мы упоминали о том, что вкусное пюре получается только из картофеля с высоким содержанием крахмала? По этой причине важно не оставлять очищенные клубни надолго в воде. Жидкость постепенно вымывает крахмал, что отрицательно влияет на вкус блюда. Так что лучше всего очистить картофель, ополоснуть водой и сразу поставить вариться.
Секрет 4: Нарезайте большими кусками
Маленькие куски быстро сварятся, но наберут много воды
Не нарезайте картофель маленькими кубиками. Да, так он сварится гораздо быстрее, и вы потратите на приготовление ужина меньше времени, но цена будет слишком высока. Из-за стремительной скорости варки, картошка, скорее всего, переварится и наберет чересчур много воды. В результате пюре получится водянистым. Лучше нарезать овощ большими кусками: на половинки, если клубни среднего размера, и на четвертинки – если большого.
Секрет 5: Кладите картофель в кипящую воду
Когда вода закипела, кладите картофель в кастрюлю. / Фото: smartik.ru
Большинство хозяек привыкли заливать очищенный картофель холодной водой и ставить на плиту вариться. Однако опытные повара рекомендуют дождаться, пока вода закипит, солить ее, а уже потом закладывать клубни. Рассказываем, почему. Если начинать варить овощ в холодной воде, верхний слой сварится быстрее, а серединка останется сырой. К тому же, время нахождения картофеля в жидкости увеличится в несколько раз, а значит, часть крахмала перейдет в воду и вкус будущего пюре изменится.
Как только вода закипит, убавьте огонь – картофель не должен сильно бурлить, иначе он начнет разваливаться еще до того момента, как вы начнете сливать воду. В результате получится водянистое нечто. Такое месиво, конечно, легче превратить в пюре, вот только на вкус оно будет неприятным.
Секрет 6: Дайте картофелю немного остыть
Слейте картофель через сито, чтобы не осталось влаги. / Фото: fotostrana.ru
Когда картофель будет готов – обычно на то, чтобы свариться, ему нужно около получаса – слейте воду через сито и отставьте кастрюлю в сторону на пять-десять минут. А лучше отправьте ее на выключенную горячую конфорку, или, если у вас газовая плита, на крошечный огонь. Дело в том, что слить всю воду с кастрюли практически невозможно – все равно на дне останется немного жидкости. Но для вкусного пюре важно, чтобы картофель был сухой – так получается более насыщенный вкус. Главное – следить, чтобы содержимое кастрюли не подгорело.
Секрет 7: Пользуйтесь толкушкой
Если измельчить картофель блендером, получится клейстер
Не зря наши мамы и бабушки до сих пор используют для измельчения картофеля старую добрую толкушку, даже с учетом того, что на кухне за последние годы появилось много полезных и современных гаджетов. Да, процесс отнимет немало сил и займет больше времени, чем если бы вы пользовались, например, миксером, но зато вы будете уверены в результате. Дело в том, что блендер разбивает картофель слишком сильно, ножи разрушают стенки крахмала, в результате чего картофель становится липким, тяжелым и резиновым. По вкусу и внешнему виду масса напоминает клейстер. Уж лучше комочки, чем такое пюре.
Секрет 8: Соблюдайте последовательность закладки продуктов
Заливайте масло в уже растолченный картофель. / Фото: infoeda.com
Сначала просто разомните сваренный картофель, ничего не добавляя. Затем положите кусок размягченного или слегка растопленного сливочного масла, не прекращая работать толкушкой. Не жалейте продукт, от него непосредственно зависит вкус готового пюре. После масла тонкой струйкой влейте горячее молоко и сливки – они помогут добиться нужной консистенции и раскрыть вкус блюда. Не ленитесь подогревать их – если влить молоко или сливки холодными пюре станет липким, а цвет – серым. Веганы или люди, которые постятся, могут использовать растительное молоко: соевое либо миндальное. Обратите внимание, что все ингредиенты должны быть примерно одной температуры, тогда они «подружатся» в составе пюре и сделают его вкуснее.
Если вы хотите добавить готовому блюду изюминку, кладите дополнительные ингредиенты. Это может быть жареный лук, бекон, мускатный орех. Отлично сочетается со сливочным пюре измельченная свежая зелень, в частности укроп.
Бонус: Рецепт картофельного пюре с сыром и беконом
Картофельное пюре с плавленным сыром и беконом. / Фото: povar.ru
Вам понадобится один килограмм очищенного картофеля, вода для варки, соль и перец по вкусу, 70 граммов сырокопченого бекона, 100 граммов плавленого сыра и 300 миллилитров молока.
Залейте сырой картофель горячей водой, поставьте на плиту и, пока он будет вариться, поджарьте на сухой сковороде измельченный бекон. Он должен стать хрустящим и приобрести золотистый цвет. Слейте жидкость с картофеля, слегка подсушите его на плите, а затем разомните толкушкой, не добавляя никакой жидкости. Как только овощ будет полностью измельчен, добавьте натертый плавленый сыр и еще раз разомните ингредиенты вместе. Влейте небольшими порциями подогретое молоко и разомните все до получения однородной массы. Посолите, поперчите и положите хрустящий бекон. Тщательно взбейте венчиком пюре, чтобы оно приобрело воздушность, и подавайте на стол.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии