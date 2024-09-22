Как приготовить пюре, чтобы получилось нежным и воздушным, а не клейстером с комочками

Секрет 1: Содержание крахмала – это важно

В молодом картофеле мало крахмала, он не подходит для пюре

Секрет 2: Промывайте картофель

Промывайте картофель, пока он в кожуре. / Фото: svadba1000.ru

Секрет 3: Готовьте сразу после чистки

Не оставляйте очищенный картофель надолго на столе. / Фото: legkovmeste.ru

Секрет 4: Нарезайте большими кусками

Маленькие куски быстро сварятся, но наберут много воды

Секрет 5: Кладите картофель в кипящую воду

Когда вода закипела, кладите картофель в кастрюлю. / Фото: smartik.ru

Секрет 6: Дайте картофелю немного остыть

Слейте картофель через сито, чтобы не осталось влаги. / Фото: fotostrana.ru

Секрет 7: Пользуйтесь толкушкой

Если измельчить картофель блендером, получится клейстер

Секрет 8: Соблюдайте последовательность закладки продуктов

Заливайте масло в уже растолченный картофель. / Фото: infoeda.com

Бонус: Рецепт картофельного пюре с сыром и беконом

Картофельное пюре с плавленным сыром и беконом. / Фото: povar.ru