Растения, которые скроют старый или некрасивый забор

Иногда при строительстве забора не удаётся сразу продумать все нюансы. Его возводят для того, чтобы просто оградить территорию, не задумываясь о том, какой стиль будет выбран для всего участка в будущем. Но случается и так, что забор просто устаревает морально, хотя всё ещё остаётся прочным и надёжным.

1. Бугенвиллея

2. Глициния

3. Горец бальджуанский

4. Девичий виноград и плющ

5. Жимолость каприфоль

6. Ипомея

7. Кампсис

8. Клематис

9. Кобея

10. Розы

Для того, чтобы не пришлось его менять, можно найти разные способы украшения старого забора. И один из наиболее ярких, экологичных и привлекательных — это растения.Такие растения могут преобразовать заборКак правило, заборы на участках ограждают многолетними растениями, чтобы те прослужили дольше и не пришлось каждый сезон высаживать новые, следить за ними и продумывать, что посадить заранее. При этом, конечно, необходимо понимать, что вьющиеся растения быстро заслонят собой его полностью, зато вьющиеся многолетники такой картины не создадут. И внешний вид забора можно будет изменить в следующем сезоне. Это идеальные варианты для забора из сетки, чтобы скрыть свой дом от любопытных глаз. Но даже среди разнообразных вариантов существуют наиболее распространённые и универсальные растения, которые точно смогут украсить любое ограждение.Цвести будет невероятноЭто вьющееся многолетнее растение родом из Южной Америке отлично подходит для украшения забора. Когда наступает период цветения, оно радует глаз цветками, в которых находят более мелкие прицветники. У него множество оттенков, а также оно не подвержено болезням, однако, требует соответствующего ухода. Ему нужно много света и тепла, ветра и холода не переносит, а поливать его необходимо постоянно, когда земля подсохнет, к тому же оно совсем не приспособлено для роста в низинах. Для хорошего роста бугенвиллею нужно время от времени обрезать и удобрять минеральной подкормкой.Преобразит любой участок.Во время цветения нет ничего краше в саду, чем глициния, она имеет множество оттенков и ажурные листья. Для того, чтобы замаскировать ею забор, можно вырастить лиану длиной до двадцати метров, однако при этом она становится очень тяжелой, потому, к сожалению, она совсем не подходят для выращивания на старых и ветхих заборах. К тому же глициния очень ароматна. Для хорошего роста ей необходимо много тепла и света, и регулярный полив с начала весны до конца лета. Ей необходима влажная почва и чтобы поддерживать землю в таком состоянии можно добавить мульчу. Для подкормки подходят минералы и органические удобрения с чередованием.Идеален для заборов.Одно из самых неприхотливых растений для выращивания около забора. К тому же оно очень быстро растёт и имеет приятный аромат. За одно лето горец вполне может вырасти на шесть метров, при этом белые цветы будут радовать всех вокруг до осени. Ему необходимо много солнца и отсутствие ветра. К тому же необходима плодородная земля и постоянный полив, тогда лиана будет защищена от тли. Даже если растение подмёрзнет зимой, то через некоторое время само отойдёт и снова зацветёт.Осенью будет особенно красивПожалуй, самый распространённый вариант для украшения. Ему не страшны холода, не нужно укрытие на зиму, он быстро разрастается, и осенью листья окрашиваются в потрясающий бордовый цвет. Виноград хорошо растёт в тени и обедненной почве и имеет множество разнообразных сортов. Из ухода можно выделить лишь регулярную обрезку и направление лиан в нужную сторону. Перед посадкой также можно добавить в почву перегной.Плющ тоже не цветёт, но тем не менее является очень хорошим решением для создания укрытия. Благодаря его листьям будет создан сплошной зелёный забор. Ему не нужно солнце, он не боится морозов и хорошо держится и отлично растёт в тени. Ещё один его плюс — это лёгкий вес, можно вырастить даже на ветхом заборе. К тому же он вечнозелёный. Для его хорошего роста подойдут песчаные и глиняные почвы, ему необходим полив и обрезка, тогда он будет расти регулярно. Особенно это важно в первые годы, потом можно проводить обрезку раз в сезон. Однако, плющ может вызвать аллергическую реакцию.Жимолость.Тоже достаточно популярное в ландшафтном дизайне растение. Она имеет цветы похожие на трубочки, которые цветут всё лето, оранжевые ягоды и приятно пахнет, а вырастает до шести метров. Она хорошо переносит морозы и не нуждается в особом уходе. Подкармливать необходимо калием, фосфором и навозом, а также регулярно поливать. Но нельзя позволять воде застаиваться у корней, а также предостеречь от сквозняков.ИпомеяЭто однолетнее растение, которое имеет цветы, похожие на перевёрнутые колокольчики. Цветут они с начала июня по первые заморозки, при этом цветки по утрам открываются, а с заходом солнца закрываются, также они могут спрятаться и при сильной жаре. Особый уход этому растению не требуется, особенно если его сразу же посадить в питательную почву, оно возьмёт всё оттуда. Поливать же необходимо только тёплой водой. Лучше избегать ветряных частей участка и стараться предостеречь его от паутинного клеща. А для лучшего разрастания можно прищипывать верхние побеги.Хорошо разрастётся и всё прикроетЭта лиана очень любит тепло, солнце, в тени же цвести будет очень маленькими цветками и имеет два основных вида: укореняющийся и крупноцветковый. Идеально подходит для вертикального озеленения и при хорошем росте может достигнуть десяти метров. Для этого растения необходим хороший дренаж, его лучше сделать ещё до посадки, а саму почву замульчировать торфом. Засуху оно переносит куда лучше. Также ему будут необходимы удобрения: минеральная подкормка и перегной. При её отсутствии растение может не цвести вовсе, на что также влияет и регулярная обрезка.КлематисКлематис подходит не только для арок и беседок, но и для украшения забора из-за своего обильного цветения на протяжении всего летнего периода. Цветы могут отличаться не только по цвету, но и по форме, размеру и даже аромату. Оно отлично растет даже вместе с вьющимися розами и может жить на одном месте до двадцати лет. Для обильного цветения растения ему необходимо солнце и отсутствие сквозняков. Также лучше избегать пересыхания корневой системы, для этого нужна тень в нижней части растения. Для этого можно соорудить отдельную клумбу и высадить на ней пионы или лаванду. К тому же полив нужно осуществлять регулярно вместе с подкормкой коровяком и куриным помётом.Красиво будет цвестиЭтот однолетник очень крепкий и хорошо цепляющийся за забор. Цветки-колокольчики размером в восемь сантиметров могут варьироваться от белого до фиолетового оттенка. Растение очень любит тепло, солнце и плодородную, богатую почву. Удобрять его необходимо фосфором и калием, иначе бутоны могут не сформироваться. А для большего доступа кислорода к корням почву нужно будет время от времени рыхлить.Замечательное украшение забораРоза — это потрясающий вариант украшения абсолютно любого забора. Плетистые розы смотрятся очень элегантно, а их цветы могут иметь множество приятных оттенков от белого до тёмно-красного, почти чёрного. В целом побеги не достигают более пяти метров в длину, но можно посадить несколько кустов, которые со временем хорошо разрастутся и скроют под собой даже самый непривлекательный забор. Чтобы розы могли лучше переживать заморозки и низкие температуры, необходимо выбирать те, которые предназначены для выращивания в средней полосе. Для хорошего роста этим цветам необходимо солнце, а также отсутствие резкого ветра. Для молодых саженцев необходим полив раз в четыре дня, а вот для более старых хватит одного раза в неделю. Но в любом случае это должно быть не менее десяти литров.Однако, при этом стоит помнить, что часто поливать розы тоже нельзя, чтобы избежать возникновение грибка. Также почву будет необходимо рыхлить и дополнительно мульчировать. Для этого подойдёт солома, компост и опилки. Обрезка тоже нужна, как и подкормка раз в пятнадцать дней комплексными удобрениями. На зиму розу придётся снимать и укрывать от снега и морозов, лучше это делать еловым лапником.