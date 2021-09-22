7 монахинь в мировой истории, которые прославились не только в области религии

Деятельница древнерусского просвещения: Евфросинья Полоцкая

Икона преподобной Евфросиньи Полоцкой.

Художница-самоучка: Плаутилла Нелли

Самая знаменитая картина Нелли изображает Екатерину Сиенскую, святую, которая при жизни, не будучи монахиней, стала известным богословом, проповедницей и общественной деятельницей.

Спасательницы и антифашистки: Мария Скобцова и Цецилия Рошак

Мать Мария была жизнерадостной и деятельной женщиной.

Цецилия и её сёстры застряли в чужих краях, но находили силы помочь тем, кому ещё хуже.

Писательница и композиторша: Хильдегарда Бингенская

Хильдегарда прославилась как композитор с новаторским подходом к музыке.

Воевода и врачевательница: Алёна Арзамасская

Алёна Арзамасская до сих пор будоражит умы историков.

Защитница прав женщин: Арканджела Таработти

Кадр из фильма «Монахиня».