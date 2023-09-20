10 фильмов, которые способны изменить взгляд на жизнь

В жизни каждого человека наступает период, когда нужно что-то изменить, но не хватает то сил, то времени, или находится миллион причин, по которым всё идёт по проторенной дорожке. Но порой достаточно посмотреть всего один лишь фильм из списка этого обзора, чтобы заставить себя пойти вперёд и сломать стереотипы.
1. Изгой
Американская приключенческая драма режиссёра Роберта Земекиса.
Том Хэнкс сыграл одну из своих лучших ролей в классическом кино «человек против природы». Современный Робинзон Крузо должен выжить в полном одиночестве и полном отчуждении. История о педантичном инспекторе службы доставки ФедЭкс Чаке Ноланде, который отвечает за международные доставки. Однажды самолет, на котором путешествует Чак, падает в океан. Инженер, единственный, кому удалось остаться в живых, попадает на необитаемый остров. Здесь Ноланду предстоит провести мучительно долгие годы в жестокой битве за выживание..
2. Строшек
Кинофильм немецкого режиссёра Вернера Херцога.
История о недавно вышедшем из тюрьмы уличном музыканте Бруно, который пытается начать новую жизнь. Вместе со своим эксцентричным пожилым соседом и притесняемой сутенёром проституткой он отправляется в штат Висконсин, чтобы найти лучшую жизнь.
Бруно Строшек – один из самых странных персонажей в истории кино. Его воплотил на экране настоящий уличный музыкант. В итоге получилась пронзительная история о бессмысленности наших действий и существования.
Херцог как-то сказал, что этот фильм – это его настоящая реакция на американскую культуру, а некоторые сцены – реальные случаи, произошедшие с ним во время поездки в Висконсин.
3. Апокалипсис сегодня
Художественный фильм, снятый Фрэнсисом Фордом Копполой.
Военная драма Френсиса Форда Копполы оказала огромное влияние на кинозрителей в конце 70-х годов, когда многие американцы не поддерживали бессмысленную войну во Вьетнаме. «Мой фильм – это не кино, мой фильм не о Вьетнаме, это и есть Вьетнам. Это то, что происходило в действительности», – сказал режиссёр.
4. Сталкер
Советский фантастический фильм режиссёра Андрея Тарковского.
«Сталкер» – один из самых загадочных фильмом не только Тарковского, но и, возможно, во всей истории кинематографа. Это экстраординарное произведение, способное застрять в голове и не отпускать месяцами, подталкивая к размышлениям о природе веры, природе желаний и о том, как побуждения смягчаются в нашем подсознании.
5. Сделка
Фильм режиссёра Элиа Казана.
Состоявшегося мужчину по дороге на работу внезапно охватывает психическое расстройство. Дома он медленно осознаёт всю банальность своего благополучного существования и решает уничтожить всё, чего достиг, пытаясь найти свою истинную сущность. Фильм основан на одноимённом романе, написанном режиссёром. Для критиков в момент выхода на экран эта картина Элиа Казана осталась непонятой, а потому и недооценённой. Главные роли исполнили Кирк Дуглас, Фэй Данауэй и Ричард Бун.
6. Фонтан
художественный фильм-притча режиссёра Даррена Аронофски.
Фильм-притча режиссёра с множеством трактовок о современном учёном, отчаянно ищущем лекарство, которое должно спасти жизнь его жены, умирающей от прогрессирующей опухоли головного мозга. Здесь из различных временных периодов сплелись три сюжетные линии, которые объединяются в единое повествование о человеке, пытающемся спасти свою любовь.
«Фонтан» сфокусирован на понятии Ницше о вечном возвращении. Одно и то же событие продолжает повторяться бесконечное число раз в бесконечном пространстве. Томас, Том, Томми – все они действуют в разное время в разных местах, стремясь к одной и той же цели – к Древу жизни. Они боятся смерти и с таким усердием пытаются её одолеть, что забывают жить.
7. Вторые
Драматический триллер в стиле нуар, американского режиссёра Джона Франкенхаймера.
История о банкире, чья опостылевшая жизнь меняется, когда у него появляется возможность отказаться от всего, что он знает, в обмен на новое лицо и новую жизнь. Его превращают в красавца художника, но восторг от новой жизни вскоре развеется, а вернуться в прежний мир – задача гораздо более сложная и опасная, чем он мог предположить. Это триллер и экзистенциальная притча о человеке, который буквально сбрасывает свою внешнюю оболочку, стремясь улучшить своё мировосприятие, перевоплотиться в более успешную версию самого себя
8. Бесстрашный
Психологическая драма, снятая австралийским режиссёром Питером Уиром
Джефф Бриджес играет роль Макса Клейна, человека, выжившего в авиакатастрофе, после которой он теряет страх смерти, меняет взаимоотношения с близкими и пытается вызвать в себе чувство страха. Среди немногих уцелевших в этой авиакатастрофе оказывается и женщина по имени Карла. Её сын погиб при крушении, а она не может себя простить, что не уберегла ребёнка.
9. Весна, лето, осень, зима… и снова весна
Художественный фильм южнокорейского режиссёра Ким Ки Дука.
«Весна, лето, осень, зима... и снова весна» – южнокорейский фильм, действие которого происходит на изолированном озере, где в маленьком плавучем храме живёт старый монах-целитель и его юный воспитанник. Вместе с героями мы наблюдаем, как один сезон приходит на смену другому, и как годы проносятся мимо. Происходящие события кажутся такими же неизбежными, как и смена времён, показывающих цикл жизни.
10. Загадочная история Бенджамина Баттона
Фильм режиссёра Дэвида Финчера.
Фильм основан на одноимённом рассказе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Брэд Питт исполнил роль Бенджамина – ребёнка, родившегося в теле старика. Но по мере «взросления», он с каждым днём молодеет. Перед нами разворачивается вся его жизнь с преобладанием разных сюжетных линий, в особенности, связанных с детством и любовью к Дэйзи в исполнении Кейт Бланшетт.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии