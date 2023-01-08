Публичные места, где были замечены пары, занимающиеся сексом

Заниматься сексом в публичном месте — идея, которая часто приходит в голову удивительно большому количеству людей. Многие пресекают эту идею на корню из-за недостатка решительности или страха попасть в объективы камер наблюдения (или на глаза зевакам). К тому же подобные развлечения вполне могут привести к проблемам с правоохранительными органами, поскольку в большинстве стран мира заниматься сексом в публичном месте запрещено законом. Но все же находятся смельчаки, которым прямо не терпится. Итак, они собираются с духом и, не боясь, что все может пойти не по плану, принимаются за свои интимные делишки.







Но для героев данного материала все, как назло, пошло не по плану. Мы сделали подборку самых неожиданных мест, в которых были замечены занимающиеся сексом влюбленные парочки. Наверняка у них после этих инцидентов испортились отношения, возможно, они даже стали гостями полицейских участков и попали во всемирно известные СМИ — но, по крайней мере, они поступили довольно креативно. Сами посудите.







Жена не пускает вас поболеть за любимую команду и жалуется на то, что в последнее время ваша половая жизнь стала скучной и однообразной? Так в чем же проблема, возьмите жену с собой на стадион, как это сделал поклонник бейсбола из Нью-Йорка. В таком случае вы сможете сначала посмотреть игру, а после — заняться сексом в очень непривычной локации. Пожалуй, экстремальных ощущений вам хватит надолго.







Не подходите близко к краю платформы! Одна загулявшаяся допоздна пара просто не смогла дождаться, когда уже наконец доберется до дома. В общем, молодые люди занялись сексом прямо на платформе, на глазах у ошарашенных пассажиров. «Не надо стесняться».







Компания, предоставляющая услуги полетов на парапланах, решила транслировать в прямом эфире на своем сайте видео с полетов своих клиентов. Догадываетесь, к чему это привело? Одна из парочек, заказавших совместный полет, попала в прямой эфир. До чего техника дошла!







Что происходит в Лас-Вегасе — остается в Лас-Вегасе. По крайней мере, так говорят. Но история о том, как одна парочка попалась на глаза общественности, когда занималась сексом в кабине огромного колеса обозрения, давно вышла за пределы этого города. Надо же только додуматься! Зато какой прекрасный вид.







Этот список, кажется, становится все интереснее и интереснее. В марте 2016 года муж и жена были арестованы за то, что занимались сексом в припаркованной на стоянке фастфуд-ресторанчика машине. Что ж, отличный выбор.







Продолжаем тему фастфуда. Двое посетителей одного из ресторанов «Макдоналдс» были пойманы, когда занимались любовью в туалете. Видимо, они восприняли девиз «I’m lovin it» («Я это люблю») слишком буквально. После того как другие клиенты ресторана заметили их и позвали менеджера, парочка все равно отказалась выходить и в течение часа продолжала заниматься своими делами в кабинке, пока не приехали сотрудники полиции. Удивительно, как срочная потребность в любви и ласке может заставить людей целый час не покидать туалетную кабинку в «Макдоналдсе», в то время как многие не могут провести там и двух минут.







Помните, мы говорили о том, что в большинстве стран мира запрещено законом заниматься сексом в публичных местах? Так вот, эта пара, наверное, подумала: «Если уж нарушать закон — зачем далеко ходить?» — и решила заняться сексом прямо на крыше здания суда. Действительно, к чему эти лишние передвижения. Разделся — занялся любовью — в тюрьму.







«Мы атеисты!» — утверждает следующая пара. Что ж, эта невнятная попытка оправдаться вряд ли спасет их от гнева яростных прихожан, если те, конечно, узнают, чем веселые атеисты занимались в исповедальной кабинке католического храма. Причем они сделали это прямо во время службы.







Еще одна история о тех, кто решил не ходить далеко. Одна из парочек была поймана уборщиком в… палате родильного дома. Остается только догадываться, что же именно вдохновило героев-любовников на столь странный выбор места.







Наверняка каждый согласится с тем, что на музыкальных фестивалях очень грязно. Но те, кто думает, что в таких местах не занимаются сексом, живут в мире, далеком от реальности. Впрочем, в данном случае от реальности далеки еще и те, кто считает, что парочки для подобных дел прячутся по палаткам. На одном из музыкальных фестивалей 2015 года (название не раскрывается) пара предалась страсти под деревьями буквально в нескольких метрах от веселящейся толпы. Конечно же, сначала они думали, что их никто не замечает, но не тут-то было. Из-за громкого смеха и веселых криков любовникам пришлось быстро ретироваться.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





