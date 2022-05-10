Уличное искусство Романа Мураткина: восхитительные портреты в витражном стиле

Стрит-арт портреты художника Романа Мураткина.
Сегодня в России искусство стрит-арт, которое до недавнего времени воспринималось не иначе, как хулиганство, начало стремительно развиваться. Прошли те времена, когда уличные художники были вне закона. Общество пришло к пониманию, что стрит-арт может украсить города, внести что-то новое и необыкновенное в серый облик городских улиц.
Творчество молодого художника из Подмосковного Серпухова Романа Мураткина, который известен под псевдонимом Remo, привлекает необычным живописным стилем, что кардинально отличает его работы от творчества отечественных и зарубежных уличных художников.
Уличный художник Remo за работой ¦ Фото: downtown.ru / photo.qip.ru
Сам художник называет свою уникальную творческую находку - «полувитражный стиль». Масштабные работы, выполненные в этой манере, вызывают не только восхищение, но и осознание насколько это трудоемкий, затратный и сложный, в плане технического обеспечения, труд.
Портреты стрит-арт от Романа Мураткина¦ Фото: photo.qip.ru
Больше всего впечатляют портреты, написанные в свойственной ему технике: множество элементов и ярких красок, создающих эффект витража. Картина будто складывается из маленьких разноцветных кусочков стекла, в результате чего изображение выглядит абстрактным с близкого расстояния, но проявляется витражным портретом издалека.
Портреты стрит-арт от Романа Мураткина ¦ Фото: photo.qip.ru
Роман тонко чувствует красоту в том, что обычно считается обыденным, ищет вдохновение в людях, городских пейзажах, старинных зданиях. Обычную серую стену он превращает в произведение искусства: красочное и содержательное.
Портреты стрит-арт от Романа Мураткина ¦ Фото: photo.qip.ru
Его художественные проекты украшают стены ограждений, домов и строений в Москве и в Подмосковье. Кроме того, Роман постоянно участвует в фестивалях стрит-арт в России и за рубежом, где занимает призовые места.
Портрет стрит-арт от Романа Мураткина¦ Фото: photo.qip.ru
В последнее время творчество художника заинтересовало модельеров известного российского бренда ANNAIVANOVА. Портрет космонавта Юрия Гагарина в современной интерпретации, авторство которого принадлежит Remo, был использован для принта на ткань.
Портрет Гагарина на принте ткани женской одежды¦ Фото: saratov-room.ru
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