15 доступных и действительно полезных продуктов и напитков, которые стоит включить в свой рацион

15 доступных и действительно полезных продуктов и напитков.

1. Питайя

Драконий фрукт: помогает снизить холестерин.

2. Зеленый чай

Зеленый чай: лучший напиток против старения.

3. Лимонная вода

Лимонная вода: лучший напиток для выведения токсинов.

4. Свекла

Свекла: масса питательных веществ.

5. Имбирь

Имбирь: борьба с простудой.

6. Шпинат

Шпинат: польза «для всего».

7. Семена чиа

Семена чиа: в 6 раз больше кальция, чем в молоке.

8. Квиноа

Квиноа: самое здоровое зерно в мире.

9. Куркума

Куркума: золотой порошок здоровья.

10. Фрике

Фрике: альтернатива куркумы.

11. Авокадо

Авокадо: вкусно и полезно.

12. Семена льна

Семена льна: замена квиноа.

13. Лосось

Лосось: самые здоровые жиры.

14. Сардины

Польза сардин.

15. Корица

Корица: более вкусные и здоровые десерты.