Почему китайцы чавкают во время еды и другие малоизвестные факты , которых не найдёшь в учебниках

Китай – это не только затяжные чайные церемонии и дань уважения традициям, а и та самая тонкая грань, где прошлое тесно переплетается с настоящим. Здесь до сих пор сохранилась Великая китайская стена и Терракотовая армия времён династии Цинь, а ещё, именно здесь зародился любимый многими футбол и бескультурные привычки, которые в Поднебесной считаются нормой.
1. Здесь был изобретён футбол
Китайская игра «Цу-Чу». \ Фото: stoplusjednicka.cz.
В 2500 году до н.э. в этой стране изобрели популярную игру, которая носит название «Цу-Чу». Именно она стала прародительницей современного футбола, что любят во всем мире. Интересно, что первым мячом для футбола, который использовался в этой игре, стал шар из натуральной кожи, набитый перьями и волосом.
2. Китай - самая густонаселённая страна в мире
Жители поднебесной. \ Фото: kumparan.com.
Сегодня Китай считается главным рекордсменом по численности населения на своей территории. Так, сегодня в Поднебесной проживает свыше 1,4 миллиарда людей, которые ютятся на маленькой территории. В спину Китаю дышит Индия со своими 1,3 миллиардом. И, согласно оценкам экспертов, спустя несколько лет она, вероятно, перещеголяет Китай и займет почетное первое место.
3. Восход солнца
Восход солнца в Китае. \ Фото: luxfon.com.
Удивительно, но несмотря на то, что Китай – достаточно большая и широкая в плане границ страна, на всей её территории действует всего один часовой пояс – китайское время. А значит, что на западе солнце встает уже в десять утра.
4. Закон «О правах пожилых людей»
Каждый китаец обязан заботиться о своих пожилых родителях. \ Фото: family.lovetoknow.com.
Если у жителей Китая есть родители старше шестидесяти лет, то они обязаны не только заботиться о них, а и регулярно навещать. Иначе невыполнение установленных законом правил карается штрафом или же отбыванием наказания в тюрьме. И это, пожалуй, самый интересный факт об этой стране, поскольку во многих других государствах к людям преклонного возраста принято относиться совсем по-другому, например, самая распространенная практика в мире – это сдача стариков в дома престарелых, что в Китае запрещено.
5. Ещё одна самая большая экономика в мире
Экономика Китая находится на втором месте после США. \ Фото: ft.com.
В 2014 году стало известно, что китайская экономика стала самой крупной во всем мире. Он является крупнейшим экспортёром, и его экономика считается сильнейшей в мире, когда речь идёт о паритете покупательной способности. Однако, если учитывать номинальный ВВП, то первой экономикой в мире всё ещё остается американская.
6. Китайский Новый год
Китайский Новый год отмечают целых 15 дней! \ Фото: glavcom.ua.
Любопытно, что китайский Новый год не празднуется в то же время, что и привычный для нас праздник. Первый день года в этой стране припадает на период с 21 января по 20 февраля, а потому каждый год он разный. Кроме того, Новый год в этой стране отмечается не один день, как это принято на Западе, а целых две недели.
7. Печенье с предсказанием
Печенье с предсказаниями. \ Фото: pinterest.co.kr.
Считается, что всеми любимое печенье с предсказанием было создано в Китае, однако совсем недавно стало известно, что на самом деле его сделали в Сан-Франциско. Интересно, что ежегодно производится более 3 миллиардов печенек, которые предсказывают судьбы, и это именно американская, а не азиатская традиция, как все считают.
8. Самая большая армия в мире
Китай имеет самую большую в мире постоянную армию. \ Фото: tvn24.pl.
Неужели вы всё ещё думаете, что Соединённые Штаты имеют крупнейшую армию? Нет, и ещё раз нет. У такой сверхдержавы, как Китай, на сегодняшний день насчитывается свыше 2183 000 людей в составе, которые готовы отправиться на войну в любой момент. И это ровно на миллион больше, чем насчитывает регулярная армия Америки.
9. Численность мужчин превышает численность женщин
Куклы для тех, у кого нет пары. \ Фото: milliyet.com.tr.
Одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются жители Китая, является политика, направленная на снижение рождаемости. Так, в Китае семье разрешено завести всего одного ребёнка, а потому не удивительно, что многие хотят именно сына, а не дочку. Поскольку такого мнения придерживается практически каждая современная китайская семья, то это привело к достаточно странным последствиям. Сегодня свыше 40 миллионов мужчин в Китае вынуждены жить без пары, поскольку женщин в этой стране намного меньше и большая часть из них уже в браке.
10. Самая длинная железная дорога в мире
Китайская железная дорога. \ Фото: cestujlevne.com.
Китай занимает четвертое место в списке самых крупных стран во всем мире, а потому не удивительно, что самым популярным транспортом там является железнодорожный. Примечательно то, что железная дорога в этой стране настолько большая, что её путями можно обернуть Землю дважды.
11. Тесты на животных
Вся китайская косметика тестируется на животных . \ Фото: google.com.
Возможно, это не самый захватывающий факт о Китае, но он интересен тем, что подобное запрещено не только в Европе, а и по всему миру начиная с 2018 года, поскольку, больше нет необходимости проводить тесты на животных, дабы добиться нужного результата в косметологии и подобных сферах. Но, тем не менее, каждый косметический продукт, который есть на китайском рынке, должен пройти испытания на животных для достижения желаемого эффекта.
12. Небоскрёбы
Страна небоскрёбов. \ Фото: whatsnextcw.com.
Ещё одним любопытным фактом о Китае является его феноменально быстрый рост. Его города обрастают новыми зданиями практически моментально. Согласно подсчетам, каждые пять дней в городе строится новое высотное здание. А это значит, что за год в Китае строят примерно семьдесят три новых крупных здания.
13. Facebook был запрещён в Китае с 2009 года
Сервис Youku Tudou. \ Фото: dailymotion.com.
Китай также известен тем, что в нём действует программа под названием «Золотой щит», которая ограничивает пользователям доступ к сети и определенным иностранным сайтам. Впрочем, это не мешает почти что 95 миллионам сидеть в Интернете, используя прокси и ВПН. Большинство китайцев просто обожают соцсети, а также были замечены на таких сайтах, как Baidu и WeChat. Также популярностью пользуется и ресурс под названием Sina Weibo. А ещё в этой стране предпочитают создавать собственные сайты, а не пользоваться оригинальными. Именно так и появился сервис Youku Tudou, который заменяет жителям Поднебесной американский Ютуб.
14. Популярные фамилии
Слева: Певица Ван Фэй. \ Справа: Актёр Ли Вэй Фэн. \ Фото: google.com.ua.
Самыми популярными фамилиями в Китае являются Ван (или Вонг), Ли и Чжань. Эксперты подсчитали, что каждый пятый китаец обладает этой фамилией, а это примерно 21% от всего населения этой страны.
15. Каждый пятый человек в мире - китаец
Улыбнись! \ Фото: ccchnow.org.
Многие люди в мире предпочитают учить английский язык, думая, что он является самым востребованным и популярным. Однако это далеко не так, поскольку каждый пятый на планете разговаривает именно на китайском. А это примерно 20% всего населения земного шара. Конечно же, большинство из этих людей проживают в КНР, а это значит, что если вы столкнетесь с носителями этого языка – то они с большей вероятностью будут китайцами.
16. Ещё 5 забавных фактов о Китае
Ни в чём себе не отказывайте. \ Фото: news.suning.com.
А Вы знали, что:
• Свыше тридцати пяти миллионов китайцев и по сей день живут в пещерах;
• Китай и Макао разделяет материковый мост, где автомобилисты вынуждены пересаживаться на левую и правую сторону руля соответственно;
• В заведениях питания в Китае считается нормальным делом плюнуть, хрюкнуть или отрыгнуть во время еды;
• Мороженое, которое, как мы думали, создали в Италии, на самом деле сделали китайцы почти что четыре тысячи лет тому назад;
• Китайские императоры все как один считали себя родственниками драконов.
17. А вы знали?
Настольный теннис - национальная игра Китая. \ Фото: ka.wikipedia.org.
А Вам известно, что:
• Национальным и главным видом спорта в стране считается маленький теннис;
• 50% от всего числа свиней в мире проживает именно в Поднебесной;
• Первые бумажные деньги появились именно здесь;
• Национальным животным этой страны является всеми любимая панда.
18. Случайные факты о Китае и китайском народе
Красный - цвет счастья. \ Фото: aliexpress.ru.
Любопытно, что:
• Свыше сотни миллионов людей вынуждены выживать в Поднебесной меньше, чем на доллар в сутки;
• Китай – самый большой экспортер различных товаров;
• Ежегодно в этой стране используют больше 45 миллиардов азиатских палочек из бамбука;
• Главными деликатесами здесь считаются суп из слюны птицы, а также из её гнезда;
• Китайский язык считается одним из самых древних, и почти что единственным, который обладает собственной письменной формой;
• Каждый год китайцы съедают свыше 4 миллионов уличных кошек в качестве закуски;
• Счастливым числом в этой стране является восьмерка потому, что она созвучна со словом «процветание» на этом языке;
• Почти треть населения Китая не разговаривает на мандаринском, который применяется на официальном уровне;
• Цветом счастья здесь считается красный, а потому во время праздников используют именно его;
• Больше всего томатов в мире производится именно в Китае.
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