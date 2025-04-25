По какой причине огурцы горчат

Вот так купишь много огурцов или более того — посеешь, поливаешь ухаживаешь, а они вырастают ужасно горькими. И что с ними делать? Остается только выбросить… Однако не торопитесь огурцы утилизировать, давайте лучше разберемся, по какой причине появляется горечь и как от нее можно избавиться.
1. Какое вещество вызывает горький привкус
Горечь огурцам придает кукурбитацин.
Если у вас есть свой участок, то вам повезло! Вы можете вырастить свои собственные огурчики, которые будут намного полезнее и ароматнее магазинных. Домашние огурцы имеют более приятный сладкий привкус, правда, иногда его может перебить неприятная горечь, которая появляется из-за повышенного содержания кукурбитацина. Это самое обычное органическое вещество, которое содержится в листьях всех растений из семейства Тыквенных. А огурцы относятся именно к этому семейству.
2. Почему огурцы начинают горчить
Перепады температуры влияют на вкус огурца
Во время неблагоприятных условий все огурцы испытывают стресс, и чтобы от него защититься, в растениях начинается повышенный синтез кукурбитацина. Это некий защитный механизм, который помогает выжить растению во время ухудшения почвенного или климатического состояния. В результате сладкий огурец превращается в горький. Причем, он может быть настолько неприятным на вкус, что его невозможно есть. Больше всего кукурбитацина скапливается в части, которая расположена ближе к стеблю. Поэтому некоторые огурцы можно обрезать и проверять на горечь оставшуюся часть.
3. Что повышает выработку кукурбитацина
Жара и сухость повышает это горькое вещество
Поскольку кукурбитацин находится в листьях постоянно (и мы его даже не чувствуем на вкус), то растение может его регулировать. Это органическое вещество начинает активно синтезироваться, если огурцы испытывает повышенную «жажду». Нехватка воды приводит, особенно в жаркую погоду, к образованию жесткой кожуры и выраженному горькому привкусу. Это помогает плодам меньше испарять влаги.
Также огурцы будут вырабатывать в большом количестве кукурбитацин при постоянном повреждении стебля или листьев вредителями. Таким образом растение будет пытаться отпугнуть насекомых.
4. Почему появляется горечь в тепличных огурцах
Магазинные огурцы тоже могут сильно горчить
Даже магазинные огурцы могут горчить, несмотря на то, что их выращивают в специальном помещении с современным оборудованием. Итак, если вам попались горькие тепличные зеленцы, то они также были подвергнуты стрессу.
Во-первых, огурцы могли выращивать в мало увлаженном грунте. Они не получали нужное количество воды. Во-вторых, растения могли расти в очень тесных условиях, и им не хватала нужного количества солнечного света или искусственного освещения. В-третьих, огурцам не хватало нужного количества питательных веществ, к примеру, азота. В-четвертых, растения постоянно испытывали резкие перепады температуры — из холода в жару. Также выработке горечи способствует сухой тепличный воздух.
5. Почему горькие огурцы не нужно выбрасывать
Горькие огурцы можно реанимировать с помощью воды или соли
Если так случилось, что огурцы уже горчат, то не торопитесь их утилизировать. Им нужно дать время, чтобы они вышли из стрессовой ситуации. Если плоды имеют небольшие размеры и они отлично растут на кусте, то их нужно начать активно поливать. Влажная почва поспособствует снижению кукурбитацина. Правда, на это потребуется не менее 3-4 дней. Но, а если огурцы уже сорваны (либо куплены горькими в магазине), то их тоже можно реанимировать.
Вода хорошо вымывает кукурбитацин из огурцов
Огурцы для салата можно подготовить с помощью воды. Для этого обязательно срезаем кожуру, а затем разрезаем на две части и погружаем в миску с холодной водой. Добавляем щепотку сахара, соли и любимых специй. Оставляем огурцы на 30 минут, а затем нарезаем нужной формы для салата. Если нет времени и огурцы нужно избавить от горечи за 5 минут, то кладем их в теплую воду с ароматными специями. А затем добавляем в блюдо.
Вымачивание в воде позволяет избавить огурцы от горечи
Также избавить огурцы от горечи можно с помощью соли. Для этого очищаем огурцы от кожуры, разрезаем на две части и посыпаем солью разрез. Потираем половинки до образования пены и затем ее смываем. Горький привкус должен уйти. Но самым долгим и эффективным способом избавления огурцов от повышенного содержания кукурбитацина является 10-часовое замачивание в воде.
6. Опасно ли употреблять горькие огурцы
Горькие огурцы используют как лекарство в китайской медицине
Миф о вредном воздействии кукурбитацина в свое время опубликовали врачи из Великобритании. Якобы это органическое вещество вызывает отравление организма. Но китайские ученые опровергли этом миф. Они заявили, что кукурбитацин, наоборот, помогает в лечении многих заболеваний. Об этом было указано в журнале Science. Специалисты объяснили, присущее огурцам горькое вещество, попадая в человеческий организм, начинает подавать сигналы больным плохо функционирующим клеткам. Запускается процесс самоочищения организма. В результате происходит естественное самообновление клеток.
В 100 граммах огурцов содержится 1 грамм горького вещества
В Китае для лечения разных болезней даже специально выращивают сорта максимально горьких огурцов. Они их называют лекарственными. Их используют для борьбы с патологическим весом, снижения уровня сахара в крови и нормализации холестерина.
Китайские ученые произвели замеры кукурбитацина и выяснили, что в 100 граммах огурцов содержится 1 миллиграмм этого горького вещества. А чтобы им отравится нужно съесть не меньше 30 килограммов за раз.
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