По какой причине огурцы горчат

Вот так купишь много огурцов или более того — посеешь, поливаешь ухаживаешь, а они вырастают ужасно горькими. И что с ними делать? Остается только выбросить… Однако не торопитесь огурцы утилизировать, давайте лучше разберемся, по какой причине появляется горечь и как от нее можно избавиться.







1. Какое вещество вызывает горький привкус

2. Почему огурцы начинают горчить

3. Что повышает выработку кукурбитацина

4. Почему появляется горечь в тепличных огурцах

5. Почему горькие огурцы не нужно выбрасывать

6. Опасно ли употреблять горькие огурцы

Горечь огурцам придает кукурбитацин.Если у вас есть свой участок, то вам повезло! Вы можете вырастить свои собственные огурчики, которые будут намного полезнее и ароматнее магазинных. Домашние огурцы имеют более приятный сладкий привкус, правда, иногда его может перебить неприятная горечь, которая появляется из-за повышенного содержания кукурбитацина. Это самое обычное органическое вещество, которое содержится в листьях всех растений из семейства Тыквенных. А огурцы относятся именно к этому семейству.Перепады температуры влияют на вкус огурцаВо время неблагоприятных условий все огурцы испытывают стресс, и чтобы от него защититься, в растениях начинается повышенный синтез кукурбитацина. Это некий защитный механизм, который помогает выжить растению во время ухудшения почвенного или климатического состояния. В результате сладкий огурец превращается в горький. Причем, он может быть настолько неприятным на вкус, что его невозможно есть. Больше всего кукурбитацина скапливается в части, которая расположена ближе к стеблю. Поэтому некоторые огурцы можно обрезать и проверять на горечь оставшуюся часть.Жара и сухость повышает это горькое веществоПоскольку кукурбитацин находится в листьях постоянно (и мы его даже не чувствуем на вкус), то растение может его регулировать. Это органическое вещество начинает активно синтезироваться, если огурцы испытывает повышенную «жажду». Нехватка воды приводит, особенно в жаркую погоду, к образованию жесткой кожуры и выраженному горькому привкусу. Это помогает плодам меньше испарять влаги.Также огурцы будут вырабатывать в большом количестве кукурбитацин при постоянном повреждении стебля или листьев вредителями. Таким образом растение будет пытаться отпугнуть насекомых.Магазинные огурцы тоже могут сильно горчитьДаже магазинные огурцы могут горчить, несмотря на то, что их выращивают в специальном помещении с современным оборудованием. Итак, если вам попались горькие тепличные зеленцы, то они также были подвергнуты стрессу.Во-первых, огурцы могли выращивать в мало увлаженном грунте. Они не получали нужное количество воды. Во-вторых, растения могли расти в очень тесных условиях, и им не хватала нужного количества солнечного света или искусственного освещения. В-третьих, огурцам не хватало нужного количества питательных веществ, к примеру, азота. В-четвертых, растения постоянно испытывали резкие перепады температуры — из холода в жару. Также выработке горечи способствует сухой тепличный воздух.Горькие огурцы можно реанимировать с помощью воды или солиЕсли так случилось, что огурцы уже горчат, то не торопитесь их утилизировать. Им нужно дать время, чтобы они вышли из стрессовой ситуации. Если плоды имеют небольшие размеры и они отлично растут на кусте, то их нужно начать активно поливать. Влажная почва поспособствует снижению кукурбитацина. Правда, на это потребуется не менее 3-4 дней. Но, а если огурцы уже сорваны (либо куплены горькими в магазине), то их тоже можно реанимировать.Вода хорошо вымывает кукурбитацин из огурцовОгурцы для салата можно подготовить с помощью воды. Для этого обязательно срезаем кожуру, а затем разрезаем на две части и погружаем в миску с холодной водой. Добавляем щепотку сахара, соли и любимых специй. Оставляем огурцы на 30 минут, а затем нарезаем нужной формы для салата. Если нет времени и огурцы нужно избавить от горечи за 5 минут, то кладем их в теплую воду с ароматными специями. А затем добавляем в блюдо.Вымачивание в воде позволяет избавить огурцы от горечиТакже избавить огурцы от горечи можно с помощью соли. Для этого очищаем огурцы от кожуры, разрезаем на две части и посыпаем солью разрез. Потираем половинки до образования пены и затем ее смываем. Горький привкус должен уйти. Но самым долгим и эффективным способом избавления огурцов от повышенного содержания кукурбитацина является 10-часовое замачивание в воде.Горькие огурцы используют как лекарство в китайской медицинеМиф о вредном воздействии кукурбитацина в свое время опубликовали врачи из Великобритании. Якобы это органическое вещество вызывает отравление организма. Но китайские ученые опровергли этом миф. Они заявили, что кукурбитацин, наоборот, помогает в лечении многих заболеваний. Об этом было указано в журнале Science. Специалисты объяснили, присущее огурцам горькое вещество, попадая в человеческий организм, начинает подавать сигналы больным плохо функционирующим клеткам. Запускается процесс самоочищения организма. В результате происходит естественное самообновление клеток.В 100 граммах огурцов содержится 1 грамм горького веществаВ Китае для лечения разных болезней даже специально выращивают сорта максимально горьких огурцов. Они их называют лекарственными. Их используют для борьбы с патологическим весом, снижения уровня сахара в крови и нормализации холестерина.Китайские ученые произвели замеры кукурбитацина и выяснили, что в 100 граммах огурцов содержится 1 миллиграмм этого горького вещества. А чтобы им отравится нужно съесть не меньше 30 килограммов за раз.