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Геометрия чувств и душевных переживаний по-индийски


Узы любви. Автор: Jagannath Paul.

Узы любви. Автор: Jagannath Paul.

 

Творчество индийского художника Джаганнатха Пола (Jаgannath Рaul) состоит из множества угловатых блоков краски, палитра которых, увы, не пестрит разнообразием цветов, а напротив выдержана в определённых тонах и оттенках чёрного, белого, красного, жёлтого и оранжевого, что придаёт каждой картине нотки драматизма и величия. А необычная визуализация женских форм, больше напоминающая геометрические фигуры, делает работы автора поистине уникальными и интересными.

Три истории из жизни. Автор: Jagannath Paul.

Три истории из жизни. Автор: Jagannath Paul.

 
Ностальгия и меланхолия. Автор: Jagannath Paul.

Ностальгия и меланхолия. Автор: Jagannath Paul.

 
Симпатия. Автор: Jagannath Paul.

Симпатия. Автор: Jagannath Paul.

 
Чувства. Автор: Jagannath Paul.

Чувства. Автор: Jagannath Paul.

 
Геометрия восприятия. Автор: Jagannath Paul.

Геометрия восприятия. Автор: Jagannath Paul.

 

Чаще всего Джaганнатх рисует углём и акриловыми красками на холсте и бумаге и, несмотря на то, что практически все его работы мало чем отличаются друг от друга, тем не менее, у каждой из них своя история и сюжет, в котором притаилась грусть, тоска, меланхолия и ностальгия почему-то прекрасному и давно прошедшему. Так же в его творчестве проскальзывает тема порой очень непростых отношений между мужчиной и женщиной, где при помощи сочетания не самых броских цветов и оттенков художник мастерски изображает малейшие перемены в настроении персонажей, акцентируя внимания на их чувства и переживания.
Искажённая реальность. Автор: Jagannath Paul.

Искажённая реальность. Автор: Jagannath Paul.

 
Балерина. Автор: Jagannath Paul.

Балерина. Автор: Jagannath Paul.

 
Гармония и идиллия. Автор: Jagannath Paul.

Гармония и идиллия. Автор: Jagannath Paul.

 
Танец. Автор: Jagannath Paul.

Танец. Автор: Jagannath Paul.

 
Мудрость. Автор: Jagannath Paul.

Мудрость. Автор: Jagannath Paul.

 
Женская фигура. Автор: Jagannath Paul.

Женская фигура. Автор: Jagannath Paul.

 

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Геометрия чувств и душевных переживаний по-индийски

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