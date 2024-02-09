Почему на всех паровозах будка машиниста расположена позади котла, а не перед ним

Каждый, кто видел классический паровоз XIX – начала XX века, должен был обращать внимание на нетипичную компоновку данного транспортного средства. Речь идет об абсолютно не логичном (на первый взгляд) расположении кабины. Почему же конструкторы расположили будку машиниста за паровым котлом, а не перед ним? Ведь такое расположение совершенно явно не слишком-то удобно. И другой вопрос: существовали ли в истории паровозы с передним расположением кабины?
На самом деле все достаточно просто. ¦Фото: gas-kvas.com.
Для начала вспомним, из каких основных частей состоит любой классический паровоз. Впереди стоит паровой котел, который, собственно, и заставляет колеса паровоза вращаться. Следом за ним топка – печь, за счет которой осуществляется нагрев котла. А сразу за печью – будка машиниста. При этом еще одним важным компонентом любого классического паровоза является так называемый «тендер». Это емкость для топлива, которая может быть как частью конструкции локомотива, так и отдельным вагоном.
Все дело в системе питания. ¦Фото: hdpic.club.
Собственно, как уже можно было догадаться самостоятельно, именно расположение топливного тендера определило местоположение кабины машиниста. В последней, к слову, в первых паровозах находился не только машинист, но еще и кочегар. Так как приспособлений для автоматической подачи твердого топлива в топку паровоза в XIX и начале XX веков еще не существовало, роль автоматики был вынужден брать на себя человек с лопатой. Вот, собственно, и весь секрет необычного расположения будки машиниста.
Тендер паровоза. Сверху - лоток с углем. Снизу - цистерна с водой. ¦Фото: wikimedia.org.
Существовали ли альтернативные конструкции паровозов с передним расположением кабины? Да, такие локомотивы действительно появились на стыке веков. В таких поездах все еще был тендер с горючим, однако не было кочегара в силу специфики используемого топлива. Дело в том, что локомотивы с передней кабиной ездили не на угле, а на мазуте. В свою очередь организовать автоматическую подачу горючей жидкости было намного проще, чем организовать автоматическую подачу твердого топлива. Однако, из-за сложности конструкции и не слишком популярного среди железнодорожников топлива, такие составы широкого хождения так и не получили.
Мазутный паровоз с передним расположением кабины. ¦Фото: wikimedia.org.
При этом стоит отметить, что расположение кабины позади парового котла всегда было большой проблемой для машинистов. Если на первых поездах котел вынуждал локомотивную бригаду ради обзора вывешиваться на полном ходу из окна, то на поздних сверхмощных составах цилиндрический котел нередко был настолько длинным, что перекрывал обзор практически в любом случае. Из-за этого машинистам приходилось управлять такими составами едва ли не вслепую.
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