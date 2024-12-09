9 хитростей для готовки

Для одних хозяек готовка – это любимое дело, а для других – скучная ежедневная обязанность. Но, как бы то ни было, кулинарные лайфхаки, способные облегчить приготовление пищи, пригодятся всем. Делимся полезными хитростями для кухни в надежде, что вы обязательно добавите их в свою копилку.







Хитрость 1: Добавляйте в зажарку немного муки

Хитрость 2: Разогревайте сухофрукты в микроволновке

Хитрость 3: Смазывайте терку растительным маслом

Хитрость 4: Добавляйте в глазурь фруктовый сок

Хитрость 5: Храните спагетти в банке из-под чипсов

Хитрость 6: Готовьте свинину с ананасами

Хитрость 7: Восстанавливайте антипригарное покрытие картофелем

Хитрость 8: Храните масло в банке

Хитрость 9: Нарезайте свежий хлеб горячим ножом

Мука сделает зажарку и будущий суп более густымЧтобы суп всегда был желаемой консистенции, добавляйте в зажарку небольшое количество муки.Одной столовой ложки будет достаточно для того, чтобы блюдо не получилось слишком жидким. Также муку следует добавлять в процессе готовки борща, чтобы он вышел ярким, наваристым и в меру густым.Очистите и мелко нарежьте лук, слегка обжарьте его на разогретой сковороде с растительным маслом, чтобы он стал мягким, после чего добавьте одну столовую ложку муки и немного бульона. Потушите смесь пять минут, а когда она будет готова – добавьте в кастрюлю с остальными ингредиентами.Будет достаточно пары минут.В интернете часто можно найти рецепты выпечки с сухофруктами, но многие хозяйки обходят их стороной, так как боятся, что твердые продукты лишь испортят булочки или кексы. На самом деле даже каменным сухофруктам, которые полгода пылились в шкафчике на полке, можно дать вторую жизнь.Для этого возьмите стеклянную миску или контейнер, положите в него необходимое количество кураги либо чернослива, добавьте немного воды и поставьте разогреваться в микроволновку. Пары минут будет достаточно для того, чтобы они размякли и были готовы к использованию. Также сухофрукты можно на 5-7 минут залить кипятком – такой способ подействует не хуже, чем разогрев в микроволновке.Используйте для смазывания кулинарную кисточку.Не зря опытные повара всегда советуют мыть терку сразу после использования или в крайнем случае замачивать в миске с водой. Как только кусочки продуктов засыхают на поверхности, их становится невозможно убрать никаким металлическим скребком. Пожалуй, с грязной теркой может сравниться только грязная сковорода – ее тоже долго и неприятно мыть.Чтобы облегчить свою участь, перед использованием терки смажьте ее стороны растительным маслом. Это нужно для того, чтобы кусочки моркови, сыра, картофеля и прочих продуктов не прилипали к поверхности. Для удобства советуем делать это кулинарной силиконовой кисточкой. В этом случае маслянистый слой получится тонким, но достаточным для того, чтобы упростить будущую мойку терки.Добавьте апельсиновый сок в глазурь для кексовЕсли вы обожаете кондитерское искусство и часто радуете семью, друзей, родственников роскошными тортами, тогда вам точно пригодится этот лайфхак, ведь нет предела совершенству. В следующий раз, когда будете готовить выпечку, сделайте ароматную глазурь, добавив в нее немного фруктового сока. Этот секретный ингредиент придаст не только божественный запах, но и сделает цвет более насыщенным, а текстуру – глянцевой.Если будете использовать свежевыжатый сок, лучше всего добавлять его после закипания основной массы. Так аромат станет более ярким и насыщенным, и сохранятся практически все витамины, которые входят в состав фрукта.Подойдет высокая банка в форме цилиндра.Найти подходящую банку для хранения спагетти – задача со звездочкой, ведь она должна быть достаточно высокой и объемной, чтобы макаронные изделия не ломались. Если вы до сих пор не нашли решение проблемы, советуем воспользоваться весьма оригинальным лайфхаком – перекладывайте спагетти из заводской упаковки в тубу из-под чипсов. По длине будет идеальное совпадение, а плотный картон убережет макароны от повреждений. Самое главное – проветрить пачку перед использованием, а то придется подавать спагетти с запахом чипсов. Согласитесь, что это сомнительное удовольствие.Положите кружочки ананасов сверху на свинину.Ананас – довольно специфический продукт, и далеко не все рискуют добавлять его в свои блюда. Максимум – это какой-нибудь новогодний салат, а вот дальше кулинарные эксперименты с тропическим фруктом в главной роли не идут. Искренне советуем изменить свое отношение к ананасу и сделать его активным ингредиентом своих ежедневных блюд. И речь идет не только о сладких десертах – сочетание фрукта с мясом имеет неповторимый вкус.За счет ферментов, которые входят в состав ананаса, он не только делает мясо более мягким и нежным, но также снижает его жирность. Особенно здорово играет комбинация фрукта со свининой. Повара советуют или мариновать мясо в ананасовом соке, или запекать их вместе в духовке. Обязательно попробуйте – такое блюдо будет достойно и праздничного стола.Для усиления эффекта насыпьте немного соли.Какой бы качественной ни была сковорода, со временем антипригарное покрытие может испортиться. Обычно это происходит из-за ошибок в уходе или эксплуатации. Если вы столкнулись с такой проблемой, не торопитесь покупать новую посуду – антипригарное покрытие еще можно спасти.Для этого возьмите обычную картофелину, разрежьте ее на две части и натрите половинкой проблемные участки. Благодаря кислотам, входящим в состав овоща, он быстро восстанавливает поврежденное покрытие. Чтобы добиться лучшего эффекта, повторите процедуру несколько раз, каждый раз промывая сковороду под напором теплой воды и используя новую картофелину.Положите кусочек масло в стеклянную банку.А вы знали о том, что сливочное масло гораздо лучше раскрывает свои вкусовые качества, если его немного подсолить? Однако в таком лайфхаке есть свои нюансы. Кристаллики соли часто не растворяются и впоследствии хрустят на зубах. Чтобы этого избежать, продукт нужно хранить в особых условиях.Итак, снимите с масла заводскую упаковку, положите в банку и залейте его соленой водой. Благодаря такой процедуре продукт не только приобретет пикантный солоноватый привкус, но также будет долго храниться без участия холодильника. Самое главное – не забывать, что сливочное масло соленое, когда будете добавлять его в другие блюда, иначе итоговый вкус вам вряд ли понравится.Нагрейте нож в кипятке и нарежьте хлеб.В супермаркете очень сложно пройти мимо пекарского отдела, где лежит свежий, еще горячий хлеб с хрустящей, аппетитной корочкой. Поэтому в корзине оказывается одна или даже две булки. Есть лишь одна проблема – нарезать такой хлеб на ровные, аккуратные кусочки практически нереально – он жутко крошится, и в итоге половина батона оказывается на столе.Чтобы такого не было, нарезайте хлеб правильно. Возьмите нож, обдайте его кипятком или подержите пару минут в горячей воде, чтобы лезвие хорошо нагрелось, затем вытрите полотенцем и приступайте к нарезке. В результате у вас получатся тонкие и красивые кусочки, достойные сервировки в ресторане. Теперь вы не будете боятся покупать свежий хлеб в пекарне и забудете о нарезных батонах, которые не отличаются хорошим вкусом.