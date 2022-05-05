Монохромная жизнь: серия фотографий, в которой лица и жесты говорят сами за себя без лишних слов

Выразительный портрет детей. Автор: Raffaele Montepaone.

Перекур. Автор: Raffaele Montepaone.

Портрет женщины. Автор: Raffaele Montepaone.

Волосы - её гордость. Автор: Raffaele Montepaone.

Умудрённая жизнью. Автор: Raffaele Montepaone.

Радость. Автор: Raffaele Montepaone.

Маленький помощник. Автор: Raffaele Montepaone.

Коса - девичья краса. Автор: Raffaele Montepaone.

Семейное фото. Автор: Raffaele Montepaone.

Шпильки. Автор: Raffaele Montepaone.

Фотография. Автор: Raffaele Montepaone.

Она плетёт косы... Автор: Raffaele Montepaone.

Она всё так же продолжает курить. Автор: Raffaele Montepaone.

Познавая жизнь. Автор: Raffaele Montepaone.

Детская непосредственность. Автор: Raffaele Montepaone.

Искренность. Автор: Raffaele Montepaone.

Обида. Автор: Raffaele Montepaone.

Маленькие капризы. Автор: Raffaele Montepaone.