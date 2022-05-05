Монохромная жизнь: серия фотографий, в которой лица и жесты говорят сами за себя без лишних слов

Выразительный портрет детей. Автор: Raffaele Montepaone.
Работы современного итальянского фотографа Раффаэле Монтеопане (Raffaele Montepaone) трогают до глубины души своей искренностью и выразительностью. Испещрённые морщинками уставшие лица и руки стариков, спутанные волосы, окрашенные сединой, пронзительный взгляд, трогательные улыбки, непосредственные детишки – всё это и многое другое неотъемлемая часть созданных им снимков, в которых притаилась самая настоящая жизнь, такая, какая она есть…
Перекур. Автор: Raffaele Montepaone.
Портрет женщины. Автор: Raffaele Montepaone.
Волосы - её гордость. Автор: Raffaele Montepaone.
Умудрённая жизнью. Автор: Raffaele Montepaone.
Крестик. Автор: Raffaele Montepaone.
Радость. Автор: Raffaele Montepaone.
Маленький помощник. Автор: Raffaele Montepaone.
Коса - девичья краса. Автор: Raffaele Montepaone.
Семейное фото. Автор: Raffaele Montepaone.
Он как завороженный бродит по улицам Калабрии в поисках новых «жертв» и прежде чем спустить кнопку затвора, идёт на контакт с человеком, чтобы в считанные секунды запечатлеть тот самый ускользающий момент искренности, внезапно вырвавшийся наружу из глубины души. Ведь, по словам Раффаэле, фотография – его страсть, посредством которой он выражает не только своё видение мира, но и старается передать царящую вокруг атмосферу, а вместе с ней и весь спектр эмоций, притаившийся внутри каждого случайного прохожего…
Шпильки. Автор: Raffaele Montepaone.
Фотография. Автор: Raffaele Montepaone.
Воспоминания. Автор: Raffaele Montepaone.
Она плетёт косы... Автор: Raffaele Montepaone.
Она всё так же продолжает курить. Автор: Raffaele Montepaone.
Познавая жизнь. Автор: Raffaele Montepaone.
Детская непосредственность. Автор: Raffaele Montepaone.
Искренность. Автор: Raffaele Montepaone.
Обида. Автор: Raffaele Montepaone.
Маленькие капризы. Автор: Raffaele Montepaone.
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