Действительно ли смешивать кипяченую и сырую воду вредно

От некоторых людей можно услышать мнение о том, что смешивать кипяченую и сырую воду – нельзя. Якобы подобный союз двух жидкостей при употреблении в пищу неизбежно приведет к весьма печальным последствиям с пищеварением. Попытаемся разобраться, так ли это на самом деле и откуда растут корни подобного убеждения.
Воду всегда следует кипятить. /Фото: cleanadvice.ru.
Кипячение воды позволяет убить в ней подавляющее большинство микроорганизмов и паразитов (если таковые в ней оказались). А самое главное в том, что кипячение воды убивает 9.5 из 10 существующих опасных микроорганизмов для человека из числа тех, что обитают в воде. В старину долгое время единственным способом очистить воду, сделав ее тем самым пригодной для безопасного питья, было именно кипячение. Сегодня ситуация изменилась: вода, идущая по водопроводу уже, прошла химическую очистку и фильтрацию на специальных установках.
Водяной фильтр - не самая плохая идея. /Фото: voda21veka.by.
Безусловно, средства используемые для очистки воды сегодня, могут стать причиной тех или иных расстройств желудка. Однако, все это рядом не стоит по сравнению с водой из дикой природы. Иными словами, вода из-под крана в целом безопасна, а потому называть ее «сырой» применительно к наличию микроорганизмов не слишком корректно. Другое дело соли, содержащиеся в Н2О. Они никуда не исчезают из воды даже в результате кипячения. Видите белый налет и осадок в чайнике? Это они и есть.
Смешивать можно, но кипятить придется повторно. /Фото: tieudung.vn.
Если химическая очистка и кипячение – это единственные способы обеззаразить воду, то для избавления от тяжелых элементов (солей) воду нужно хорошо фильтровать. На очистительных станциях вода фильтруется, однако все-таки недостаточно для того, чтобы быть действительно чистой. Поэтому не самой плохой идеей будет установка дополнительного фильтра у себя на кухне. Что же до смешивания «сырой» воды из-под крана и кипяченой, то смешивать такую воду можно без каких-либо серьезных опасений. При этом важно помнить: смешивание кипяченой и некипяченой воды из-под крана все-таки сведет на нет все достижения последнего кипячения. Поэтому смешивать можно смело, ни кипятить придется повторно.
Употребляйте только чистую воду. /Фото: liveinternet.ru.
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