12 кулинарных хитростей, которые сделают готовку проще, а блюда - вкуснее

Простые и понятные кулинарные советы, которые пригодятся всем.
Не для кого не секрет, что опытные хозяйки знают, как придать тому или иному блюдо неповторимый привкус, сделать его насыщеннее. Навыки и сноровка делают свое дело. Мы решили поделиться 12 хитростями, которые сделают готовку проще, а блюда - вкуснее.
1. Соль и сахар для вкуса
Соль и сахар для усиления вкуса. | Фото: Hudo.
Смешайте в стакане воды соль и сахар в равных частях. Попробуйте на вкус, жидкость должна получиться такой, чтобы невозможно было определить сладкая она или соленая. Получившийся раствор можно использовать для приготовления соусов и заправок, для шприцевания курицы, для заливки риса или другой крупы.
2. Пряное масло
Оливковое масло с добавками. | Фото: LiveInternet.
Когда купите новую бутылку оливкового масла, добавьте в нее пару веточек любимых трав, которые чаще всего используете в готовке, и перчик чили. Через несколько дней, когда ингредиенты настоятся, вы получите практически готовый соус, который можно использовать и для жарки, и для заправки салатов.
3. Аппетитная панировка
Необычная панировка. | Фото: Eda-land.ru.
Добавьте к панировочным сухарям немного овсяных хлопьев, тогда мясные кусочки будут выглядеть, как любимые блюда из McDonalds и KFC.
4. Жарка без брызг
Капли горячего масла. | Фото: velestk.ru.
Перед тем, как наливать подсолнечное масло на сковородку, редакция Novate.ru рекомендует убедиться, что она полностью сухая. Капли воды, соприкасаясь с раскаленным маслом, приведут к его разбрызгиванию.
5. Использование пленки
Отбивать мясо через пленку. | Фото: Hi-Chef.ru.
Между бугорками молотка для мяса часто скапливаются его частицы. Предотвратить это поможет пищевая пленка. Можно накрыть ею куски мяса или обмотать сам молоток. Таким же способом можно защитить разделочную досочку от запаха и загрязнения.
6. Орешки
Быстро почистить орешки. | Фото: Zen Life Blog.
Есть одна простая хитрость, которая позволит легко очистить миндаль от пленки. Для этого поместите ядра на 1-2 минуты в кипяток, а потом окуните в холодную воду. После таких манипуляций, шкурка снимется в два счета.
7. Вкусный полезный суп
Добавка для супа. | Фото: Zira.uz.
Любой суп станет вкуснее, насыщеннее и полезней, если влить в кастрюлю в конце готовки полстакана морковного сока
8. Нарезка яиц
Аккуратно порезать яйца. | Фото: Лента друзей BARGUZIN.
Если вам нужно аккуратно порезать яйца так, чтобы желток не раскрошился, время от времени окунайте лезвие ножа в холодную воду.
9. Маринад в пакете
Маринование мяса в пакете. | Фото: Steaklovers.
Редакция Novate.ru рекомендует мариновать мясо не в кастрюле, а в пакете. В идеале использовать вакуумный пакет, но если такого нет, подойдет обычный или Zip. Преимущество такого способа в том, что у пакета нет твердых стенок и маринад распределяется равномерно.
10. Обращение с мясом
Правильное обращение с мясом. | Фото: granelli.ru.
Чтобы мясо всегда получалось вкусным, нужно его правильно подготавливать. Например, если не хотите чтобы мясное блюдо получилось жестким, дайте мясу отойти от холодильника. Для этого оставьте его на столе минимум на час, можно больше, но не меньше.
11. Фруктовая нарезка
Сохранить привлекательный вид фруктовой нарезки. | Фото: Яндекс.
Чтобы фруктовая нарезка не потеряла свой вид во время застолья, натрите или окропите ее компоненты небольшим количеством лимонного сока.Это позволит приостановить процесс окисления, и фрукты дольше сохранят свой вид.
12. Хрустящий печеный картофель
Запеченный картофель с хрустящей корочкой. | Фото: Панда одобряет.
Хотите, чтобы запеченный картофель был хрустящим, перед тем, как отправить его в духовку, замочите корнеплоды в ледяной соленой воде на 7 минут, затем полейте растительным маслом, приправьте специями и запекайте, как обычно.
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