Новая жизнь для заброшенного здания: как водонапорную башню превратили в потрясающий жилой дом

Старая водонапорная башня, реконструированная в современный жилой дом.
Примером прекрасной реконструкции старого здания в оригинальную жилую постройку служит бывшая водонапорная башня в одном из районов Лондона. Слияние готического стиля с элементами хай-тек органично объединило в себе дух старинного города и прогрессивного 21 века.
Проект реконструкции башни в дом архитекторов Leign Osborne и Graham Voce.
Архитекторы из компании Grand Design Leign Osborne и Graham Voce реконструировали старую водонапорную башню в потрясающую жилой дом для молодой супружеской пары. Разработчик проекта Ли Осборн описал его как «одну из самых роскошных и эксцентричных резиденций в городе».
Здание 1867 года превратили в современную резиденцию.
Сама башня была построена в 1867 году, а вышла из эксплуатации в начале 20 века. Неожиданной проблемой для строителей стали голуби. Несметное количество этих птиц многие десятилетия обитало в башне, поэтому довольно долго приходилось убирать остатки их жизнедеятельности.
Интерьер в доме - водонапорной башне.
Стеклянная пристройка к старинному зданию.
Чтобы освободить пространство для комнат, в башне были разобраны некоторые кирпичные перегородки. На 8 этажах расположились кухня, 4 спальни с ванными комнатами, тренажерный зал, лифт. Для расширения пространства для гостиной со столовой архитекторы спроектировали 2-этажную стеклянную пристройку.
Терраса на верху бывшей водонапорной башни.
Чтобы превратить 149-летнюю водонапорную башню в прекрасный 8-этажный особняк, архитекторам потребовалось менее года и 2 миллиона евро.
Удачная реконструкция водонапорной башни в жилую резиденцию.
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