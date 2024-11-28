Зачем заливать душевой шланг уксусом: 10 хитростей, с которыми вы забудете, что уборка бывает сложно

Хотите придать своему жилью свежесть, сделать его более уютным и комфортным? Для этого не обязательно делать ремонт – достаточно поддерживать в квартире чистоту и порядок. А чтобы решение бытовых задач не становилось вам комом в горле, пользуйтесь различными хитростями, которыми с радостью делятся продвинутые хозяйки.
Хитрость 1: Чистите стиральную машину лимонной кислотой
Добавьте лимонную кислоту в отсек для порошка. / Фото: poleznii-site.ru
Лимонная кислота является универсальным очищающим средством, которое можно использовать не только на кухне (например, для удаления накипи в чайнике), но и в ванной. Так, она прекрасно справляется с известковыми отложениями и ржавым налетом в стиральной машине, убирает неприятный запах, который доносится из трубопровода. Кроме того, лимонная кислота устраняет следы черной плесени на резиновых деталях, которая часто становится причиной того, что постиранные вещи плохо пахнут.
Чтобы очистить стиральную машину, добавьте три столовых ложки «лимонки» в отсек для порошка и включите режим стирки с подогревом воды. Достаточно будет одного цикла, чтобы прибор вновь стал идеально чистым. Кстати, лимонную кислоту можно добавлять и тогда, когда вы стираете одежду, ведь она предотвращает выцветание ткани. Вот такой универсальный солдат в вопросах стирки!
Хитрость 2: Промывайте пельмени перед варкой
Вода смоет крахмал и муку с поверхности пельменей. / Изображение: дзен-канал technotion
Надоело, что пельмени в процессе варки постоянно трескаются и прилипают друг к другу? Всему виной тонкий слой муки и крахмала, которыми их покрывают перед тем, как расфасовать по пакетам. Соответственно, чтобы пельмени получились идеальными, перед тем, как бросать в кастрюлю с кипятком, нужно промыть их в миске с холодной водой или прямо под краном. После таких «банных процедур», они точно не слипнутся и не превратятся в кашу.
Хитрость 3: Убирайте вмятины на ковре с помощью льда
Положите лед во вмятину на ковре. / Фото: capiton-mebel.ru
Затеяли перестановку в комнате, а когда подвинули диван, заметили, что от ножек на ковре остались вмятины? Это не так страшно, как кажется, проблему можно легко решить. Для этого возьмите кубик льда, положите на проблемный участок и дождитесь, пока он растает и увлажнит ворс. После этого высушите ковер феном и оцените результат. Если вмятина исчезла не до конца, повторите процедуру.
Хитрость 4: Раскатывайте тесто через пищевую пленку
Положите шар теста между двумя кусочками пленки. / Изображение: дзен-канал technotion
Если вы любите работать с тестом, радовать членов семьи булочками, пирогами, печеньем, то наверняка знаете, как сложно потом очистить кухню от следов муки, которая «оседает» буквально везде. Чтобы облегчить будущий процесс уборки, вооружитесь пищевой пленкой. Рассказываем, чем она поможет.
Для начала застелите пленкой стол, но не отрезайте кусок. Затем положите на нее тесто, разравняйте и накройте пленкой так, чтобы оно оказалось между двух слоев. После этого приступайте к раскатке. В итоге вся мука останется на пищевой пленке, а стол и стены будут чистыми.
Хитрость 5: Удобряйте рисом комнатные растения
Поливайте цветы водой из-под варки риса. / Фото: housetipster.com
Сливаете воду после варки риса в раковину? Зря! Она может стать прекрасным удобрением для комнатных растений. По словам опытных садоводов, это один из самых лучших вариантов подкормки, так как «рисовая вода» содержит в себе много полезных витаминов и минералов.
Если в ближайшее время вы не планируете подавать на ужин рис, тогда просто приготовьте из него удобрение. Для этого возьмите бутылку, насыпьте в нее горсть зерен, залейте литром воды, встряхните несколько рас и оставьте в теплом месте на сутки. За это время полезные вещества из риса успеют перейти в воду, и вам останется лишь отфильтровать состав. Таким удобрением можно о поливать, и опрыскивать цветы – растения в любом случае останутся довольны.
Хитрость 6: Убирайте следы от дезодоранта капроновым чулком
Протрите загрязненный участок капроном
Какой бы дорогой дезодорант вы ни купили, он все равно будет оставлять следы на одежде, особенно если после нанесения вы не даете ему время высохнуть. Поэтому в своем арсенале обязательно нужно иметь простой лайфхак, который поможет легко и быстро избавиться от пятен. Делимся нашим любимым.
Возьмите старый капроновый чулок или колготки и аккуратно потрите загрязненный участок. Капрон впитает остатки антиперсперанта и нежно очистит ткань от пятен. Не переживайте, он не повредит материал и не оставит после себя никаких следов.
Хитрость 7: Очищайте нагар на утюге меламиновой губкой
Меламиновая губка уберет все загрязнения. / Изображение: дзен-канал technotion
Уже отчаялись очистить утюг от нагара? Перепробовали все советы, которые нашли в интернете, а результата ноль? Тогда обратитесь за помощью к меламиновой губке, которая, благодаря своей текстуре, является отличным очищающим средством. Она действует словно наждачная бумага, но при этом очень мягко и аккуратно, не повреждая поверхность утюга.
Перед началом процедуры слегла увлажните губку и деликатно проведите ею по подошве, уделяя особое внимание загрязненным участком. Нагар исчезнет, словно по велению волшебной палочки, и вы сможете смело пользоваться утюгом, не переживая, что он оставит пятна на одежде.
Хитрость 8: Мойте полы с эфирным маслом
Правильно подобранное эфирное масло отгонит насекомых. / Изображение: дзен-канал technotion
Если вы живете в частном доме или часто оставляете окна открытыми, то наверняка не понаслышке знакомы с проблемой насекомых. Мухи, комары – они портят жизнь и не дают насладиться покоем в собственной квартире, не говоря уже о том, что оставляют после себя красные, зудящие пятна.
Если вы хотите избавиться от насекомых раз и навсегда, заимейте привычку мыть полы с добавлением эфирного масла. Добавляйте несколько капель в ведро с водой, и вы забудете о существовании надоедливых мух и комаров. Только помните, что не любое масло имеет такие волшебные свойства. Вам нужна либо лаванда, либо чайное дерево.
Хитрость 9: Промывайте душевой шланг в банке с уксусом
Шланг должен быть полностью погружен в уксус. / Изображение: дзен-канал technotion
Как часто вы моете душевой шланг? Уверены, руки доходят до него в самую последнюю очередь (если вообще доходят). А ведь на нем загрязнений не меньше, чем на плитке, смесителе, в раковине или в ванной. Поэтому периодически нужно очищать шланг. Не переживайте, это не отнимет у вас много времени и сил.
Все, что вам понадобится – обычный уксус. Возьмите подходящую по размеру емкость, положите в нее шланг и залейте уксусом таким образом, чтобы он полностью покрыл лейку. Оставьте емкость на ночь или даже на сутки, а по истечении времени достаньте шланг и хорошо промойте его водой. Уксус растворит налет и уберет все загрязнения, которые накопились на поверхности, а заодно и продезинфицирует сантехнику. Универсальное средство!
Хитрость 10: Выведите пятна от кетчупа лимонным соком
Нанесите на футболку сок одного лимона. / Изображение: дзен-канал technotion
Любите есть бутерброды перед телевизором или на ходу? Тогда будьте готовы к тому, что на одежде может появиться некрасивое пятно от кетчупа. И все бы ничего, но он очень тяжело отстирывается, особенно со светлой ткани. Если порошок не помог, попробуйте вывести пятно с помощью обычного лимонного сока.
Для начала уберите остатки кетчупа с одежды влажной салфеткой, промойте пятно под проточной водой, а затем выдавите лимонный сок на загрязненный участок. Оставьте на десять минут, чтобы средство подействовало. По истечении времени постирайте вещь в стиральной машине – от кетчупа не останется и следа.
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