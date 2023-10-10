Что за существа - сфинксы, и Почему они так будоражили воображение древних народов

Среди безграничного множества существ, которым древние люди поклонялись или в существование которых просто верили, есть категория «человекольвов», тех, что когда-то занимали важное место в картине мира сразу многих народов. Существа с телом большой кошки и головой человека призывались на защиту от чужаков, от темных магических сил, от разных чудовищ и людоедов. Сфинксы бывали и сами «не подарок», как в древнегреческой легенде о царе Эдипе.
Сфинксы древности: добрые и злые
Образ сфинкса воплощался в скульптуре, которая, как правило, устанавливалась у входа в храм или в царскую гробницу. Самый знаменитый такой «охранник» украшает собой группу древних памятников, расположенных на плато Гиза в Египте – это Большой сфинкс, великан среди своих собратьев. Стоит иметь в виду, правда, что основная часть существования сфинкса пришлась на период до начала строительства пирамиды Хефрена и остальных усыпальниц фараонов. Что защищал этот гигант раньше, когда был только возведен (а по некоторым данным, это могло произойти даже 10 000 лет назад)? Вопрос остается открытым.
Египетским сфинксам часто доставалось лицо фараона, например, Хатшепсут (слева) или Рамзеса (справа)
У древних египтян главный страж представлял собой существо с телом и хвостом льва, с человеческой головой, причем лицу обычно придавали черты правящего фараона (если правила женщина, то и сфинксу доставалось воплощать женский образ). Это существо, мощное, но в целом доброжелательное, получило имя «сфинкс» уже при греках – вопрос о том, как именовали человекольва сами древние египтяне, остается открытым.
В отличие от египетского сфинкса, греческий людям не особенно благоволил
А вот аналогичный персонаж у греков был довольно кровожаден и заботился не столько о защите людей, сколько о том, как бы одержать над ними верх – победить и в итоге съесть. Сфинкс в данном случае оказывался «женщиной», имел в придачу к львиному телу орлиные крылья, а еще коварство и безжалостность. Это существо предлагало встреченным путникам разгадать одну из его загадок. Если ответ оказывался неверным, сфинкс съедала несчастных. Якобы лишь Эдипу удалось правильно решить задачку – и тогда сфинкс бросилась со скалы в море и умерла.
Сфинкс, загадывающий загадки, и другие разновидности полульвов-полулюдей
«Кто утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?». Эта загадка, знакомая всем с детства, на самом деле – из древнегреческой мифологии. Идею для образа этого сфинкса подсказали египтяне, которые в ответ «получили» сам термин, имеющий отношение к древнегреческому «сжимать» (поскольку льву свойственно душить добычу), а может быть, ставший искажением какого-то древнего египетского имени, сейчас уже не подлежащего восстановлению. О сфинксах вполне серьезно рассуждали великие философы античности, включая Геродота, Аполлодора и прочих оставивших после себя письменные сочинения авторов.
Иранский и индийский «сфинксы»
Впоследствии миф о сфинксе переняли и римляне; азиатские культуры создавали собственные мифы о львах с человеческими головами, защищавших вход в храм. У древних бирманцев, например, существовали легенды о Манусихе – существе, которое было создано буддийскими монахами для охраны новорожденного младенца царского рода. Манусихи могли иметь не просто львиное тело, а тело в некотором смысле «раздвоенное» - получеловек-полулев располагал сразу двумя комплектами задних лап и двумя хвостами, а потому такие скульптуры устанавливали при строительстве пагоды по углам священного здания.
Манусиха, существо, которое должно было охранять буддийский храм. Источник: pinterest.com
У тайцев похожим существом стал Нора Наир, у индийцев - пурушамрига. В Иране верили в существование мантикоры, существа с головой человека, телом льва и хвостом скорпиона; мантикора славился, как и греческий сфинкс, стремлением к пожиранию людей. «Родственников» сфинкса можно с относительной легкостью отыскать и среди других «мутантов» из мифов древних народов: ламассу в Месопотамии, кимню в Китае, не говоря уже о греческих кентаврах и минотаврах, тоже в некотором роде родственных сфинксу существ.
Сфинксы как часть истории искусства
Каменные стражи в виде сфинксов и им подобных существ воплощали для человека древности идеи мощи, мудрости, сохранения мистических знаний. Интересно, что самая древняя из найденных статуэток тоже воплощает образ человека-льва, только «наоборот»: тело у него человеческое, а голова – львиная, причем ученые пока не пришли к единому мнению о том, к мужскому полу принадлежит существо или к женскому: все-таки отсутствие львиной гривы должно указывать на львицу.
Слева - Левенменш, статуя возрастом от 35 000 до 41 000 лет; справа - сфинкс в стиле маньеризма
В века Ренессанса образ сфинкса пришелся по душе многим скульпторам и художникам, и по мере нахождения все большего количества памятников античности каменные стражи создавались в мастерских итальянских, а потом французских мастеров все чаще. Возник даже особый «французский» сфинкс, представляющий собой львицу с головой женщины – тщательно причесанную, часто – с жемчужными украшениями, нередко с обнаженной грудью. Иногда такой сфинкс в маньеристском стиле изображался с крыльями, иногда – нет.
Образ сфинкса как носителя древних зданий использовался и в архитектуре масонов. Источник: pinterest.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии