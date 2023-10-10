Что за существа - сфинксы, и Почему они так будоражили воображение древних народов

Сфинксы древности: добрые и злые

Египетским сфинксам часто доставалось лицо фараона, например, Хатшепсут (слева) или Рамзеса (справа)

В отличие от египетского сфинкса, греческий людям не особенно благоволил





Сфинкс, загадывающий загадки, и другие разновидности полульвов-полулюдей





Иранский и индийский «сфинксы»

Манусиха, существо, которое должно было охранять буддийский храм. Источник: pinterest.com

Сфинксы как часть истории искусства

Слева - Левенменш, статуя возрастом от 35 000 до 41 000 лет; справа - сфинкс в стиле маньеризма

Образ сфинкса как носителя древних зданий использовался и в архитектуре масонов. Источник: pinterest.com