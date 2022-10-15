7 малоизвестных городов с богатой историей

Туристический маршрут большинства людей проходит по наиболее «разрекламированным» местам. Венеция, Пиза, Париж, Прага — да в конце-концов, наш мир не настолько мал! Надоело выбирать путешествия по советам друзей? Попробуйте побывать в действительно необычных и мало кому известных городах, память о которых осталась в истории мира действительно только чудом.
Меса-Верде
Колорадо, США
Когда-то этот странный город выстроили индейцы-анасази, чей след ученые безуспешно пытаются найти в бурных волнах истории. Архитектура анасази очень необычна: к примеру, в одном доме может быть сразу 150 комнат.
Лептис Магна
Ливия
Древний торговый город римлян в Северной Африке обнаружили лишь в середине 1930-х годов. Лептис Магна пережил ужасное цунами в 365 году и с тех пор постепенно приходил в упадок. Со временем Сахара предъявила свои права на бывший центр цивилизации всего региона и город был похоронен в песках.
Вирупакши
Индия
Расцвет Виджаянагарской империи пришелся на XIV-XVI века. Одним из главных городов этой культуры был вольный Вирупакши, правители которого часто затевали свары с соседями-мусульманами. Это привело к трагедии: в 1565 году Вирупакши пал под натиском мусульманских орд — население города вырезали под корень, а храмы разрушили до основания.
Сьюдад-Пердида
Колумбия
Сами колумбийцы зовут древний город Теюна. Современное же название можно примерно перевести как «Потерянный город»: руины основанного в 800 году до нашей эры муниципального центра индейцев археологи нашли лишь в 1972 году.
Ктесифон
Ирак
С 570 до 637 года нашей эры Ктесифон являлся самым крупным городом во всем мире. Столица сасанидов не выдержала испытания временем, и сегодня о былом величии напоминает разве что дворец Таки-Кирса, летняя резиденция династии Сасанидов.
Ани
Турция
Город 1001 одной церкви был столицей Армении до 1045 года. Исследователи и сегодня поражаются величием местной архитектуры: древние зодчие создавали уникальные памятники, большая часть которых уже, к сожалению, разрушена.
Паленке
Мексика
Великий город, центр жизни майя в III-VIII веках и столица Баакульского царства. В IX же веке с побережья мексиканского залива пришли дикие племена и уничтожили город.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии