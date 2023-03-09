Самодельное средство, которое уберёт все пятна с одежды

Сегодня мы хотим поделиться с вами отличной идеей, как очень просто, быстро и бюджетно добавить уникальный дизайн вашей одежде. Достаточно самых простых ингредиентов, которые наверняка есть почти у всех дома, и вы получите стильный и уникальный образ, которого точно больше ни на ком не увидите.
Ингредиенты
1 стакан холодной воды
5 ст л кукурузного крахмала
5 столовых ложек обычного отбеливателя
Смешайте холодную воду и кукурузный крахмал в кастрюле среднего размера. Важно, чтобы вода была холодной, чтобы кукурузный крахмал не образовывал комков в геле.
На среднем огне постоянно помешивайте смесь, пока она не станет очень густой и пастообразной. Снимите с огня и дайте полностью остыть. Добавьте отбеливатель в гель и хорошо перемешайте.
Осторожно перелейте гелевую смесь в выбранный контейнер. Лучше выбрать бутылку с конусообразной носадкой, так вы сможете делать тонкие линии.
При работе с отбеливателем всегда рекомендуется надевать перчатки для защиты рук. Такую ручку можно использовать и как обычный отбеливатель.
А вот как просто можно рисовать такой необычной отбеливающей ручкой
Вот так просто и быстро можно преобразить вашу одежду.
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Сегодня мы хотим поделиться с вами отличной идеей, как очень просто, быстро и бюджетно добавить уникальный дизайн вашей одежде. Достаточно самых простых ингредиентов, которые наверняка есть почти у всех дома, и вы получите стильный и уникальный образ, которого точно больше ни на ком не увидите.
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