Самодельное средство, которое уберёт все пятна с одежды

Сегодня мы хотим поделиться с вами отличной идеей, как очень просто, быстро и бюджетно добавить уникальный дизайн вашей одежде. Достаточно самых простых ингредиентов, которые наверняка есть почти у всех дома, и вы получите стильный и уникальный образ, которого точно больше ни на ком не увидите.







Ингредиенты



1 стакан холодной воды



5 ст л кукурузного крахмала



5 столовых ложек обычного отбеливателя



Смешайте холодную воду и кукурузный крахмал в кастрюле среднего размера. Важно, чтобы вода была холодной, чтобы кукурузный крахмал не образовывал комков в геле.







На среднем огне постоянно помешивайте смесь, пока она не станет очень густой и пастообразной. Снимите с огня и дайте полностью остыть. Добавьте отбеливатель в гель и хорошо перемешайте.

Осторожно перелейте гелевую смесь в выбранный контейнер. Лучше выбрать бутылку с конусообразной носадкой, так вы сможете делать тонкие линии.







При работе с отбеливателем всегда рекомендуется надевать перчатки для защиты рук. Такую ручку можно использовать и как обычный отбеливатель.







А вот как просто можно рисовать такой необычной отбеливающей ручкой











Вот так просто и быстро можно преобразить вашу одежду.

Читать далее →