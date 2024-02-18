Девять естественных способов отбелить зубы

Многие люди мечтают об ослепительной голливудской улыбке, но, к сожалению, далеко не у всех красивые белые зубы.







Поэтому некоторые даже прибегают к дорогому лазерному отбеливанию или пользуются тоже недешевыми отбеливающими полосками. Но оба способа могут повредить эмаль, что приведет к повышению чувствительности зубов и вызовет резкие боли.



Тем не менее, есть вполне безопасные способы отбеливания, которые сохранят ваши зубы (и деньги).



Использование пищевой соды

Ешьте клубнику

Теплая соленая вода

Ешьте белые продукты

Ешьте яблоки

Пейте воду или молоко

Ешьте сыр

Используйте кокосовое масло в качестве ополаскивателя

Древесный уголь