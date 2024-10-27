С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Даяна
    Одно я испытала на себе, находилась в облаке, когда ходила по Уралу.13 мифов о Земле,...
  • Россиянин
    Австралийские подземные города почему не показали?В пещере горного ...
  • Ингерман Ланская
    всю эту хрень, про "полезность" да опубликовать при совдепии.... в совдепии как раз рекламировали всё это, как ооооче...Какие продукты ош...

Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

История сохранила память о викингах – бесстрашных скандинавских воинах, которые большую часть своей жизни проводили в морских завоевательных походах. Чтобы поближе познакомиться с их бытом, стоит посетить норвежскую деревушку Борг. Там располагается музейный комплекс под открытым небом – Лофотр. Главная его достопримечательность – 83-метровый дом-реконструкция, единственная находка археологов такого масштаба.



Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

По мнению ученых, дом принадлежал вождю племени, об этом свидетельствуют огромные размеры постройки и внутреннее обустройство жилища. Реконструирован он был в 1990-х годах, и с тех пор стал визитной карточкой Лофотра. Археологи предполагают, что в этом доме жили с 500 по 950 гг. н.э. Его последним обитателем был последний предводитель местного племени викингов Олаф Твеннумбруни. По сохранившимся историческим данным, у него было трое сыновей и жена Ашильда

Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

Мастерская в доме викингов.

Туристы, которые сегодня посещают Лофотр, чувствуют себя так, словно совершили путешествие на машине времени. На территории музейного комплекса можно отведать блюда традиционной скандинавской кухни, которые предположительно составляли рацион викингов, увидеть реконструкцию двух суден у берега, посетить кузницу, где свое ремесло демонстрирует кузнец. Многие экскурсоводы надевают одежду викингов, поэтому создается иллюзия, будто попал в раннее средневековье. Такая прогулка по историческому месту обязательно остается в памяти.

Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

Спальня викингов.

Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

Здание, которое напоминает по форме перевернутую лодку.

Отдохнуть и вкусно поесть туристам предлагают в банкетном зале, который по форме напоминает перевернутую вверх дном лодку. Обеды и ужины здесь проходят по аккомпанемент традиционной музыки и танцев. Летом можно отправиться на морскую прогулку на корабле Viking, который является полномасштабной копией корабля Gokstad, построенного в IX веке и рассчитанного на 90 человек.

Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

Банкет в музее викингов в Лофотре, Норвегия.

Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

Прогулочный корабль в музее викингов.

Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

Судно является точной копией суден, которые использовали викинги.

Интерьер дома воссоздан так, как он мог выглядеть в 800 г.н.э. На территории, помимо кузницы, можно увидеть зернохранилище и сарай. Здесь есть и животные – кабаны, лошади и овцы. Посетители могут не только зайти в дом, для них открыты еще и два выставочных зала, где находятся экспонаты, рассказывающие о жизни викингов, а также там транслируются видео об археологических раскопках в Борге.

Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

Овцы в музейном комплексе под открытым небом Лофотр, Норвегия.

Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

Обувь викингов – музейный экспонат.

Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

Сарай для содержания домашних животных зимой.

Музей открыт для посещения с мая по сентябрь. Ранее он номинировался в конкурсах Музей года в Норвегии и Музей года в Европе. Ежегодно в августе здесь проходит пятидневный фестиваль викингов, и тогда сотни туристов съезжаются в деревушку, чтобы принять участия в гуляниях и конкурсах, посетить концерты и, конечно же, почувствовать, что в их жилах течет кровь викингов.

Музейный комплекс Лофотр в норвежской деревне

Туристическая группа на экскурсии в музее викингов.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх