Почему звезда фильма «Сумерки» разочаровался в любви, и Кто помог ему вновь обрести смысл жизни

Несмотря на то, что в фильмографии Роберта Паттинсона насчитывается больше 30 работ в кино и сериалах, для многих он так и остался Эдвардом Калленом из «Сумерек». Хотя прославился он благодаря вовсе не этой франшизе, а серии фильмов о Гарри Поттере. Но, кажется, именно в «Сумерках» его герой оказался наиболее притягателен для большинства зрителей.
Экранные чувства в реальной жизни
Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт.
Роберт Паттинсон, уже успевший сняться в то время в «Гарри Поттере», приехал в Лос-Анджелес на кастинг в какую-то романтическую комедию и совершенно расстроился, поняв, что он с треском провалился. А на следующий же день после провала ему предстояло встретиться с Кэтрин Хардвик, подыскивающей актёра на главную роль в «Сумерках». На эту встречу он пришёл совсем не в форме, ему даже пришлось принять успокоительное, которое позволило ему передать ледяное спокойствие своего потенциального героя. Впрочем, утверждение кандидатуры Роберта Паттинсона состоялось ещё и благодаря тому, что в сценах на совместимость с исполнительницей роли Беллы Кристен Стюарт между актёрами, по мнению Кэтрин Хардвик, просто зашкаливала химия.
Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт.
И режиссёр из пяти тысяч претендентов остановила свой выбор всё же на Паттинсоне. Её не смутила его располневшая фигура и странная причёска, это всё она решила очень быстро. Хороший парикмахер, диета и тренировки вскоре превратили Роба в того самого Эдварда Каллена, которого и увидели зрители на экранах в «Сумерках». И даже Кристен Стюарт в роли Беллы поклонники фильма всё же приняли, ведь она так шикарно смотрелась рядом с их кумиром.
Поначалу никто даже не догадывался о том, что между актёрами уже разгорелся роман. Сначала они скрывали его, потому что не хотели привлекать к себе лишнее внимание, которого и так было предостаточно, а после уже продюсеры потребовали не демонстрировать своим чувства, опасаясь падения рейтингов следующих частей фильма. Но долго держать втайне отношения между Робом Паттинсоном и Кристен Стюарт не удалось. Правда, вопреки ожиданиям продюсеров, новость об их романе добавила франшизе популярности.
Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт.
Актёры просто светились от счастья, а фанаты ждали сообщения о предстоящей свадьбе своих кумиров, тем более что Паттинсон к тому времени уже купил дом, где влюблённые планировали свить своё семейное гнёздышко. Но вместо этого папарацци сняли Кристен вместе с режиссёром Рупертом Сандерсом, у которого актриса снималась в фильме «Белоснежка и охотник». Это случилось буквально накануне выхода на экраны последней части франшизы, где актриса снималась вместе с Паттинсоном. Поклонники были возмущены поведением Кристен, посмевшей предать любовь Паттинсона. В их глазах она не заслуживала никакого прощения, ведь её Белла клялась в своей вечной любви к Эдварду!
Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт.
Позже Роберт Паттинсон признался: расставание с Кристен было для него очень болезненным, но он старался никому не показывать, насколько плохо чувствовал себя в то время. Даже вещи свои из дома Стюарт он забрал лишь спустя год после разрыва с ней. Актриса в одном из своих интервью расскажет о том, что Роберт стал её первой любовью, и чувства её были самыми искренними. Но дальше всё случилось так, как случилось. Паттинсон, разочаровавшись в любви, направил все свои силы на построение карьеры. Он пробовал себя в разных амплуа, но, конечно, и без внимания представительниц прекрасного пола не остался.
В поисках надежды
Роберт Паттинсон и Райли Кио.
Вскоре рядом с Робертом появилась новая красавица – Райли Кио, внучка Элвиса Пресли. Долгожданного утешения в объятиях рыжеволосой модели актёр так и не обрёл, слишком уж она была сосредоточена на построении собственной карьеры. Роман очень быстро подошел к концу, ещё больше укрепив неуверенность актёра в существовании настоящих чувств.
Роберт Паттинсон и Талия Барнет.
Певицу Талию Барнет, выступающую под псевдонимом FKA twigs, поклонники актёра даже не воспринимали всерьёз. Но Талия покорила сердце Роберта Паттинсона своим легким нравом и умением видеть счастье в мелочах. Влюблённые старательно оберегали свои отношения от посторонних взглядов, и в прессу просачивались только самые значимые события в их жизни, вроде сообщения о кольце, подаренном актёром возлюбленной в честь их помолвки.
Роберт Паттинсон и Талия Барнет.
Но и в этот раз свадьба так и не состоялась. Роберт и Талия были слишком заняты каждый своей работой, и вскоре они стали видеться от силы раз в пару месяцев. В результате их отношения просто сошли на нет. Позже актёру приписывали ещё роман с Кэти Перри, но, кроме лёгкого флирта, их больше ничего не связывало. Казалось, Роберт Паттинсон готов был уже совсем разочаровать и поставить крест на своей личной жизни, как его настигли новые чувства.
Обретённая любовь
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус.
С моделью Сьюки Уотерхаус Роберт Паттинсон познакомился в 2017 году благодаря общим друзьям. Правда, в тот момент он и представить себе не мог, что у него будет роман с этой девушкой. Да, у них оказалось очень много общих интересов, однако они, кажется, собирались быть просто друзьями. Но уже спустя год Роберт и Сьюки окончательно поняли, что их отношения уже давно нельзя назвать дружескими. И, наконец-то в жизни актёра всё совпало: его чувства к девушке были взаимны, она разделяла его стремление вести закрытый образ жизни, да к тому же им вместе было чрезвычайно комфортно.
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус.
Когда же влюблённые во время локдауна оказались заперты в одном пространстве, они вдруг поняли, что им очень уютно в обществе друг друга, никто никого не раздражает и не пытается переделать. Многие пары расставались после долгого времени, проведённого в закрытом пространстве, а Роберт Паттинсон в 2020 году подарил возлюбленной шикарное кольцо. Правда, на все расспросы журналистов пара предпочитает не комментировать вопросы о кольце и не говорить о предстоящей свадьбе. Они просто живут вместе и наслаждаются каждым днём. И у Роберта Паттинсона, наконец, появилась вполне реальная надежда на счастливую семейную жизнь с любимым человеком.
Всемирную славу и одновременно разочарование в любви Роберту Паттинсону принёс фильм «Сумерки», ставший культовым. Сам Паттинсон откровенно не любил роль Эдварда Каллена и всегда пытался изменить своё амплуа, чтобы не застрять в одном образе.
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