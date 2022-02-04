«Свободу Анджеле Дэвис!»: куда исчезлазнаменитая американка 1970-х, и чем завершилась ее борьба

Анджела Дэвис | Фото: shadowandact.com

Самая популярная американка 1970-х | Фото: april-knows.ru

Символ свободы Анджела Дэвис | Фото: ilpost.it и latinoweeklyreview.com

Защитница прав чернокожих Анджела Дэвис | Фото: tvc.ru

Анджела Дэвис | Фото: tvc.ru

Самая опасная преступница в США в 1970-х | Фото: blackthen.com и april-knows.ru

Защитница прав чернокожих Анджела Дэвис | Фото: april-knows.ru

Символ свободы Анджела Дэвис | Фото: sndcdn.com и photos.upi.com

Митинги в защиту Анджелы Дэвис | Фото: tvc.ru

Митинги в защиту Анджелы Дэвис | Фото: april-knows.ru

Анджела Дэвис в СССР | Фото: tvc.ru

Анджела Дэвис в СССР | Фото: april-knows.ru и tvc.ru

Митинги в защиту Анджелы Дэвис | Фото: tvc.ru

Анджела Дэвис на митинге | Фото: dl.backbook.me

Валентина Терешкова и Анджела Дэвис на митинге солидарности с народами всех стран в Берлине, 1973 | Фото: ria.ru

Самая популярная американка 1970-х | Фото: april-knows.ru

Сейчас Анджела Дэвис – правозащитница и борец за права заключенных | Фото: aif.ru

Анджела Дэвис в наши дни | Фото : wpmedia.o.canada.com