«Свободу Анджеле Дэвис!»: куда исчезлазнаменитая американка 1970-х, и чем завершилась ее борьба

Анджела Дэвис | Фото: shadowandact.com
Сегодня имя Анджелы Дэвис вряд ли знакомо широким массам, а 40 лет назад она была самой известной американкой во всем мире. «Свободу Анджеле Дэвис!» – этот лозунг хорошо знаком даже тем, кто не знает, почему же у нее эту свободу отняли и откуда ее нужно вызволять. «Свободу Анджеле Дэвис!» – произносит перед отлетом в США герой Виктора Сухорукова в фильме «Брат-2», этот же лозунг стал названием песни Гарика Сукачева и «Неприкасаемых». Сегодня о ней перестали петь и говорить, тем временем Анджела Дэвис празднует свое 73-летие и продолжает бороться, правда, уже под другими знаменами.
Самая популярная американка 1970-х | Фото: april-knows.ru
Анджела Дэвис родилась в 1944 г. в обеспеченной семье. Он получила хорошее образование, проходила стажировку в Сорбонне, где ей прочили блестящую научную карьеру. Но с 16 лет Анджела увлекалась идеями марксизма и ходила на студенческие митинги, за что нередко привлекалась к ответственности. Большое влияние на формирование мировоззрения Анджелы Дэвис оказал философ-неомарксист Герберт Маркузе, о котором девушка говорила: «Он научил меня, как можно одновременно быть учёной, активисткой, исследовательницей и революционеркой».
Символ свободы Анджела Дэвис | Фото: ilpost.it и latinoweeklyreview.com
Защитница прав чернокожих Анджела Дэвис | Фото: tvc.ru
В 1960-х гг. борьба темнокожих за свободу в США набирала обороты. В 1968 г. был убит лидер движения за права темнокожих Мартин Лютер Кинг, а также другие сторонники этого движения. Поэтому после стажировки во Франции и Германии Анджела вернулась в США и планировала продолжить борьбу и защитить диссертацию. Но она вступила в компартию, после чего ее карьера в учебном заведении была обречена. Будущий президент США Рональд Рейган, который на тот момент был губернатором Калифорнии, личным распоряжением уволил Анджелу с работы за ее политические убеждения.
Анджела Дэвис | Фото: tvc.ru
В этот период у Анджелы завязался роман с Джорджем Джексоном – активистом радикальной организации «Черные пантеры», отстаивавшей права афроамериканцев. Власти видели в этой организации угрозу существующему политическому строю США и считали ее членов террористами. В августе 1970 г. в зале суда, где рассматривалось дело Джексона, обвиняемого в нападении на полицейских, члены «Черных пантер» захватили в заложники обвинителя, нескольких судей и присяжных. В ходе операции по освобождению заложников были убиты Джексон-младший и один из судей. Выяснилось, что оружие в руках Джексона принадлежало Анджеле Дэвис. И хотя она сама отсутствовала на этом судебном заседании, ее привлекли к ответственности за соучастие в убийстве.
Самая опасная преступница в США в 1970-х | Фото: blackthen.com и april-knows.ru
Защитница прав чернокожих Анджела Дэвис | Фото: april-knows.ru
Символ свободы Анджела Дэвис | Фото: sndcdn.com и photos.upi.com
В октябре 1970 г. Анджелу Дэвис арестовали и отправили в тюрьму предварительного заключения, где она пробыла почти 1,5 года. В это время имя узницы стало известно на весь мир. В США и Европе проходили митинги в поддержку чернокожей заключенной, а в СССР ее имя стало символом борьбы с капитализмом. Тогда и появился лозунг «Свободу Анджеле Дэвис!». Школьники и трудящиеся со всего Союза писали письма в поддержку американской социалистки, а на экраны вышел фильм «Наш друг Анджела». В июне 1972 г. наконец состоялось судебное заседание, на котором Анджелу признали невиновной и оправдали.
Митинги в защиту Анджелы Дэвис | Фото: tvc.ru
Митинги в защиту Анджелы Дэвис | Фото: april-knows.ru
После своего освобождения Анджела стала членом ЦК компартии США, от которой дважды баллотировалась на пост вице-президента США. Она побывала во многих странах Европы и в СССР. Впервые она приехала в Союз в 1972 г., а в 1980 г. во время ее визита с ней встретился Леонид Брежнев. Анджела Дэвис была невероятно популярной фигурой в СССР, ее воспринимали как «своего» человека по ту сторону железного занавеса и даже вручили Ленинскую премию, а в «Артеке» приняли в почетные пионеры. На Западе она пользовалась не меньшей популярностью. О ней писали песни Джон Леннон и Мик Джаггер.
Анджела Дэвис в СССР | Фото: tvc.ru
Анджела Дэвис в СССР | Фото: april-knows.ru и tvc.ru
Ей неоднократно предлагали переехать в СССР, но она заявляла, что чернокожие в США больше нуждаются в ее защите, а здесь «права всех национальностей соблюдались и граждане были равны и свободны». В конце 1980-х об Анджеле Дэвис постепенно перестали упоминать в прессе, а потом и вовсе забыли. В 1991 г. активистка вышла из рядов компартии США, обвинив ее руководителей в поддержке ГКЧП, а также в бездеятельности и пустопорожней болтовне.
Митинги в защиту Анджелы Дэвис | Фото: tvc.ru
Анджела Дэвис на митинге | Фото: dl.backbook.me
Сегодня, будучи профессором Калифорнийского университета в Санта-Крус, Анджела Дэвис продолжает свою правозащитную деятельность, помогая тем заключенным, в отношении которых, по ее мнению, была допущена несправедливость. Она по-прежнему называет себя социалисткой и критикует политику американских властей за военную агрессию. Помимо этого, Дэвис выступает против гомофобии и смертной казни, защищает права женщин и мечтает построить общество сопротивления.
Валентина Терешкова и Анджела Дэвис на митинге солидарности с народами всех стран в Берлине, 1973 | Фото: ria.ru
Самая популярная американка 1970-х | Фото: april-knows.ru
Когда ее спрашивают, не хочет ли она сейчас приехать в Россию, Анджела отвечает: «Очень хотелось бы. Но что я там увижу? Капитализм, расистов и бездомных? Извините меня, но на это я и дома могу посмотреть».
Сейчас Анджела Дэвис – правозащитница и борец за права заключенных | Фото: aif.ru
Анджела Дэвис в наши дни | Фото: wpmedia.o.canada.com
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