Что приготовить из крупы: 4 бюджетных, но очень вкусных блюда

Что делать, если гречка надоела, а кушать хочется? Обратить внимание на другие крупы, из которых можно приготовить вкусные, а главное бюджетные блюда для всей семьи. Спорим, вы даже не подозревали о том, что из кукурузной крупы можно приготовить крутейшую пиццу, а из пшеничной - тефтельки?
1. Пицца из кукурузной крупы
Пицца из кукурузной крупы. \ Фото: camnutri.com.
Кукурузной крупой, разумеется, никого не удивишь, но вот пиццей с такой основой – запросто.
Ингредиенты:
• Вода - 3 чашки;
• Крупа кукурузная - 180 г;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Молотый сушёный базилик - 0,5 ч.л;
• Душица молотая сушёная - 0,5 ч.л;
• Томатный кетчуп или соус - 0,5 чашки;
• Перец болгарский красный - 0,5 шт;
• Перец зелёный болгарский - 0,5 шт;
• Грибы шампиньоны среднего размера - 10 шт;
• Чеснок - 4-5 зубка;
• Оливки без косточки чёрные - 10-12 шт.
Вкусная и необычная пицца из кукурузной крупы. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Крупу промыть несколько раз;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности (Важно! каша должна получиться очень густой и слегка вязкой);
• Добавить специи и сушёные травы;
• Перемешать;
• Получившуюся массу выложить на дно и равномерным слоем (средней толщины) в форму для запекания;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 10-15 минут;
• Грибы вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Нарезать на несколько равномерных частей;
• Перцы вымыть и нарезать соломкой;
• Обжарить с грибами примерно 10-15 минут;
• Пропущенный через пресс чеснок смешать с томатным соусом;
• Смазать им основу для пиццы;
• Сверху аккуратно распределить овощи и нарезанные оливки;
• Вновь отправить в духовку минут на 7-10;
• При желании перед подачей пиццу можно посыпать тёртым сыром.
2. Пшённый пилав с орешками
Пшённый пилав с грецкими орехами. \ Фото: oureverydaylife.com.
Пшено – ещё одна крупа, из которой можно приготовить аппетитное и сытное блюдо, а именно пилав с грецкими орехами. Хотите попробовать? Тогда поспешите на кухню и, вооружившись рецептом, готовьте и наслаждайтесь получившимся блюдом.
Ингредиенты:
• Пшено - 1 стакан;
• Вода - 0,5 л;
• Ядра грецкого ореха - 1 стакан;
• Масло оливковое - 2 ч.л;
• Лук репчатый небольшой - 1 шт;
• Перец болгарский красный - 1 шт;
• Кумин - 0,5 ч.л;
• Куркума - 0,5 ч.л;
• Соль и перец - по вкусу;
• Горошек консервированный - 1 банка;
• Лимон - 1 шт;
• Мята свежая - несколько листочков.
Пшено с овощами. \ Фото: kurkuma.ru.
Способ приготовления:
• Пшено обжарить на сухой сковороде 1-2 минуты;
• Лук очистить и измельчить;
• Перец нарезать средним кубиком и вместе с луком обжарить в глубокой сковородке в течение 3-4 минут;
• Затем добавить специи;
• Приправить солью и перцем;
• Высыпать пшено;
• Залить водой и готовить примерно 20-25 минут после закипания;
• Затем добавить горошек (воду слить из банки);
• Протушить ещё минут 10-12;
• Кашу разложить по тарелкам, сверху щедро посыпав орехами;
• Перед подачей украсить парой листочков мяты.
3. Ризотто из перловки
Ризотто из перловки. \ Фото: buzzon.live.
К сожалению, перловка не пользуется популярностью среди других круп, но тем не менее, она отлично подходит для приготовления ризотто.
Ингредиенты:
• Бульон овощной (можно из кубика) - 1,5 л;
• Перловка - 1,5 стакана;
• Мякоть тыквы - 0,5 кг;
• Перец болгарский красный - 1 шт;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Лук репчатый небольшой - 1 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Тимьян - 1 ч.л;
• Руккола - 0,5 стакана;
• Петрушка - 1 небольшой пучок;
Очень вкусное ризотто. \ Фото: dselection.ru.
Способ приготовления:
• Тыкву и перец нарезать кубиками;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Приправить солью и перцем;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 35-40 минут;
• Лук и чеснок измельчить;
• Обжарить на масле в глубокой сковороде;
• Затем добавить промытую перловую крупу;
• Залить половиной бульона;
• Тушить на медленном огне, пока жидкость практически не выкипит;
• После добавить ещё часть овощного бульона;
• Готовить до тех пор, пока не испарится вся жидкость;
• После высыпать запечённые овощи;
• Слегка перемешать, посыпать свежей петрушкой и рукколой;
• Подать к столу.
4. Тефтельки из пшеничной крупы
Тефтельки из пшеничной крупы. \ Фото: delo-vcusa.ru.
Диетические, но очень вкусные тефтельки из пшеничной крупы с чечевицей получаются не хуже мясных. Поэтому, если вы устали от мяса – этот вариант однозначно придётся по вкусу.
Ингредиенты:
• Чечевица красная - 1 стакан;
• Крупа пшеничная - 1 стакан;
• Лук репчатый некрупный - 1 шт;
• Томатная паста - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Паприка сушёная сладкая - 1 ч.л;
• Лук зелёный - 1 небольшой пучок;
• Петрушка свежая - 1 небольшой пучок.
Диетические тефтельки. \ Фото: artofit.org.
Способ приготовления:
• Чечевицу промыть;
• Отварить до полуготовности в слегка подсоленной воде;
• Затем добавить промытую пшеничную крупу;
• Готовить минут десять;
• После выключить и дать постоять минут 15-20 под закрытой крышкой;
• Оставшуюся воду слить;
• Лук репчатый и зелёный измельчить и обжарить на масле 5-6 минут;
• Затем добавить специи, соль и томатную пасту;
• Протушить 2-3 минуты;
• Получившуюся зажарку добавить к крупе с чечевицей;
• Перемешать и дать остыть до комнатной температуры;
• После сформировать небольшие тефтельки;
• Выложить на блюдо;
• Украсить мелкорубленной петрушкой.
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