Кто из звезд носит и хранит вещи Мэрилин Монро, несмотря на cлухи о проклятии

Ким Кардашьян на Met Gala-2022 вызвала фурор вокруг своего эффектного наряда. Звезда затмила всех, появившись на публике в легендарном «голом» платье Мэрилин Монро. Этот образ вызвал бурю сплетен и недомолвок. Небывалый интерес к ее наряду был вызван историей платья, которое впервые после Монро было надето Кардашьян. Ведь некоторые вещи, которые принадлежали в прошлом знаменитой кинодиве, имеют нехорошую репутацию и по сей день. Однако некоторые звезды стараются не обращать внимание на слухи о проклятиях и бедах, и приобретают вещи Мэрилин М