Кто из звезд носит и хранит вещи Мэрилин Монро, несмотря на cлухи о проклятии

Ким Кардашьян на Met Gala-2022 вызвала фурор вокруг своего эффектного наряда. Звезда затмила всех, появившись на публике в легендарном «голом» платье Мэрилин Монро. Этот образ вызвал бурю сплетен и недомолвок. Небывалый интерес к ее наряду был вызван историей платья, которое впервые после Монро было надето Кардашьян. Ведь некоторые вещи, которые принадлежали в прошлом знаменитой кинодиве, имеют нехорошую репутацию и по сей день. Однако некоторые звезды стараются не обращать внимание на слухи о проклятиях и бедах, и приобретают вещи Мэрилин М
Ким Кардашьян и знаменитое платье Монро
Красотка Ким Кардашьян, пришла в знаменитом платье Мэрилин Монро на Met Gala-2022, и сама того не подозревая, вызвала шквал эмоций и интерес к наряду. В этом «голом» платье» несравненная звезда Голливуда поздравляла с днем рождения американского президента Джона Кеннеди.
Оригинал наряда Ким надела всего лишь на время для фотосессии. Потом она переоделась в копию платья. Ради того, чтобы оно хорошо «село» на ее фигуру, Ким похудела на 7 кг. Она придерживалась диеты, занималась спортом, чтобы наряд на ней выглядело эффектно.
Это платье – настоящее произведение искусств рук дизайнера Жана Луи по эскизу Боба Маки. Оно выполнено из тонкой ткани нежно-телесного оттенка, на него ушло 2500 штук страз. Это сокровище хранилось в Музее Рипли до того, как его решила надеть Ким Кардашьян. Многие были недовольны тем, что она посягнула на целостность исторической реликвии. Ведь наряд слишком облегал роскошные бедра теледивы. А многих обеспокоила плохая репутация платья, которая могла отразиться на самой Кардашьян.
Знаменитое платье голливудской блондинки впервые попало на аукцион в конце 90-х, и было продано компании Gotta Have It за 1 267 500 долларов. Этот наряд стал самым дорогостоящим, который был продан с аукциона. Позже оно стало собственностью Музея Рипли, где хранилось в определенных температурных условиях и считается американской историей.
Платье Монро стало знаменитым не только из-за своей владелицы, но и благодаря своей скандальной репутации. Появление Мэрилин на дне рождения американского президента именно в этом «голом» наряде породило слухи о романе между актрисой и президентом. Звезда стала центром внимания общества.
Надев легендарное платье, Ким Кардашьян также, как и Монро стала центром внимания публики. В том числе и из-за нового бойфренда, который сопровождал ее на гала-вечере.
Мэрайя Кери и знаменитый белый рояль
Мэрайя Кери . Фото: https://www.thevoicemag.ru
Известно, что любимой вещью матери Мэрилин Монро – Глэдис Бейкер, которая практически все время провела в психиатрической клинике, являлся белый рояль. В непродолжительные периоды просветления Глэдис жила с дочерью в доме, где девочка часто играла на инструменте. После очередного обострения мать Мэрилин Монро опять попала в больницу, мебель и в том числе и рояль были проданы.
Несмотря на сложные отношения с матерью, девушка ее очень любила, поэтому часто вспоминала детство и решила отыскать рояль. Найдя его на аукционе, она его выкупила и постоянно возила его с собой.
После смерти Мэрилин Монро на аукционах начали продаваться ее вещи, начиная от одежды и заканчивая телефонными счетами. Другая знаменитость - Мэрайя Кери постоянно посещала такие аукционы, охотясь за белым роялем матери Нормы Джин. И ей повезло.
Рояль матери Мэрилин Монро. Фото :https://www.thevoicemag.ru
Мэрайя Кэри – большая поклонница Монро купила этот музыкальный инструмент на аукционе Christie's в 1999 году за более 600 000 долларов. Певица призналась, что эта покупка была очень важной для нее. Поэтому, если с ней что-то случится, по завещанию рояль должен быть передан в музей.
Однако вскоре после приобретения знаменитого белого рояля Мэрайя Кери начали преследовать неприятности. У певицы пошатнулось здоровье, она похудела, страдала от эмоционального выгорания, физического истощения, ей поставили диагноз – психическое расстройство. Поговаривали, что она даже помышляла о суициде. Однако после перестановки рояля подальше и минимизирования контактов с ним, у звезды жизнь начала налаживаться. Это и подтверждает пророческую легенду об этом музыкальном инструменте.
Деми Мур и ковбойские сапоги
У Деми Мур также существует один экземпляр личных вещей Мэрилин Монро. Этой реликвией стали ковбойские сапоги и джинсы голливудской звезды. За ними она не гонялась по аукционам. Ей сделал подарок дизайнер Томми Хилфигер, который был большим поклонником легендарной блондинки.
Знаменитую обувь Монро надевала на съемках кинофильма «Неприкаянные», который стал последним из завершенных в ее жизни. Ведь кинолента «Что-то должно случиться» так и не была завершена актрисой.
Преемница сапог Деми Мур некоторое время носила эту обувь, однако она была на нее велика, поэтому она отложила сапоги и больше не надевала. Да и судя по легенде, носить их было жутко.
Бритни Спирс и джинсы Монро
В двухтысячных годах дизайнер Томми Хилфигер приобрел на аукционах три пары джинсов Мэрилин Монро. Одну пару он решил подарить Бритни Спирс. И тут сказалась плохая репутация вещи. Певица начала употреблять запрещенные препараты, она страдала от психического и физического истощения. После резкого карьерного взлета и бурной популярности Бритни Спирс попала под опеку отца. И только через 13 лет она смогла от него избавиться.
Здесь можно даже провести параллель. И Бритни Спирс и Мэрилин обе блондинки. Они были очень популярны в свое время. Обе любили свою работу и страдали от психических расстройств. А потом еще носили одни и те же джинсы. Поэтому проклятье уже не кажется выдумкой.
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