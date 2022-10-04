5 самых трусливых поступков, совершённых в критической ситуации

Мы все знаем и помним героев, которые спасали чужие жизни, забывая о своей. Но истории трусов и подлецов бывают, порой, не менее поучительны…
1. Мы тонем! Скорей, запирайте пассажиров!
В океане, казалось бы, и сейчас не настолько тесно, чтобы корабли сталкивались друг с другом почём зря. Что уж говорить о XIX веке. Тем не менее, в одну из ночей 1848 года, во время небольшого шторма, команду пассажирского судна «Энн» всё же угораздило врезаться в другой корабль – он назывался «Хамптон». При этом Хамптон остался в более-менее нормальном состоянии, а вот Энн стремительно пошла ко дну.
На борту тонущей Энн находилось больше 100 пассажиров, мирно отдыхающих в своих каютах. Нужно было принимать решение. И тут команда тонущего судна сообразила, что спасательных шлюпок на всех не хватит. И вообще ни на кого не хватит. Потому что на борту Энн никаких шлюпок не было вовсе. Спастись можно было, только перебравшись на второе пострадавшее судно.
И команда Энн, посовещавшись, приняла единственно возможное в сложившейся ситуации, на их взгляд, решение: они заколотили люки трюмов, чтобы пассажиры своим нытьём перед лицом неминуемой смерти не помешали бравой команде спасать свои шкуры.
Но у этой истории, как ни странно, оказался хороший конец. Пассажирам удалось выбраться из своей предполагаемой «могилы». Их всех подобрало чудом оказавшееся в этих местах судно – третье в этой истории.
Оказавшись в безопасности, пассажиры с радостью дали в суде свидетельские показания против обрекшей их на верную смерть команды.
2. Это всего лишь землетрясение, дети…
Быть учителем – огромная ответственность. Об этом знают все. Знал об этом и учитель из Китайской провинции Сычуань по имени Фан Мезонг. Поэтому, когда началось землетрясение (имеются ввиду события 12 мая 2008 года) он сделал то, что следовало. Он сказал своим ученикам: «Сохраняйте спокойствие. Это землетрясение». Возможно, слова учителя возымели бы действие, если бы не одна маленькая деталь: в момент их произнесения он выбегал из аудитории. Не оглядываясь.
Так, не останавливаясь, Мезонг добежал до середины школьного футбольного поля. И только там притормозил, сообразив, что что-то делает не так. Китай, конечно, не особенно поощряет своих граждан заводить детей, но и бросать их в опасной ситуации на произвол судьбы тоже как-то не принято. Особенно если забота о детях – твоя прямая обязанность.
К чести Фана надо сказать, что когда пришло время объяснить свой поступок, он не стал юлить и выкручиваться, а заявил со всей прямотой: «У меня очень развит инстинкт самосохранения. Я никогда не был смельчаком, и мне, в принципе, на всех наплевать». Честность для учителя тоже, конечно, ценное качество, но работу Фан Мезонг всё же потерял.
3. Самолёт пусть дальше как-нибудь сам. А я линяю отсюда
В один прекрасный июльский день 1989 года операторы радиолокационной установки НАТО зафиксировали российский истребитель, приближающийся к границе между Восточной и Западной Германией. Уже через пару минут в воздух поднялись два истребителя-перехватчика эскадрильи ВВС США, базировавшихся в Нидерландах. Ещё спустя несколько минут пилоты сообщили, что российский МиГ-23 рассекает воздушное пространство… без пилота.
Ситуация была катастрофической – не потому, что полтергейсты научились управлять самолётами, а потому, что этот огромный кусок металла, начинённый оружием, рано или поздно неминуемо должен был упасть на землю, а внизу была Бельгия и места на всём пути следования были достаточно густонаселённые.
Случилось это так: пилот истребителя полковник Николай Скуридин поднял свою машину в воздух с военного аэродрома Померанского Краснознаменного авиаполка. Самолёт находился в полной боевой готовности. Примерно через минуту после взлёта Скуридин зафиксировал уменьшение оборотов двигателя и хлопок в левом воздухозаборнике. Самолёт стал снижаться. Скуридин решил, что произошёл взрыв двигателя и, недолго думая, катапультировался.
Позже, когда были обнаружены самописцы, выяснилось, что с самолётом было всё в полном порядке. Спустя шесть минут после катапультирования он начал снова набирать высоту, пока не достиг положенных 12 километров. Звук, который так напугал пилота, был всего лишь небольшим сбоем работы камеры дожигания – ничего серьёзного.
МиГ продолжал автоматический полет, пока не закончилось топливо – в итоге он упал на жилое здание на границе Бельгии и Франции. Один человек погиб.
4. Сматываемся! Остальных спасёт айсберг
Титаник – не единственный корабль, пострадавший от встречи с айсбергом. В 1849 году судно с красивым названием «Ханна», направлявшееся в Квебек, постигла похожая участь.
Ханна быстро погружалась в воду, на борту – 200 пассажиров, и, как водится, спасательных шлюпок катастрофически не хватало. Вернее была только одна, маленькая. Понимая всю безнадёжность ситуации, капитан с командой запрыгнули в единственное спасательное средство и были таковы.
К сожалению, пассажирам Ханны повезло гораздо меньше, чем пассажирам вышеупомянутой Энн – никаких других судов в округе не наблюдалось. Единственной надеждой на спасение, как ни парадоксально, оказался… тот самый айсберг, который стал виновником гибели их корабля.
Пассажиры перебрались на ледяную глыбу, уселись плотно-плотно стали ждать чудесного спасения. И оно пришло – через несколько часов их подобрало проплывавшее мимо судно. После всех злоключений пассажиры очутились в том же самом порту, куда позже занесло и их трусливую команду – последних болтало в океане целых два дня. Трудно даже представить, какой «тёплой» была эта встреча.
5. В шлюпке нет места для пассажиров! Не выброшу же я свои чемоданы!
В июле 1880 года пароход Джедда с паломниками-мусульманами на борту направлялся в сторону Мекки. Это было современное судно с четырьмя вместительными спасательными шлюпками. Так что в случае чего спастись могли все. Казалось бы. Но…
Третьего августа начался шторм, да такой сильный, что корабельные котлы сорвало с места. Это означало, что двигаться пароход больше не мог, и по нему безостановочно катались гигантские стальные цилиндры. Вдобавок ко всему образовалась небольшая течь, и судно стало медленно оседать.
Несмотря на то, что 900 паломников без устали откачивали воду, ситуация оставалась более чем серьёзной. Капитан решил готовить шлюпки. Причём вдруг выяснилось, что мест хватает только для команды со всеми её домочадцами и скарбом. На следующее утро капитан приказал спустить шлюпки.
Однако уйти удалось только капитану. Две другие лодки разозлённые паломники отбили и оставили на борту, четвёртую сбросили в воду без пассажиров.
По дороге капитан, уверенный, что все остальные уже покоятся на океанском дне, придумал историю о затонувшем судне и паломниках, внезапно превратившихся в банду жестоких убийц.
Через несколько дней капитана с семьёй подобрал пароход Скиндия, и у него появилась возможность изложить свою историю в цветах и красках. А когда 10-го августа Скиндия добралась до ближайшего порта, капитана ждал большой конфуз – в порту стоял покинутый им корабль, который, как оказалось, дотащило на буксире судно под названием «Антенор».
На суде вся команда пыталась придерживаться версии капитана, но ничего у них не вышло.
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