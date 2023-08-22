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Самые суровые армейские тренировки со всего мира

Прочитай и узнай, что в армии есть чем еще заняться, кроме чистки картошки.

Делать мостик под дулом автомата. Ломать кирпичи голыми руками. Пить кровь кобры. И это лишь некоторые примеры самых суровых армейских муштровок, используемых по всему свету. После этих жестких бескомпромиссных дрессировок, новобранцы превращаются в бойцов элитных подразделений, делающих честь своей армии.

Не удивительно, что пальму первенства в этой позиции крепко держат страны Азии. Дисциплинированность и невероятная сила воли солдат из азиатских стран служат предметом восхищения и зависти генералов всего мира. Однако, и европейским, в частности, восточно-европейским военным подразделениям есть чем гордиться и похвастаться.

Самые суровые армейские тренировки со всего мира

Антитеррористическая подготовка южно-корейских спецподразделений


Локация: Инхеон, Южная Корея
Год: июнь 2013

Частью японского боевого искусства тамэшивари является умение ломать голыми руками кирпичи или деревянные бруски. Южно-корейские вояки с легкостью проделывают это с мраморными плитами.

Самые суровые армейские тренировки со всего мира

Подготовка спецназа к службе в Басидже


Локация: Тегеран
Год: 2010

Несмотря на то, что военизированная организация Басидж состоит из гражданских добровольцев, их тренировки проходят довольно в довольно жестком темпе.

Самые суровые армейские тренировки со всего мира

Тест на доверие полицейской академии


Локация: Чучжоу, Китай
Год: 2013

Но солдатам нужно быть хорошо подготовленным не только физически, но и психологически. Например, эти китайские полицейские, обучаемые по военным стандартам, проходят, таким образом, подготовку на доверие к своим коллегам.

Самые суровые армейские тренировки со всего мира

Горная тренировка спецназа Южной Кореи


Локация: Пхёнчан, Южная Корея
Год: 2007

Намыливание друг друга снегом помогает солдатам увеличить как физическую выносливость, так и психологическую стойкость. И сохраняет заряд бодрости на весь день.

Самые суровые армейские тренировки со всего мира

Программа тренировок «Амфибия»


Локация: Гаосюн, Тайвань
Год: 2011

Тайваньская «Дорога на Небеса» является последним испытанием для кандидатов в морпехи и наверно, одним из самых жестких, за всю историю вооруженных сил. Перед тем как стать настоящим морским пехотинцем, тайваньский кадет должен проползти 50 метров по камням и кораллам под пристальным взглядом своих товарищей.

Самые суровые армейские тренировки со всего мира

Шиитские упражнения на выносливость


Локация: пустыня Наджаф, Багдад

Год: 2013

Упражнения, выдуманные военными инструкторами не особо замысловаты, но отличаются редкостной жестокостью. В этом случае – все по канонам: делай мостик или получи прикладом в солнечное сплетение.

Самые суровые армейские тренировки со всего мира

Совместные учения по подготовке к выживанию в джунглях


Локация: Чонбури, Таиланд
Год: 2013

Выпить кровь кобры? Легко! Морякам из военно-морского флота наверняка приходилось пить вещи и похуже. А на закуску их тайские коллеги могут предложить хрустящих тропических жуков. И все это в рамках совместных учений среди семи стран: Таиланда, США, Сингапура, Индонезии, Японии, Южной Кореи и Малайзии.

Самые суровые армейские тренировки со всего мира

Тест «Красных беретов»


Локация: учебный центр «Воловщина», Минск
Год: 2009

Этот претендент на вступление в элитное подразделение «Красные береты» должен доказать, что способен сохранять баланс при любых условиях. Снаряженный полным боевым комплектом, он должен пробежать по железной цепочке сквозь огонь и дым.

Самые суровые армейские тренировки со всего мира

Подводная тренировка немецкого SWAT


Локация: Берлин
Год: 2005

Немецкие полицейские, решившие поступить на службу в специальное полицейское формирование SEK (Spezialeinsatzkommando) должны уметь собирать свое табельное оружие даже под водой. Выныривать, пока не соберешь, строжайше запрещено.

Самые суровые армейские тренировки со всего мира

Маршировка с крестом за спиной


Локация: Ханчжоу, Китай
Год: 2013

Маршировка с крестом, примотанным к твоей спине, является частью маршевых занятий в Китайской освободительной армии. По словам китайских инструкторов, она не только вырабатывает правильную осанку у солдат, но и дисциплинирует их.

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