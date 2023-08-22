Самые суровые армейские тренировки со всего мира

Прочитай и узнай, что в армии есть чем еще заняться, кроме чистки картошки.



Делать мостик под дулом автомата. Ломать кирпичи голыми руками. Пить кровь кобры. И это лишь некоторые примеры самых суровых армейских муштровок, используемых по всему свету. После этих жестких бескомпромиссных дрессировок, новобранцы превращаются в бойцов элитных подразделений, делающих честь своей армии.



Не удивительно, что пальму первенства в этой позиции крепко держат страны Азии. Дисциплинированность и невероятная сила воли солдат из азиатских стран служат предметом восхищения и зависти генералов всего мира. Однако, и европейским, в частности, восточно-европейским военным подразделениям есть чем гордиться и похвастаться.









Антитеррористическая подготовка южно-корейских спецподразделений

Подготовка спецназа к службе в Басидже

Тест на доверие полицейской академии

Горная тренировка спецназа Южной Кореи

Программа тренировок «Амфибия»

Шиитские упражнения на выносливость

Совместные учения по подготовке к выживанию в джунглях

Тест «Красных беретов»

Подводная тренировка немецкого SWAT

Маршировка с крестом за спиной