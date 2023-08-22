Самые суровые армейские тренировки со всего мира

Прочитай и узнай, что в армии есть чем еще заняться, кроме чистки картошки.
Делать мостик под дулом автомата. Ломать кирпичи голыми руками. Пить кровь кобры. И это лишь некоторые примеры самых суровых армейских муштровок, используемых по всему свету. После этих жестких бескомпромиссных дрессировок, новобранцы превращаются в бойцов элитных подразделений, делающих честь своей армии.
Не удивительно, что пальму первенства в этой позиции крепко держат страны Азии. Дисциплинированность и невероятная сила воли солдат из азиатских стран служат предметом восхищения и зависти генералов всего мира. Однако, и европейским, в частности, восточно-европейским военным подразделениям есть чем гордиться и похвастаться.
Антитеррористическая подготовка южно-корейских спецподразделений
Локация: Инхеон, Южная Корея
Год: июнь 2013
Частью японского боевого искусства тамэшивари является умение ломать голыми руками кирпичи или деревянные бруски. Южно-корейские вояки с легкостью проделывают это с мраморными плитами.
Подготовка спецназа к службе в Басидже
Локация: Тегеран
Год: 2010
Несмотря на то, что военизированная организация Басидж состоит из гражданских добровольцев, их тренировки проходят довольно в довольно жестком темпе.
Тест на доверие полицейской академии
Локация: Чучжоу, Китай
Год: 2013
Но солдатам нужно быть хорошо подготовленным не только физически, но и психологически. Например, эти китайские полицейские, обучаемые по военным стандартам, проходят, таким образом, подготовку на доверие к своим коллегам.
Горная тренировка спецназа Южной Кореи
Локация: Пхёнчан, Южная Корея
Год: 2007
Намыливание друг друга снегом помогает солдатам увеличить как физическую выносливость, так и психологическую стойкость. И сохраняет заряд бодрости на весь день.
Программа тренировок «Амфибия»
Локация: Гаосюн, Тайвань
Год: 2011
Тайваньская «Дорога на Небеса» является последним испытанием для кандидатов в морпехи и наверно, одним из самых жестких, за всю историю вооруженных сил. Перед тем как стать настоящим морским пехотинцем, тайваньский кадет должен проползти 50 метров по камням и кораллам под пристальным взглядом своих товарищей.
Шиитские упражнения на выносливость
Локация: пустыня Наджаф, Багдад
Год: 2013
Упражнения, выдуманные военными инструкторами не особо замысловаты, но отличаются редкостной жестокостью. В этом случае – все по канонам: делай мостик или получи прикладом в солнечное сплетение.
Совместные учения по подготовке к выживанию в джунглях
Локация: Чонбури, Таиланд
Год: 2013
Выпить кровь кобры? Легко! Морякам из военно-морского флота наверняка приходилось пить вещи и похуже. А на закуску их тайские коллеги могут предложить хрустящих тропических жуков. И все это в рамках совместных учений среди семи стран: Таиланда, США, Сингапура, Индонезии, Японии, Южной Кореи и Малайзии.
Тест «Красных беретов»
Локация: учебный центр «Воловщина», Минск
Год: 2009
Этот претендент на вступление в элитное подразделение «Красные береты» должен доказать, что способен сохранять баланс при любых условиях. Снаряженный полным боевым комплектом, он должен пробежать по железной цепочке сквозь огонь и дым.
Подводная тренировка немецкого SWAT
Локация: Берлин
Год: 2005
Немецкие полицейские, решившие поступить на службу в специальное полицейское формирование SEK (Spezialeinsatzkommando) должны уметь собирать свое табельное оружие даже под водой. Выныривать, пока не соберешь, строжайше запрещено.
Маршировка с крестом за спиной
Локация: Ханчжоу, Китай
Год: 2013
Маршировка с крестом, примотанным к твоей спине, является частью маршевых занятий в Китайской освободительной армии. По словам китайских инструкторов, она не только вырабатывает правильную осанку у солдат, но и дисциплинирует их.
с
Свежие комментарии