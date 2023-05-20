Мегхалая: самое влажное место на Земле

Штат Мегхала́я, Индия. В горах Восточные Кхаси находится городок Мосинрем, известный как самое дождливое место на Земле. Годовая норма осадков здесь превышает 11 870 мм. Люди, которые работают на открытом воздухе, часто носят необычные огромные зонтики, закрывающие все тело и сделанные из бамбука и листьев банана. Одной из самых интересных и красивых особенностей в регионе являются «живые мосты» из каучуковых деревьев, которые, в отличие от обычных мостов, с течением времени, из-за развития корневой системы становятся все крепче и крепче.



Фотограф-путешественник Amos Chapple провел некоторое время в этом удивительном месте.



Это и есть тот самый городок Мосинрем на северо-востоке Индии.







Знак «Самое влажное место на Земле».







Это не лодки, это «зонтики». Изготовлены они из бамбука и листьев банана.







Это они, знаменитые «живые мосты».















Въезд в городок Мосинрем. И снова проливной дождь.







Годовая норма осадков здесь превышает 11 870 мм. Для сравнения, годовая норма осадков в Москве составляет 691 миллиметр.







«Здесь всегда дожди», — говорит поставщик мяса на местный рынок.















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