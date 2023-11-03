Волшебные ящики, исчезающая посуда и другие «чудеса»,которыми удивляли публику фокусники из прошлого

Cредневековые фокусы./Фото: dmrealty.ru
Иллюзия – особое искусство, сочетающее в себе совершенство техники и виртуозное актерское мастерство исполнителей. Большое значение имеет качественная аппаратура и реквизит – ящики с двойным дном, скрытые элементы, пружины, особое расположение зеркальных элементов. Все это позволяет создавать необходимые условия. Но картина завораживающих фокусов была бы неполной без обаяния и таланта фокусника. Именно он держит публику в напряжении, заставляя удивляться всему происходящему.
Появление искусства иллюзии в России
О возникновении иллюзии как особого вида искусства существуют противоречивые мнения. По одним данным первые упоминания о нем встречаются на папирусах из Древнего Египта, которые были написаны примерно 5000 лет назад. Средневековые фокусники мало себя проявляли, поскольку приравнивались к посланникам дьявола и становились объектами преследований, гонений и казней. И лишь в XVIII веке иллюзионисты стали получать всеобщее признание.
В XVIII веке иллюзионисты стали получать всеобщее признание.
Сначала это цирковое искусство распространилось на территории Египта, Ассиро-Вавилонии, затем пришло в Византию и Сирию, а оттуда – в Россию. В XVIII веке в нашу страну стали приезжать иностранные фокусники. Публика принимала их хорошо, а вот к русским магам относилась пренебрежительно. Поэтому последние выступали под иностранными псевдонимами. Но со временем талант и умения русских фокусников смогли победить этот стереотип, и на афишах цирка стали все чаще появляться русские фамилии.
Гордей Иванов – первый фокусник, не скрывавший фамилию
Гордей Иванов прославился своим фокусом «Парящая свирель» и тем, что никогда не работал под псевдонимом. Его цирковая карьера началась с 6 лет – он выступал в акробатических номерах гастролирующих балаганов. Затем прошел обучение иллюзии у итальянского фокусника Шедини. В конце XIX века он активно презентовал свое искусство – строил так называемые «Народные театры» в разных областях России и собирал на свои представления сотни людей.
Гордей Иванов мог играть на свирели, которая зависала в воздухе./Фото: yandex.ru
Самым популярный его фокус - «Парящая свирель», который был основан на пластичности и таланте мастера и некоторых технических хитростях. Его смысл был в том, что выполняя плавные движения кистями, фокусник «управлял» музыкальным инструментом, меняя его положения в пространстве, заставлял по воздуху приблизиться к губам и даже играл на ней. В качестве секретного элемента выступал конский волос, петли которого были закреплены на пальцах у фокусника.
Под псевдонимом «Герольд»
Нина Зубаль – одна из первых женщин, решивших работать в жанре иллюзии. Свой псевдоним она получила из-за того, что выступала в мужском костюме средневекового герольда. Ее фокус назывался «Магический шар». Во время представления Зубаль держала в руках веревку, по которой двигался шар. Загадкой было то, что вопреки законам тяготения он останавливался посередине веревки и начинал движение только когда кто-то из зрителей кричал «Поехали», а останавливался по команде «Стоп», раздававшейся из зала. Секрет фокуса заключался в особом тоннеле, расположенном внутри шара, его изгибы позволяли надежно фиксировать реквизит в определенные моменты. Карьера иллюзионистки стремительно шла вперед. Довольно быстро она перешла от стихийных выступлений в балаганах к организованным номерам в частных домах.
современные выступления иллюзионистов с магическим шаром./Фото: jannaaubakirova.kz
Позже этот фокус стал предметом споров, поскольку появилась версия, что его автор японский фокусник Окито, а правильное название «Японский шар». Но это неверно, поскольку первой его продемонстрировала именно Нина Зубаль.
Александр Нагель, прославившийся благодаря гвоздям
Он покорил публику тем, что самоотверженно прокалывал себе пальцы гвоздем на глазах у всех собравшихся. На самом деле в реквизите фокусника было два гвоздя. Один настоящий, который демонстрировался любопытной публике. Второй – специально созданный для фокуса гвоздь с дужкой посередине. Талант Александра заключался в умении отвлечь зрителей и незаметно для них подменять их. Одна из историй гласит, что был случай, когда публика буквально обступила мастера и просила исполнить полюбившийся номер. Лишенный личного пространства и возможности подменить реквизит, фокусник проколол палец настоящим, держась при этом стойко и продолжая улыбаться.
Однажды фокуснику пришлось проткнуть палец настоящим гвоздем./Фото: img.yandex.ru
Алли-Вад - изобретатель множества фокусов
Алли-Вад (настоящее имя Александр Вадимов) усовершенствовал фокус с иглой, сделав его одним из самых популярных. Ассистент, которого протыкали иглой, теперь мог спокойно сходить с ленты. Талант Александра заключался еще и в умении разгадывать все сложные фокусы зарубежных коллег, а также изобретать свои уникальные представления.
Фокусник Александр Вадимов./Фото: dekatop.com
Одним из таких стал номер с использованием самостоятельно сконструированного шестигранника – «тамбурина». С первого взгляда было ясно, что поместиться внутри него никто не может. Но по волшебству фокусника в момент кульминации из него выходили две девушки. Вадимов первым разработал систему «подземного хозяйства», включающую в себя множество люков, которая до сих пор используется во многих цирках.
Эмиль Кио и его волшебный ящик
Основатель династии Кио начал свой путь в цирке с разнорабочего. Настоящая слава пришла к нему, когда он осуществил свою мечту и купил себе «волшебный ящик». Это уникальное творение немецкого инженера позволяло сжигать, протыкать, подвергать агрессивным воздействиям того, кто находился внутри. Добавленные к этому обаяние и талант мастера сделали его номера одними из самых популярных. Особенным успехом в начале карьеры Кио пользовался фокус с омоложением, в котором в ящик заходила старушка и после некоторых манипуляций выходила оттуда молодой девушкой.
Эмиль Кио во время работы./Фото: i.pics.livejournal.com
Арутюн Акопян - невероятная ловкость рук
Этот фокусник заслужил особое внимание благодаря уникальности своих рук. Арутюн Акопян был одним из немногих мастеров иллюзии, которые выступали практически без реквизита. Только ловкие и отточенные движения пальцев. При этом зрители словно завороженные смотрели за происходящим. Чтобы удивлять публику, фокусник постоянно тренировался и совершенствовал свои умения. Одним из любимых номеров было измельчение афиш или плакатов, которые за доли секунд становились цельной картинкой в руках мастера.
Арутюн Акопян./Фото: magicpedia.ru
Среди популярных русских фокусников, которые стояли у истоков становления иллюзии в нашей стране, также была Елена Орлова, удивлявшая публику фокусом с ключом, спадающим с ниточки. Завораживал зрителей Александр Германн, отдававший предпочтение номерам с исчезающей посудой, которые он любил проводить прямо в ресторанах за обедом или ужином. С азартом приветствовали зрители Николая Казакова с фокусом «Забавный огурец» и восторженно аплодировали манипулятору Владимиру Рудневу, который впоследствии принимал непосредственное участие в создании Московского клуба фокусников.
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