20 ярких ситуаций, которые в любой момент могут произойти с вами в метро

Смешные и неловкие ситуации, которые произошли в подземке.

1. «Птичка, а, птичка, спой!?»

Очаровательная парочка.

2. Не подскажете, как проехать в Ад?

Пассажиры бывают разные...

3. Похоже после выборов жизнь предыдущего президента несколько ухудшилась...

Финансовый кризис не щадит никого.

4. Ничего удивительного, просто безобидная бабушка спит с автоматом...

Очаровательная бабуля.

5. «Люди, имейте совесть, не давите на медведя!»

Тяжело приходится в час пик крупным пассажирам.

6. Ну, если человеку удобно, то почему бы и нет!?

Бэтмен едет в офис. Удобно расположился.

7. Этим двоим нужно обязательно познакомиться поближе

Колоритная парочка.

8. Между едой и сном девушка выбрала второе

Пицца во сне не пригодится.

9. «Спасибо японцам за это гениальное изобретение!»

Чудо-девайс для комфортного сна сидя.

10. «Ну, не стоять же!»

11. Поездка в метро - не повод откладывать обед!

Обед вегда по расписанию.

12. Отсюда слушатели точно быстро не сбегут

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

13. Когда лучше всего спится дома

Есть человек в футляре, а тут - человек в коробке.

14. Эта коза мне, как дочь!

Едем за город, свежей травки пощипать.

15. Это не просто хомяк, а хомяк в колпачке!

Уморительная парочка.

16. «У меня в глазах двоится, или их правда двое!?»

Сбой в матрице.

17. «Я, конечно, ничего против не имею, но мне страшно!»

Пугающая личность.

18. «Женщина, уймите свои таланты!»

Талантливый человек.

19. «Собака же в сумке! Какие проблемы?»

Маленькая собачка едет за козой из номера 14.

20. «А почему бы не отметить день рождения в метро!?»

Банкетный зал на колесах.