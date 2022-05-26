20 ярких ситуаций, которые в любой момент могут произойти с вами в метро

Смешные и неловкие ситуации, которые произошли в подземке.
Поездка в метро порой превращается в настоящее приключение. Кого только не увидишь в вагонах электричек. Порой начинает казаться, что все люди в экстремальных нарядах и с экстремальными взглядами на жизнь пользуются исключительно метрополитеном. Впрочем, смотрите сами.
1. «Птичка, а, птичка, спой!?»
Очаровательная парочка.
2. Не подскажете, как проехать в Ад?
Пассажиры бывают разные...
3. Похоже после выборов жизнь предыдущего президента несколько ухудшилась...
Финансовый кризис не щадит никого.
4. Ничего удивительного, просто безобидная бабушка спит с автоматом...
Очаровательная бабуля.
5. «Люди, имейте совесть, не давите на медведя!»
Тяжело приходится в час пик крупным пассажирам.
6. Ну, если человеку удобно, то почему бы и нет!?
Бэтмен едет в офис. Удобно расположился.
7. Этим двоим нужно обязательно познакомиться поближе
Колоритная парочка.
8. Между едой и сном девушка выбрала второе
Пицца во сне не пригодится.
9. «Спасибо японцам за это гениальное изобретение!»
Чудо-девайс для комфортного сна сидя.
10. «Ну, не стоять же!»
Пассажир в гамаке.
11. Поездка в метро - не повод откладывать обед!
Обед вегда по расписанию.
12. Отсюда слушатели точно быстро не сбегут
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
13. Когда лучше всего спится дома
Есть человек в футляре, а тут - человек в коробке.
14. Эта коза мне, как дочь!
Едем за город, свежей травки пощипать.
15. Это не просто хомяк, а хомяк в колпачке!
Уморительная парочка.
16. «У меня в глазах двоится, или их правда двое!?»
Сбой в матрице.
17. «Я, конечно, ничего против не имею, но мне страшно!»
Пугающая личность.
18. «Женщина, уймите свои таланты!»
Талантливый человек.
19. «Собака же в сумке! Какие проблемы?»
Маленькая собачка едет за козой из номера 14.
20. «А почему бы не отметить день рождения в метро!?»
Банкетный зал на колесах.
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