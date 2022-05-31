И прагматикам, и романтикам: 14 полезных лайфхаков со свечами





14 полезных лайфхаков со свечами





Вечер пятницы – идеальное время для свиданий. Рабочая сумятица осталась позади, впереди – два дня сладкого безделья и релакса



Вечер пятницы – идеальное время для свиданий. Рабочая сумятица осталась позади, впереди – два дня сладкого безделья и релакса . Самое время подумать о романтичной и расслабляющей обстановке. А создать её помогут свечи. Кстати, они сгодятся не только для этого, но и для решения некоторых бытовых проблем. Каких? Узнайте ниже.

1. Добавьте романтичной атмосферы, украсив простую свечу отрезком кружева и закрепив его скотчем

14 полезных лайфхаков со свечами

2. Сделайте милейшие подсвечники для чайных свечей из оберток для кексов

14 полезных лайфхаков со свечами

3. Высокий подсвечник можно использовать, как подставку для украшений

14 полезных лайфхаков со свечами

4. А в качестве оригинального подсвечника можно использовать перевёрнутый бокал. Выглядит ну очень стильно

14 полезных лайфхаков со свечами

5. Свеча + кофейные зерна = бюджетный и эффективный ароматизатор для квартиры

14 полезных лайфхаков со свечами

6. Проблемы с застёжкой-молнией? Потрите её воском, и замок снова заработает

14 полезных лайфхаков со свечами

7. Не можете сдержать слезы при нарезке лука? Зажгите свечу. Дым поглотит неприятный запах. Да и атмосфера станет куда романтичнее

14 полезных лайфхаков со свечами

8. Поставьте свечи на зеркало для создания мистической атмосферы. А их огни в отражении буквально наполнят комнату светом

14 полезных лайфхаков со свечами

9. Чтобы не запачкать воском подсвечник, насыпьте туда немного песка

14 полезных лайфхаков со свечами

10. Или протрите внутреннюю поверхность небольшим количеством оливкового масла, прежде чем вставить свечу

14 полезных лайфхаков со свечами

11. А сухие спагетти вполне могут заменить спички, если нужно зажечь свечи друг от друга

14 полезных лайфхаков со свечами

12. Защитите любимый рецепт, шедевр детского творчества на холодильнике или другие милые сердцу вещи от воды и жирных следов, покрыв их тонким слоем воска

14 полезных лайфхаков со свечами

13. Заклинило ящик или скрипит дверь? Протрите петли небольшим количеством воска

14 полезных лайфхаков со свечами

14. Защитить обувь от осенних луж или талого снега проще простого: всего-то натрите её воском

14 полезных лайфхаков со свечами





14 полезных лайфхаков со свечами





Вечер пятницы – идеальное время для свиданий. Рабочая сумятица осталась позади, впереди – два дня сладкого безделья и релакса



Вечер пятницы – идеальное время для свиданий. Рабочая сумятица осталась позади, впереди – два дня сладкого безделья и релакса . Самое время подумать о романтичной и расслабляющей обстановке. А создать её помогут свечи. Кстати, они сгодятся не только для этого, но и для решения некоторых бытовых проблем. Каких? Узнайте ниже.

1. Добавьте романтичной атмосферы, украсив простую свечу отрезком кружева и закрепив его скотчем

14 полезных лайфхаков со свечами

2. Сделайте милейшие подсвечники для чайных свечей из оберток для кексов

14 полезных лайфхаков со свечами

3. Высокий подсвечник можно использовать, как подставку для украшений

14 полезных лайфхаков со свечами

4. А в качестве оригинального подсвечника можно использовать перевёрнутый бокал. Выглядит ну очень стильно

14 полезных лайфхаков со свечами

5. Свеча + кофейные зерна = бюджетный и эффективный ароматизатор для квартиры

14 полезных лайфхаков со свечами

6. Проблемы с застёжкой-молнией? Потрите её воском, и замок снова заработает

14 полезных лайфхаков со свечами

7. Не можете сдержать слезы при нарезке лука? Зажгите свечу. Дым поглотит неприятный запах. Да и атмосфера станет куда романтичнее

14 полезных лайфхаков со свечами

8. Поставьте свечи на зеркало для создания мистической атмосферы. А их огни в отражении буквально наполнят комнату светом

14 полезных лайфхаков со свечами

9. Чтобы не запачкать воском подсвечник, насыпьте туда немного песка

14 полезных лайфхаков со свечами

10. Или протрите внутреннюю поверхность небольшим количеством оливкового масла, прежде чем вставить свечу

14 полезных лайфхаков со свечами

11. А сухие спагетти вполне могут заменить спички, если нужно зажечь свечи друг от друга

14 полезных лайфхаков со свечами

12. Защитите любимый рецепт, шедевр детского творчества на холодильнике или другие милые сердцу вещи от воды и жирных следов, покрыв их тонким слоем воска

14 полезных лайфхаков со свечами

13. Заклинило ящик или скрипит дверь? Протрите петли небольшим количеством воска

14 полезных лайфхаков со свечами

14. Защитить обувь от осенних луж или талого снега проще простого: всего-то натрите её воском

14 полезных лайфхаков со свечами

Если вам нужно создать романтичную обстановку или даже починить некоторые вещи в доме, на помощь придут обычные восковые свечи. С их помощью можно сделать немало крутых проектов как для декора, так и для облегчения повседневных проблем. Убедитесь сами.Если вам нужно создать романтичную обстановку или даже починить некоторые вещи в доме, на помощь придут обычные восковые свечи. С их помощью можно сделать немало крутых проектов как для декора, так и для облегчения повседневных проблем. Убедитесь сами.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: