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С нами не соскучишься!

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Ситуации, которые вряд ли попадут в копилку лучших воспоминаний


Ужасные ситуации, которые точно не попадут в перечень счастливых моментов жизни.

Ужасные ситуации, которые точно не попадут в перечень счастливых моментов жизни.

Вот живешь себе скучно и хмуро, а потом - бац, и внезапное происшествие. Да похлеще, чем в голливудских фильмах! Сегодня мы собрали 17 снимков с ситуациями, которые вряд ли попадут в копилку лучших воспоминаний.

1. «Кажется, в материальном положении моей семьи образовались дыры!»


Вот что бывает, когда пресс денег попадает под газонокосилку. | Фото: FOBOXS.com.

Вот что бывает, когда пресс денег попадает под газонокосилку. | Фото: FOBOXS.com.

 

2. «Оу, мы горим! Напомните, что делать в таких ситуациях?»


Novate.ru рекомендует перестать фотографировать и бежать за огнетушителем! | Фото: justpo.st.

Novate.ru рекомендует перестать фотографировать и бежать за огнетушителем! | Фото: justpo.st.

 

3. «Этот диван столько всего пережил, но потом появилась собака, друг человека, и дивану пришел конец!»



«Ууу, пахнет наказанием и покупкой нового дивана!»| Фото: MADE IN CCCP.

 

4. Так-так, похоже какая-то девушка забыла тут свою ДНК


Оставила свой след в автобусе. | Фото: Цветик-семицветик.

Оставила свой след в автобусе. | Фото: Цветик-семицветик.

 

5. «Такая аппетитная, так и хочется откусить кусочек!»


Охота на человека! | Фото: Подборка прикольных картинок - Zefirka.

Охота на человека! | Фото: Подборка прикольных картинок - Zefirka.

 

6. «Такой эмоционально счастливый момент и тут на тебе, судьба-злодейка подножку подставила!»


Первое разочарование. | Фото: homad.ru.

Первое разочарование. | Фото: homad.ru.

 

7. «Эй, я хотел покормить голубей, но не ожидал, что они захотят съесть меня!»


Дивный случай единения человека и птиц на Novate.ru. | Фото: Zaxid Media.

Дивный случай единения человека и птиц на Novate.ru. | Фото: Zaxid Media.

 

8. «Я слышал, что собаки спасают людей из воды, но чтобы топили, в первый раз!»


Первый случай утопления человека собакой. | Фото: Reddit.

Первый случай утопления человека собакой. | Фото: Reddit.

 

9. Кажется, пришел момент, когда нужно скинуть балласт!


По-моему, кое-кто катапультируется! | Фото: Vuntu Co.

По-моему, кое-кто катапультируется! | Фото: Vuntu Co.

 

10. Говорите в вашем офисе у вас был плохой день?


Вот что значит адская работа! | Фото: Fizzl.

Вот что значит адская работа! | Фото: Fizzl.

 

11. Интересно, есть смысл мыть машину или лучше выбросить?


Слегка грязно. | Фото: magSpace.ru.

Слегка грязно. | Фото: magSpace.ru.

 

12. «А ведь я хотела мороженое без наполнителя...»


Неприятный сюрприз. | Фото: instahu.com.

Неприятный сюрприз. | Фото: instahu.com.

 

13. Только загляните в глаза этой собаки, в них же вся вселенская боль!


Что такое боль. | Фото: BreakBird.

Что такое боль. | Фото: BreakBird.

 

14. А что, лучшего места для того, чтобы расписать ручку не нашлось?


Проба пера в неподходящем месте. | Фото: Интересно.

Проба пера в неподходящем месте. | Фото: Интересно.

 

15. «Вы только посмотрите что это там? Да это же мой телефон последней модели!»


Так моя старая стиральная машинка «убила» мой новый телефон! | Фото: The Peverett Phile.

Так моя старая стиральная машинка «убила» мой новый телефон! | Фото: The Peverett Phile.

 

16. «Простите, мисс, я там немного у вас во дворе похозяйничал...»


Явка с повинной. | Фото: bugaga.ru

Явка с повинной. | Фото: bugaga.ru

 

17. «Хорошая новость: я избавился от старого рояля! Плохая новость: я избавился и от машины!»


Когда понял, что музыка - это не твое! | Фото: Pinterest.

Когда понял, что музыка - это не твое! | Фото: Pinterest.

 

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