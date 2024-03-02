Ситуации, которые вряд ли попадут в копилку лучших воспоминаний

Ужасные ситуации, которые точно не попадут в перечень счастливых моментов жизни.
Вот живешь себе скучно и хмуро, а потом - бац, и внезапное происшествие. Да похлеще, чем в голливудских фильмах! Сегодня мы собрали 17 снимков с ситуациями, которые вряд ли попадут в копилку лучших воспоминаний.
1. «Кажется, в материальном положении моей семьи образовались дыры!»
Вот что бывает, когда пресс денег попадает под газонокосилку. | Фото: FOBOXS.com.
2. «Оу, мы горим! Напомните, что делать в таких ситуациях?»
Novate.ru рекомендует перестать фотографировать и бежать за огнетушителем! | Фото: justpo.st.
3. «Этот диван столько всего пережил, но потом появилась собака, друг человека, и дивану пришел конец!»
«Ууу, пахнет наказанием и покупкой нового дивана!»| Фото: MADE IN CCCP.
4. Так-так, похоже какая-то девушка забыла тут свою ДНК
Оставила свой след в автобусе. | Фото: Цветик-семицветик.
5. «Такая аппетитная, так и хочется откусить кусочек!»
Охота на человека! | Фото: Подборка прикольных картинок - Zefirka.
6. «Такой эмоционально счастливый момент и тут на тебе, судьба-злодейка подножку подставила!»
Первое разочарование. | Фото: homad.ru.
7. «Эй, я хотел покормить голубей, но не ожидал, что они захотят съесть меня!»
Дивный случай единения человека и птиц на Novate.ru. | Фото: Zaxid Media.
8. «Я слышал, что собаки спасают людей из воды, но чтобы топили, в первый раз!»
Первый случай утопления человека собакой. | Фото: Reddit.
9. Кажется, пришел момент, когда нужно скинуть балласт!
По-моему, кое-кто катапультируется! | Фото: Vuntu Co.
10. Говорите в вашем офисе у вас был плохой день?
Вот что значит адская работа! | Фото: Fizzl.
11. Интересно, есть смысл мыть машину или лучше выбросить?
Слегка грязно. | Фото: magSpace.ru.
12. «А ведь я хотела мороженое без наполнителя...»
Неприятный сюрприз. | Фото: instahu.com.
13. Только загляните в глаза этой собаки, в них же вся вселенская боль!
Что такое боль. | Фото: BreakBird.
14. А что, лучшего места для того, чтобы расписать ручку не нашлось?
Проба пера в неподходящем месте. | Фото: Интересно.
15. «Вы только посмотрите что это там? Да это же мой телефон последней модели!»
Так моя старая стиральная машинка «убила» мой новый телефон! | Фото: The Peverett Phile.
16. «Простите, мисс, я там немного у вас во дворе похозяйничал...»
Явка с повинной. | Фото: bugaga.ru
17. «Хорошая новость: я избавился от старого рояля! Плохая новость: я избавился и от машины!»
Когда понял, что музыка - это не твое! | Фото: Pinterest.
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