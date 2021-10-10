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17 людей, которым не стоит и переступать порог кухни


Люди, у которых не заладилось с кулинарией.

Люди, у которых не заладилось с кулинарией.

Стать отличными кулинарами дано не всем. Если одни могут готовить шедевры, то для других пожарить яичницу - уже подвиг. Но есть и такие личности, которых просто впустить в кухню - это уже риск. А когда они начинают что-то готовить, нужно кричать «караул» и бежать за огнетушителем.

1. «Как думаете, это можно считать средним огнем или это уже большой?»


В рецепте было сказано: «обжарить на среднем огне»! | Фото: HubPages.

В рецепте было сказано: «обжарить на среднем огне»! | Фото: HubPages.

 

2. «Это мой фамильный рецепт: с одной стороны макароны варятся, а с другой - жарятся!»


Novate.ru делится новыми рецептами пасты. | Фото: Funnyjunk.

Novate.ru делится новыми рецептами пасты. | Фото: Funnyjunk.

 

3. «Рис как-то пугающе выглядывает из кастрюли... Как бы он не захватил мою кухню!»


Кажется, с рисом что-то не так! | Фото: Watson.

Кажется, с рисом что-то не так! | Фото: Watson.

 

4. «Чертов борщ! Муся, кажется мы с тобой так и останемся холостячками!»


Криминальная драма «Трое: я, Муся и кастрюля борща» на Novate.ru. | Фото: У-ха-ха.

Криминальная драма «Трое: я, Муся и кастрюля борща» на Novate.ru. | Фото: У-ха-ха.

 

5. «Печь не выдержала моего таланта!»


Это фиаско, братан! | Фото: Intermedia.ge.

Это фиаско, братан! | Фото: Intermedia.ge.

 

6. «Э-э-э, в интернете было написано, что кекс останется в кружке!»


17 людей, которым не стоит и переступать порог кухни

«Упс, кажется, кекс вырвался на свободу!» | Фото: Funnyjunk.

 

7. «Ничего, корочку соскребем и можно есть!»


17 людей, которым не стоит и переступать порог кухни

«Дорогой, кажется, ты говорил, что любишь позажаристей!
?» | Фото: novosti-n.org.

 

8. «Вот еще, резать! Зубы есть - прожуете!»


Во рту все и измельчите! | Фото: Gramha.

Во рту все и измельчите! | Фото: Gramha.

 

9. «Дорогая, но на картинке суши выглядели иначе...»


Приготовлено по технологии: Тяп-ляп! | Фото: Toronto Star.

Приготовлено по технологии: Тяп-ляп! | Фото: Toronto Star.

 

10. «Дети, берем ножи и соскребаем! Запомните, то, что на дне духовки - самое вкусное!»


17 людей, которым не стоит и переступать порог кухни

«Чай, не короли - соскребем!» | Фото: Телеграф.

 

11. «Пометьте себе где-то, это был мой первый кулинарный опыт!»


И первый опыт тушения пожара... | Фото: Taringa!

И первый опыт тушения пожара... | Фото: Taringa!

 

12. «А-а-а, это тот чайник, который работает без огня? Что ж вы раньше не сказали?»


Конфуз с электрочайником. | Фото: МирТесен.

Конфуз с электрочайником. | Фото: МирТесен.

 

13. «Наверное, не стоило так активно мешать...»


Кто-то перестарался с помешиванием. | Фото: Newsbomb.

Кто-то перестарался с помешиванием. | Фото: Newsbomb.

 

14. «Я знал, что инопланетяне существуют и один из них забрался в мою яичницу!»


Инопланетянин на завтрак! | Фото: Funnyjunk.

Инопланетянин на завтрак! | Фото: Funnyjunk.

 

15. «А оно и должно так гореть?»


Кажется, что-то пошло не так... | Фото: The Dawg Shed.

Кажется, что-то пошло не так... | Фото: The Dawg Shed.

 

16. Как можно было испортить готовую пиццу?


Кажется, у кого-то «талант»! | Фото: Free Keyword suggestion tool.

Кажется, у кого-то «талант»! | Фото: Free Keyword suggestion tool.

 

17. «О, а вот и очки нашлись! А я все думаю, куда они подевались!»


Хлеб с интересной начинкой. | Фото: Hilarious Memes.

Хлеб с интересной начинкой. | Фото: Hilarious Memes.

 

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17 людей, которым не стоит и переступать порог кухни

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17 людей, которым не стоит и переступать порог кухниПодписаться на мой Instagram
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