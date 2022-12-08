Сабля девяти колец: что представляет из себя традиционное оружие ушу

Азиатское оружие для представителя европейской цивилизации зачастую выглядит очень странно. Хотя, по сути, ничего принципиально отличающегося на востоке не изобрели. Все те же сабли, да мечи. Само собой, сказанное выше не отменяет факта присутствия «местной специфики». Ярчайшим примером таковой является традиционное оружие ушу и даосских практик – сабля девяти колец или просто сабля с кольцами.
По-своему красивое оружие. /Фото: hanbonforge.com.
Зачем огромной сабле кольца на обухе? На самом деле это очень хороший вопрос. На данный счет существует по крайней мере пара интересных теорий. Известно, что сабли с кольцами появились в Азии достаточно поздно. Судя по всему, создали их впервые в Китае в XIII веке во времена заката династии Сун, как раз тогда, когда Поднебесную захватили вторгнувшиеся в ее пределы монголы. По легенде, первую саблю с кольцами выковали бежавшие на юг шаолиньские монахи. Хотя на практике скорее всего все было куда прозаичнее.
О назначении колец есть несколько версий. /Фото: swordmaster.org.
Дело в том, что клинковое оружие Китая и Индо-Китая весьма специфическое, рассчитанное по сути на уникальные условиях местной резни в условиях скудно развитых средств индивидуальной защиты. Именно поэтому местное холодное оружие имеет много общего с европейским античным оружием: китайские клинки заточены на несения чудовищных, тяжелых ранений по незащищенному противнику. Самый простой способ сделать это – нанести рубящий удар. Судя по всему, именно из этого происходит и специфическая форма, и зачастую большие габариты клинковой части оружия.
Иногда сажали на длинное древко. /Фото: ya.ru.
И здесь мы плавно подходим к версиям о том, зачем китайским саблям кольца на обухе. Первая версия (наименее вероятная) заключается в том, что кольца защищали клинок от застревания в плоти противника, препятствуя слишком глубокому проникновению. Более-менее реалистично это звучит в отношении так называемых «цзю хуан дао», посаженных на длинное древко вместо обычной рукоятки.
Широко использовались мастерами ушу. /Фото: press.nspu.ru.
Вторая версия сводится к тому, что кольца на сабле делались для того же, для чего в рукоятки тенистых ракеток вставляют подвижные бусины. А именно, для улучшения передачи кинетической энергии в момент удара. Реализацию того же принципа можно увидеть и в некотором современном оружии, например в полицейских дубинках. В теории кольца на обуви способствуют нанесению более сильного удара.
Впрочем, не исключено, что кольца являются и обыкновенным традиционным декоративным элементом, который в свое время был окутан еще и религиозным смыслом.
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