Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Восхищаясь культовыми музыкантами, которые добились мировой славы и собрали вокруг себя миллионные армии поклонников, мы часто забываем, что задолго до того, как они стали знаменитыми, у них тоже было детство и пубертатный период, который не у всех проходит гладко. Дома практически у каждого из нас хранятся школьные фотографии, на которые невозможно смотреть без чувства неловкости, и наших кумиров это тоже касается. Пусть наша подборка фотографий напомнит вам об этом.









Дэвид Боуи.







Фредди Меркьюри.







Бьорк.







Дебора Харри.







Стивен Тайлер.







Мик Джаггер.







Джими Хендрикс.







Боб Дилан.







Джонни Кэш.







Элвис Пресли.







Джон Леннон.







Курт Кобейн.







Кортни Лав.



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