Самые красивые места Лондона

Лондон — столица Соединенного Королевства и один из самых посещаемых городов мира. Мультикультурный город славится множеством современных зданий, памятников римских времен, великолепных дворцов, музеев с изящными экспонатами, благоухающих зеленых парков и магазинов высокого класса.







Помимо всего этого, город являет собой сосредоточение лучших ресторанов, пабов, баров и клубов в мире. Лондон также известен своим искусством и театром, выставками и картинными галереями, самыми престижными колледжами и университетами мира. Все памятники Лондона легко доступны благодаря развитой сети общественного транспорта. Расположенный на берегу реки Темзы мегаполис ведет свою историю с 43 года н. э. и несмотря на постоянную модернизацию, все еще сохраняет свое историческое очарование и культуру. Все эти чудеса невозможно исследовать за один день, но я предлагаю вам совершить виртуальную экскурсию и посетить 10 лондонских памятников в фотографиях.



Королевская Обсерватория

Букингемский дворец

Музей Естественной Истории

Лондонский Тауэр

Национальная галерея

Музей Мадам Тюссо

Гайд-Парк

Крикетный стадион Лордс

Ноттинг Хилл

Лондонский Глаз