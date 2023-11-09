Самые красивые места Лондона

Лондон — столица Соединенного Королевства и один из самых посещаемых городов мира. Мультикультурный город славится множеством современных зданий, памятников римских времен, великолепных дворцов, музеев с изящными экспонатами, благоухающих зеленых парков и магазинов высокого класса.
Помимо всего этого, город являет собой сосредоточение лучших ресторанов, пабов, баров и клубов в мире. Лондон также известен своим искусством и театром, выставками и картинными галереями, самыми престижными колледжами и университетами мира. Все памятники Лондона легко доступны благодаря развитой сети общественного транспорта. Расположенный на берегу реки Темзы мегаполис ведет свою историю с 43 года н. э. и несмотря на постоянную модернизацию, все еще сохраняет свое историческое очарование и культуру. Все эти чудеса невозможно исследовать за один день, но я предлагаю вам совершить виртуальную экскурсию и посетить 10 лондонских памятников в фотографиях.
Королевская Обсерватория
Выходящая на реку Темзу Королевская Обсерватория в Гринвиче известна своим расположением на Главном Меридиане, разделяющем восточное и западное полушарие земли. В состав комплекса входит центр астрономии и планетарий. Здесь вы можете отправиться на космический сафари-тур, узнать о Международной космической станции и космических миссиях, посмотреть интерактивные шоу о космосе, изучить историю астрономии и записаться на экскурсию по обсерватории. Королевская Обсерватория Лондона открыта ежедневно с 10:00 до 17:00. Билет для Взрослых стоит 22.50 фунта, детский — 11.50, а для детей до 5 лет вход бесплатный. Среди лондонских достопримечательностей обсерватория занимает особое место.
Букингемский дворец
Букингемский дворец в Лондоне является символом королевской власти и резиденцией британских монархов. Окруженный красивыми садами и скульптурами дворец является обязательной для посещения достопримечательностью. Традиционная церемония смены караула проходит во внутреннем дворе дворца с 1800-х годов. Сотни туристов собираются, чтобы понаблюдать за этим выдающимся действом. Церемония длится приблизительно 45 минут и проходит ежедневно в 11:30 с апреля до конца июля, и через день в остальное время года. Вы можете также заказать тур по залам Букингемского дворца, который открыт для посещения с 23 июля по 31 августа и с 1 сентября по 2 октября. Типичная экскурсия длится в течение 2 часов 30 минут и стоит 37 фунтов.
Музей Естественной Истории
Музей Естественной Истории в Лондоне также обязателен для посещения. Здесь представлены прекрасные коллекции экспонатов мира ботаники, энтомологии, минералогии, палеонтологии, зоологии, геологии и таксономии. Самые поразительные экземпляры музея — скелеты динозавров, доминирующие над центральным залом. Музей разделен на четыре зоны: Красную, Зеленую, Синюю и Оранжевую. Красная зона посвящена геологии, вулканам и землетрясениям и т.д. Зеленая зона охватывает мир птиц, рептилий, полезных ископаемых и драгоценных камней. В Синей Зоне господствует тематика млекопитающих, динозавров, человеческой биологии, морской флоры и фауны. В Оранжевой Зоне находится сад дикой природы и Центр Дарвина с его ценными коллекциями. Вход в музей бесплатный, время работы — с 10:00 до 17:30. Советую Вам также посетить подборку странных музеев Лондона, где собраны очень интересные места.
Лондонский Тауэр
Лондонский Тауэр также называют Королевским дворцом Ее Величества. Он является важным ориентиром Лондона и включает британский оружейный склад, казначейство, Королевский монетный двор и дом Королевских регалий Англии. Известный алмаз Кохинор также хранится в этой башне. На протяжение своей истории Тауэр использовался в качестве тюрьмы, королевской резиденции и государственного учреждения. Главные достопримечательности в башне — Королевские регалии, Белая Башня и Крепость. Тауэр открыт для экскурсий со вторника по субботу, с 9.00 до 17.30, а в воскресенье и понедельник с 10.00 до 17.30. Входной билет стоит 25 фунтов для взрослых и 12 фунтов для детей до 15 лет.
Национальная галерея
Для поклонников искусства будет очень интересна Национальная художественная галерея на Трафальгарской площади — один из обязательных для посещения ориентиров в Лондоне. Среди экспонатов галереи более 2300 картин с середины 13-го века. Это один из наиболее посещаемых художественных музеев в мире, с картинами Леонардо да Винчи, Винсента ван Гога, Микеланджело, Меризи да Караваджо и Йоханнеса Вермеера. В состав галереи также входит кафетерий и торговый центр. Здесь часто происходят съемки известных фильмов. Вход в Национальную Галерею Лондона бесплатный ежедневно с 10:00 – 18:00.
Музей Мадам Тюссо
Музей Восковых Фигур Мадам Тюссо также обязателен для посещения. Здесь представлены восковые фигуры известных политиков, спортсменов, певцов, актеров и знаменитостей. В командном центре Marvel Secret можно многое узнать о таких героях, как Халк, Человек-паук, Железный человек, Росомаха и Капитан Америка. Секция Звездных войн в музее Тюссо полностью посвящена известным героям, злодеям и местоположениям из Звездных войн. Все это создано в реалистичных восковых фигурах. Доступны билеты категории Стандарт, Приоритетный Вход и VIP, варьирующиеся в стоимости от 24 до 70 фунтов.
Гайд-Парк
Покрывающий область в 350 ярдов Гайд-Парк является одним из восьми Королевских парков Лондона. Это дом некоторых известных ориентиров Лондона, включая Змеиное Озеро и Фонтан-мемориал принцессы Уэльской Дианы. В парке проводится множество привлекательных событий, среди которых зимняя страна чудес и Летние концерты. Это выдающееся место для досуга лондонцев, которые устраивают в парке семейные пикники, занимаются верховой ездой и греблей. Гайд-Парк знаменит своей разнообразной флорой и фауной. Природные пейзажи гармонируют с мемориалами, фонтанами и статуями. Если Вы ищете хорошее место для отдыха и релаксации, Гайд-парк в Лондоне станет наилучшим вариантом. Парк открыт с 5:00 до полуночи, вход бесплатный.
Крикетный стадион Лордс
Для любителей крикета и старинной архитектуры Лондон предлагает посещение “Дома Крикета” — Крикетного стадиона Лордс. Сооружение относится ко времени 18-го века и вмещает более 28,000 зрителей. В комплекс также входит крупнейшая библиотека в мире, посвященная крикету. Расположенный рядом музей Лордс считается самым старым спортивным музеем мира с огромной и редкой коллекцией памятных вещей. Здесь постоянно демонстрируются фильмы об истории этой увлекательной игры, столь популярной в Британии. Стадион ежедневно открыт для туров, со стоимостью билетов в 20 фунтов для взрослых и 12 фунтов для детей до 15 лет.
Ноттинг Хилл
Яркий и шумный Ноттинг-Хилл — одно из самых привлекательных мест для посещения в Лондоне. В этой области сосредоточены многие важные события, театры, рестораны, книжные магазины, торговые центры и галереи. Если Вы посетите Ноттинг-Хилл в августе, то попадете на один из самых больших в Европе уличных карнавалов. Знаменитый уличный рынок Портобелло работает по пятницам и субботам, предлагая большое разнообразие товаров — от хлеба и фруктов к одежде, старинным вещам, плакатам, драгоценностям и сувенирам. В этой области сосредоточены очень известные рестораны, пабы и кинотеатры.
Лондонский Глаз
Один из лучших видов на Лондон открывается со знаменитого колеса обозрения под названием «Лондонский Глаз». Это гигантское колесо 135 метров высотой стоит на берегу реки Темзы. Его медленно движущиеся капсулы обеспечивает идеальный панорамный вид Лондона. Колесо находится всего в 2 минутах ходьбы от Биг-Бена, в самом сердце города. Аттракцион открыт с 10:00 до 21:00. Стандартный билет стоит 27 фунтов. Вы можете сделать путешествие более незабываемым, добавив к своей экскурсии вино или шампанское. Есть также возможность заказать частную капсулу, после чего отправиться на речной круиз по Темзе.
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