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Полезный настой для орхидеи

Хотите, чтобы орхидеи цвели круглый год и выпускали новые, живые корешки? Тогда периодически балуйте их исключительно полезным настоем. Он состоит только из натуральных компонентов, которые очень нравятся орхидее.
Подкормите свою красавицу отличным удобрением!


Настойка корицы и рисовая вода



Корица уже давно активно используется садоводами-любителями. Это и натуральный антисептик, и фунгицид. Зачастую орхидея погибает именно из-за развития гнили. Возьмите 1 полную чайную ложку молотой корицы, залейте 1 л кипятка. Накройте и оставьте до полного остывания.



Когда настой корицы остынет, возьмите 2 ст. л. любого белого риса и в отдельной ёмкости залейте 1 л воды комнатной температуры. Хорошенько промойте рис в этой воде. Процедите настой корицы от остатков порошка через ткань. К нему влейте рисовую воду (сам рис уберите — его можно употребить в пищу).



Этим корично-рисовым настоем обильно пролейте орхидею так, чтобы влага вытекла (предварительно поставьте её в ёмкость побольше). Оставьте в таком виде на полчаса.



Оставшуюся подкормку перелейте в пульверизатор и опрыскайте листья с обеих сторон. В пазухи вставьте вату/ватные тампоны, чтобы вода не попала внутрь и не вызвала загнивания корневой шейки. По истечении указанного времени достаньте горшок из ёмкости, дождитесь, пока лишняя влага уйдёт, и поставьте орхидею на обычное место.



Подкармливайте свою красавицу 2 раза в месяц (каждые 15 дней) таким натуральным настоем. Уверены, вашей орхидее очень понравится! Это и профилактика образования гнили, и натуральная подкормка.
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Орхидеяуход

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