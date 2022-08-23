При выборе растений для озеленения квартиры или дома обратите внимание на вьющиеся растения и лианы. Плющ, виноградная лоза, потос и другие лианы помогут создать в помещении зеленый оазис.
Размещать лианы можно по-разному: в подвесных горшках, на специальных подставках и опорах, на шпалерах.
Только посмотрите, как великолепно смотрится комната, в которой стена покрыта зеленым плющом, и как необычно выглядит помещение, в котором с потолка свисают зеленые побеги!
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Идеи украшения стен вьющимися растениями
При выборе растений для озеленения квартиры или дома обратите внимание на вьющиеся растения и лианы. Плющ, виноградная лоза, потос и другие лианы помогут создать в помещении зеленый оазис.
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